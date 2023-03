Warum Querdenker darauf pochen, von Anfang an recht gehabt zu haben

Das erklärt ein dpa-Arti­kel, der wie alle wich­ti­gen wis­sen­schaft­lich unab­hän­gi­gen Ana­ly­sen über­all in den seriö­sen Medi­en geteilt wird. Auch von der pri­va­ten "Apol­lon Hoch­schu­le der Gesund­heits­wis­sen­schaft" am 29.3.23.

»Quer­den­ker wol­len einen Strich unter die Coro­na-Pan­de­mie zie­hen und behaup­ten, schon immer alles rich­tig vor­her­ge­sagt zu haben – etwa zur Wirk­sam­keit von Imp­fung oder Mas­ken. Das ist rei­nes Wunschdenken.

Ber­lin (dpa)

Nach­rich­ten über das Coro­na­vi­rus ste­hen schon lan­ge nicht mehr täg­lich auf den Titel­blät­tern der Zei­tun­gen. Mas­ken wer­den nur von weni­gen noch in der Öffent­lich­keit getra­gen, die Zahl neu­er Imp­fun­gen scheint wei­test­ge­hend zu sta­gnie­ren. Nach mehr als drei Jah­ren Pan­de­mie ist bei vie­len die Sehn­sucht nach einem Schluss­strich groß. Doch eine abschlie­ßen­de Auf­ar­bei­tung gab es bis­her nicht.

In die­se Bilanz-Leer­stel­le sto­ßen Quer­den­ker und Impf­geg­ner. Glaubt man ihrer Argu­men­ta­ti­on, dann wol­len sie es etwa in Sachen Mas­ken oder Imp­fun­gen schon immer rich­tig gewusst haben. Die am häu­figs­ten gestreu­te Erzäh­lung: Mit den Coro­na-Imp­fun­gen sei allen ein unbe­re­chen­ba­res Medi­ka­ment auf­ge­zwun­gen wor­den. Sie selbst hät­ten hin­ge­gen schon immer gesagt, die Mit­tel – oft von ihnen als „Gift­sprit­ze“ oder „Gen­sprit­ze“ bezeich­net – sei­en gefähr­lich bis töd­lich. Sie behaup­ten: Was einst als Ver­schwö­rungs­my­thos gebrand­markt wor­den sei, wer­de mitt­ler­wei­le als Fakt anerkannt.

Aber das ist ein­fach falsch, wie sich etwa an der wohl am häu­figs­ten ver­brei­te­ten The­se zeigt: Quer­den­ker wer­fen etwa Poli­tik und Wis­sen­schaft vor, behaup­tet zu haben, bei der Coro­na-Imp­fung gebe es gar kei­ne Neben­wir­kun­gen. Doch das ist völ­lig übertrieben.

Ja, es gab Stim­men wie die des heu­ti­gen Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ters Karl Lau­ter­bach (SPD), die ver­ein­zelt von „neben­wir­kungs­frei­en Imp­fun­gen“ spra­chen. Doch die Wis­sen­schaft hat grund­sätz­lich von Anfang an deut­lich gemacht, dass es kei­ne Mit­tel ohne Neben­wir­kun­gen gibt. Das gilt für Covid- wie etwa auch für Grippe-Impfungen.

Heu­ti­ge Berich­te über schwer­wie­gen­de gesund­heit­li­che Fol­gen nach einer Coro­na-Imp­fung sind durch­aus wich­tig, um die Auf­merk­sam­keit für das The­ma zu erhö­hen. Dabei darf aber nicht über­se­hen wer­den, wie sel­ten sol­che Fäl­le tat­säch­lich in der Bevöl­ke­rung auf­tre­ten und wie sehr auf der ande­ren Sei­te eine Imp­fung vor mög­li­chen schwe­ren Schä­den nach einer Covid-Erkran­kung schützt.

„Obwohl damals noch gar kei­ne Daten vor­la­gen, hat sich die­ses Milieu von Anfang an dar­auf ein­ge­schos­sen, dass die Imp­fung des Teu­fels sei“, sagt die Psy­cho­lo­gin Lea Früh­wirth vom Cen­ter für Moni­to­ring, Ana­ly­se und Stra­te­gie (Cemas). Das Insti­tut unter­sucht Radi­ka­li­sie­rungs­ten­den­zen und Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen im Netz.

Die­ses Bild, auf das sich die Anhän­ger noch jetzt bezie­hen, sei aber nicht auf­grund von Fach­kennt­nis und der Prü­fung von Fak­ten ent­stan­den, so Früh­wirth. Son­dern rein aus einem Bauch­ge­fühl. „Wenn nun zufäl­lig ein Ergeb­nis her­aus­kommt, von dem sie zwei Jah­re zuvor aus­ge­gan­gen sind, dann ist das der Fall eines blin­den Huhns, das auch mal ein Korn fin­det“, sagt die Cemas-Wissenschaftlerin.

In bestimm­ten Momen­ten muss­te die Poli­tik schon Ent­schei­dun­gen tref­fen, als wis­sen­schaft­li­che Daten und Erfah­run­gen zum Coro­na­vi­rus noch knapp waren, der Zeit­druck aber extrem hoch war. Vom April 2020 in Erin­ne­rung geblie­ben ist die Aus­sa­ge des frü­he­ren Gesund­heits­mi­nis­ters Jens Spahn (CDU), dass man ein­an­der in ein paar Mona­ten wahr­schein­lich viel wer­de ver­zei­hen müssen.

