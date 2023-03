Schon wieder überlasten Schwangere das Gesundheitssystem

Die Corona-"Impf"-Kampagnen schei­nen eine Schu­le fürs Leben gewe­sen zu sein:

»Schwan­ger­schaft: Nied­ri­ge Impf­quo­te gegen Grip­pe in Bayern

Mün­chen (dpa/lby) – Laut Zah­len des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) sind nur 12,9 Pro­zent der schwan­ge­ren Frau­en in Bay­ern gegen Grip­pe geimpft – was die nied­rigs­te Impf­quo­te in ganz Deutsch­land dar­stellt, wie die Kran­ken­kas­se Bar­mer am Mitt­woch in Mün­chen mitteilte.

Die höchs­te Impf­quo­te bei Schwan­ge­ren ist dem­nach in Ber­lin mit 27,3 Pro­zent zu ver­zeich­nen. Bun­des­weit sind durch­schnitt­lich 17,5 Pro­zent der schwan­ge­ren Frau­en gegen Grip­pe geimpft.

Laut der Kran­ken­kas­se sind Schwan­ge­re anfäl­li­ger für Infek­tio­nen. Eine Grip­p­e­infek­ti­on kön­ne im schlimms­ten Fall zu Kom­pli­ka­tio­nen wie Wachs­tums­ver­zö­ge­run­gen oder Früh­ge­bur­ten füh­ren. Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on am RKI emp­feh­le daher eine Grip­pe­schutz­imp­fung für Schwan­ge­re in der Regel ab dem vier­ten Schwan­ger­schafts­mo­nat und vor Beginn der Wintersaison.

Auch die Impf­quo­te gegen Keuch­hus­ten bei Schwan­ge­ren in Bay­ern liegt mit 33 Pro­zent den Anga­ben zufol­ge unter dem bun­des­wei­ten Durch­schnitt von 39,7 Prozent.

Die Influ­en­za-Impf­quo­ten bezie­hen sich laut Bar­mer auf die Influ­enz­a­sai­son 2021/2022.«

kran​ken​kas​sen​.de (29.3.23)