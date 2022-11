Landespreis für Medizinethikerin und Wirtschaftsinformatiker

Es ist nur gerecht, daß nun auch die eher unbe­kann­ten Vertreterinnen der ethi­schen Säuberung der Gesellschaft von "Ungeimpften" hono­riert wer­den. dpa mel­det am 15.11.22:

"Hannover (dpa/lni) – Der Wissenschaftspreis Niedersachsen geht in die­sem Jahr an die Göttinger Medizinethikerin Claudia Wiesemann und den Wirtschaftsinformatiker Christoph von Viebahn von der Hochschule Hannover. Die Auszeichnungen sind jeweils mit 25 000 Euro dotiert. «Gerade in Zeiten von Krisen und Umbrüchen brau­chen wir eine leis­tungs­star­ke Hochschul­landschaft als Garant für die Innovationsfähigkeit unse­res Landes», sag­te der neue nie­der­säch­si­sche Wissenschafts­minister Falko Mohrs (SPD) am Dienstag anläss­lich der Verleihung. Forschende lie­fer­ten Ideen und Lösungsansätze für die hoch­kom­ple­xen Herausforderungen unse­rer Gegenwart und Zukunft.

Preisträgerin Wiesemann ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Sie habe als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und stell­ver­tre­ten­de Vorsitzende des Deutschen Ethikrats mit gro­ßem Elan gesell­schaft­li­che Debatten in ethisch bri­san­ten Fragen beför­dert - zuletzt in der Corona-Pandemie, teil­te das Ministerium mit…«

Wie sieht der hoch­kom­ple­xe Beitrag der Ethikerin zur Stärkung der Hochschullandschaft aus? In einem Interview auf ndr​.de am 26.1.22 etwa so:

»Mögliche Impfpflicht: "Wir wollen raus aus dieser Schleife"

Frau Wiesemann, bei der Impfpflicht geht es um Grundrechte: Wie sehr darf der Staat eine Pflicht aus­spre­chen, in die Selbstentscheidung eines Menschen ein­zu­grei­fen? Wie wür­den Sie da entscheiden?

Claudia Wiesemann: …Ich glau­be, man kann es ver­tre­ten zu sagen: In der der­zei­ti­gen Situation wer­den wir mit der Pandemie am ehes­ten fer­tig wer­den, wenn wir bes­se­re Impfquoten errei­chen. Und das geht anschei­nend nur mit einer Impfpflicht.

Aber ist es bei der Omikron-Variante nicht so, dass die Zahlen zwar explo­die­ren, die Bettenbelegung in den Krankenhäusern aber nicht in glei­chem Maße? Dann könn­te man doch sagen, dass es auch ohne Impfen geht, oder?

Wiesemann: Nein, ich glau­be, so ist es nicht. Denn bei die­sen explo­die­ren­den Zahlen müs­sen wir auch mit einer deut­li­chen Zunahme der Patienten in den Krankenhäusern rech­nen. Und das sind Betten, die ande­ren Patientinnen und Patienten nicht zur Verfügung stehen…

Derzeit müs­sen wir Abstand ein­hal­ten, wir dür­fen nur unter ganz bestimm­ten Bedingungen ein­kau­fen oder ins Restaurant gehen, die Kinder müs­sen vie­le Maßnahmen ertra­gen – und wir möch­ten auch für die­se Situation Abhilfe schaf­fen, wir wol­len raus aus die­ser Schleife. Ich sehe im Moment kein bes­se­res Mittel als eine erhöh­te Impfquote in der Bevölkerung. Und so bit­ter es ist, die­se Quote lässt sich anschei­nend mit Argumenten nicht mehr errei­chen, son­dern nur mit einer staat­lich ver­füg­ten Impfpflicht.

Was wür­de eine Impfpflicht bedeu­ten? Es wer­den schon Szenarien an die Wand gemalt, dass Menschen gefes­selt wer­den und eine Zwangsimpfung bekommen.