Die Quer­den­ken-Sze­ne hat hin­ge­gen früh dar­auf gepocht, exklu­si­ver Trä­ger der Wahr­heit zu sein. Die­je­ni­gen, die wis­sen­schaft­li­che Hin­wei­se als ele­men­tar betrach­te­ten, waren für sie „Schlaf­scha­fe“. In dem Milieu hat sich eine Grup­pen­ideo­lo­gie mit sozia­len Bin­dun­gen auf­ge­baut. In die­ser Bla­se beka­men Anhän­ger ihre Bestä­ti­gung. Alte Freund­schaf­ten gin­gen womög­lich in die Brüche.

„Die Fall­hö­he, nun doch zuge­ben zu müs­sen, sich geirrt zu haben, ist enorm hoch“, sagt Cemas-Exper­tin Früh­wirth im dpa-Gespräch. Auch habe die Gesell­schaft die­se Men­schen als „Covidio­ten“ ver­lacht, was ein Umkeh­ren zusätz­lich erschwe­re. Wie sol­le man da gesichts­wah­rend her­aus­kom­men? „Also hal­ten sie an ihrem Bild fest und schrei­ben not­falls alles um, damit sie am Ende doch irgend­wie recht hat­ten.“«

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Original.)

Ein­fach geni­al! Die Exper­tIn­nen des genann­ten CeMAS-Insti­tuts hat­ten auch schon ande­re Ver­schwö­run­gen ent­larvt. In Katha­ri­na Klei­nen-von Königs­löw: Kam­mer­jung­fer des Kapi­tals? war im Janu­ar zu lesen:

Für "Jan Rath­je, Seni­or Rese­ar­cher beim CeMAS (Cen­ter für Moni­to­ring, Ana­ly­se und Stra­te­gie" ist Kri­tik aber an den Haa­ren herbeigezogen:

»"Gro­ße Tref­fen von Men­schen, die über Macht­res­sour­cen ver­fü­gen, eig­nen sich beson­ders gut als Ziel­schei­be für Verschwörungs­erzählungen, weil dort durch­aus wich­ti­ge poli­ti­sche Pro­zes­se ver­han­delt wer­den." Jedoch sei­en die Inhal­te sol­cher Tref­fen deut­lich weni­ger bri­sant. "Es ist nicht so, dass sich dort Men­schen tref­fen, um eine glo­ba­le Ver­schwö­rung aus­zu­he­cken, son­dern um mit­ein­an­der zu dis­ku­tie­ren, wie die Zukunft gestal­tet wer­den könnte."«

Da tref­fen sich also die wirt­schaft­lich Mäch­ti­gen der Welt, um ohne jeg­li­che Legi­ti­ma­ti­on wich­ti­ge poli­ti­sche Pro­zes­se zu ver­han­deln. Ihr heh­res Ziel, die Zukunft zu gestal­ten ist eben­so nicht zu hin­ter­fra­gen wie wei­land Wie­lers Maß­nah­me­ge­bo­te. Wer es den­noch tut, fabri­ziert nicht nur Verschwörungs­erzählungen, son­dern sieht das Tref­fen als Ziel­schei­be. Klingt da der Ter­ror­vor­wurf schon an?

…

»Man kön­ne durch­aus Glo­ba­li­sie­rungs­pro­zes­se kri­ti­sie­ren und die Pro­ble­me, die dadurch ent­stün­den, sagt Rath­je vom CeMAS. Herr­schaft müs­se sogar kri­ti­siert wer­den dür­fen in einer offe­nen, libe­ra­len und demo­kra­ti­schen Gesell­schaft. "Das Pro­blem ist nur, wenn das Gan­ze auf einer ideo­lo­gi­schen Grund­la­ge passiert."…«

Sagt einer der Chefideologen.

Wie war das noch mit Frau Faeser?

twit​ter​.com (19.1.22)

Das gan­ze Video auf welt​.de (20.1.22)

Dar­über wur­de damals hier berichtet.

Und wer ist Geschäftsführerin von CeMAS?

Das ist zu lesen in:

Vie­le wei­te­re erbau­li­che Bei­trä­ge zu CeMAS gibt es hier.

Sebastian Fischer

Autor des dpa-Arti­kels ist Sebas­ti­an Fischer. Er hat schon früh dar­ge­legt, daß gegen 2G-Segre­ga­ti­on zu sein, oft­mals aus "völ­ki­scher Ideo­lo­gie" her­rüh­re. Im Janu­ar 2022 sah er die "Ver­samm­lungs­frei­heit vom Staat geschützt – indem etwa die Poli­zei die Züge beglei­tet, auf denen Men­schen, die unter Coro­na lei­den, dies nach außen kom­mu­ni­zie­ren wol­len". Und zwar in einem Arti­kel "Was bedeu­tet heu­te Frei­heit?", zu fin­den etwa auf green​peace​-maga​zin​.de…

Unter dem Titel "Fakes im Brief­kas­ten: fal­sche und ver­al­te­te Fak­ten auf Coro­na-Fly­ern " hat­te er eben­da im Okto­ber 2020 verkündet:

»… BEHAUPTUNG: «Der Anstieg der posi­ti­ven Fäl­le ent­steht nur, weil zu viel getes­tet wird», heißt es auf einem Info­blatt mit dem Titel «Posi­tiv ist nicht krank».

BEWERTUNG: Falsch…

BEHAUPTUNG: Auf­grund der «poli­tisch ver­än­der­ten Geset­zes­la­ge» im Infek­ti­ons­schutz­ge­setz sei eine Coro­na-Zwangs­imp­fung mög­lich, heißt es auf einem Fly­er mit dem Titel «Zwang zur Imp­fung droht».

BEWERTUNG: Falsch. Sol­che Plä­ne hat die Bun­des­re­gie­rung nicht…«

dpa. Den Fakten verpflichtet

Zu sehen auf dpa​.com.