Wiesemann: Nein, die­se Art von Impfzwang wird es nicht geben. Es wird eine Sanktion für Personen geben, die sich nach Bereitstellung eines Impftermins nicht imp­fen las­sen. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bußgeld sein – so regeln es zumin­dest ande­re euro­päi­sche Länder -, viel­leicht auch mit einer gewis­sen Eskalation, also ein erneu­tes Bußgeld, wenn die Chance erneut nicht genutzt wur­de. Nur so kann das von­stat­ten gehen und nur so ist es ver­mut­lich auch prak­ti­ka­bel in unse­rer Gesellschaft…

Wir sind ja eigent­lich ein staats- und geset­zes­treu­es Volk – das hat sich jeden­falls in den letz­ten Jahrzehnten so her­aus­ge­stellt. Ich gehe auch davon aus, dass eine Impfpflicht man­che von die­sen Debatten, die wir im Moment füh­ren, befrie­den kann, weil es nun ein­mal staat­li­cher­seits gere­gelt ist und von uns allen gefor­dert ist, ob uns die Gesetze pas­sen oder nicht, geset­zes­treu zu handeln.

Wie wür­de das die Glaubwürdigkeit des Staates in Frage stel­len? Es wird seit Anbeginn der Pandemie gebets­müh­len­ar­tig immer wie­der gesagt, dass es kei­ne Impfpflicht geben wird. Das ist ein ech­tes Glaubwürdigkeitsproblem, oder?

Wiesemann: Auch ich habe am Anfang die­se Vermutung geäu­ßert, weil ich die Gefährlichkeit der Pandemie unter­schätzt habe, weil ich unter­schätzt habe, wie vie­le noch deut­lich gefähr­li­che­re Virusvarianten sich ent­wi­ckeln kön­nen. Ich habe auch nicht damit gerech­net, dass man­che berech­tig­te Sorge von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt durch poli­ti­sche Agitatoren für ihre eige­nen Zwecke instru­men­ta­li­siert wird. Das ist eine beson­ders bös­ar­ti­ge Konsequenz in der aktu­el­len Situation.

Ich mei­ne, man darf von einem Versprechen zurück­tre­ten, wenn die Bedingungen sich so grund­le­gend geän­dert oder sich fun­da­men­tal neue Erkenntnisse erge­ben haben, die das ursprüng­li­che Versprechen als nicht mehr ange­mes­sen erschei­nen las­sen. Dann muss man unter Umständen von einem Versprechen zurück­tre­ten. Und mir scheint, die Politik ist in einer sol­chen Situation.«

Eine Ethikerin darf die Lüge von "deut­lich gefähr­li­che­ren Virusvarianten" und die zuneh­men­de "berech­tig­te Sorge von den Bürgerinnen und Bürgern" als Begründung dafür anfüh­ren, das mehr­fach gege­be­ne Versprechen zu bre­chen, es wer­de kei­ne Impfpflicht geben. Und nach­dem die Lüge vom Schutz und vom Fremdschutz ins all­ge­mei­ne Bewußtsein gerückt ist, wird sie für die­se Propaganda fürst­lich entlohnt.

Es macht die Sache nicht bes­ser, daß die Medien fast alle auf die­ser Welle schwam­men und übels­te Stichwortgeber auf­bo­ten, wie hier am 23.1.22 auf ndr​.de:

Am 13.1.21 war Wiesemann so zu vernehmen:

Wiesemann ist seit 2021 Mitglied der Leopoldina und war von 2016 bis 2020 Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, dem sie seit 2012 ange­hör­te. Von 2002 bis 2011 war sie Mitglied der Zentralen Ethikkommission für Stammzellforschung am Robert-Koch-Institut (egmed​.uni​-goe​ttin​gen​.de).

Sie war Mitglied der Redaktionsgruppe für die­ses Papier der Leopoldina:

»7. Ad-hoc-Stellungnahme – 08. Dezember 2020

Coronavirus-Pandemie:

Die Feiertage und den Jahreswechsel für einen har­ten Lockdown nut­zen«

