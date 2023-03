Schuld war nur das Schicksal. Was die Covidiot*innen aber nicht einsehen wollen

Das erklärt auf spiegel.de der Experte mit der eigenartigen Frisur am 29.3.23 unter dem Titel »Pandemie-Verschwörungserzählungen: Die ewige Wut der Corona-Gekränkten«:

"... Für die meisten Menschen ist die Pandemie immer noch vorbei, auch wenn sich Covid-19 gerade noch einmal durch die Gesellschaft wälzt und ein Experte von Inzidenzen zwischen 1000 und 2000 spricht...

Christian Drosten, Deuter und Wissenschaftskommunikator der Coronapandemie, hat schon vor einer Weile gesagt, Corona werde nun endemisch. Damit war es in der Wahrnehmung irgendwo zwischen Erkältung und Grippe angekommen.

Für zwei Gruppen ist Corona aber nicht vorbei. Zum einen diejenigen, die unter Long Covid leiden. Zum anderen die Menschen, die während der Pandemie umgezogen sind in eine düstere Fantasiewelt, also Querdenker*innen, Verschwörungstheoretiker*innen, Esoteriker*innen. Ergänzt um Menschen, die sich eher nicht in diese Gruppierungen einsortieren lassen, die aber leider trotzdem beitragen zu einer besorgniserregenden Entwicklung, nämlich der komplett irrationalen Umdeutung des gesamten Pandemiegeschehens...

Es ist in der Tat so, dass im Frühjahr 2023 wieder lautstarke Stimmen in sozialen Medien erschallten, die immer noch die gleichen Lügen, Unwahrheiten und Verschwörungstheorien wie bisher weitererzählen, oder besser weiterschreien...

Ihnen fehlt vielleicht eine Kategorie wie »Schicksal«, was auch ihr derzeitiges Aufdrehen erklärt: Jemand muss schuld sein. Irgendeine Person, irgendeine Gruppe muss die Schuld daran tragen, dass so viele Leute leiden mussten, nicht nur unter der Pandemie selbst, sondern natürlich auch unter den Maßnahmen. Alles andere, jede andere Erklärung als die Existenz von Schuldigen ist für sie unerträglich – übrigens typisch für Kränkungen, psychologisch definierbar als »Verwundung der seelisch-psychischen Integrität«...

Was bei den Corona-Gekränkten geschieht, kann man analog dazu als Nonpräventionsparadox bezeichnen. Sie betrachten die Tatsache, dass sie selbst trotz fehlender Impfung nicht gestorben sind, als Beweis für ihre falschen Erzählungen. Sie leiten daraus weiter ab, dass gleich alles falsch gewesen sein muss und betrachten im gleichen Atemzug sich selbst als Inhaber*innen der einzigen Wahrheit...

Kürzlich wurde in einer Studie von Forschern aus Paris festgestellt, dass die Impfung die Schwere der Long-Covid-Symptome zu reduzieren scheint. Zahlreiche weitere Studien haben zudem gezeigt, dass Impfungen vor einer Corona-Erkrankung das Risiko für Long Covid senken. Und es ist unter anderem aus einer Untersuchung eines Virologie-Teams der Universität Genf bekannt, dass bei mehreren Virusvarianten die Ansteckungsgefahr durch geboosterte Geimpfte geringer ist. Was die Impfungen völlig unbestreitbar zu einer sinnvollen Maßnahme gemacht hat, trotz der dokumentierten Nebenwirkungen.

Zweifel, gestützt von Scharlatanen

Dementsprechend wurde 2022 eine Untersuchung des Imperial College in London veröffentlicht, laut der die Impfung im ersten Jahr ihrer Verwendung rund 20 Millionen Menschen das Leben gerettet haben soll. Corona-Gekränkte sind so sehr auf sich selbst und ihr eigenes Leiden in der Pandemie fixiert, dass sie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse entweder ignorieren oder pauschal anzweifeln. Gestützt nicht selten von Scharlatanen, die für ein wenig Telegram-Aufmerksamkeit noch die absurdesten Corona-Theorien mit dem vermeintlichen Glanz ihrer akademischen Titel oder eingebildeter Expertise bestätigen..."

Es kommt dann noch etwas mit konformistischen Medien, die den Scharlatanen nach dem Mund reden und von einem Schlagersänger, der irgendwie für Covidioten stehen soll, auch wenn ihn dort vermutlich kaum einer kennt oder gar gut findet. Das ist alles gefährlich:

"Weil ein Teil der Corona-Gekränkten sich während der Pandemie radikalisiert hat – bis zur offenen Gewalttätigkeit. Die Corona-Gekränkten versuchen, dem Rest der Gesellschaft ihre darke Fantasiewelt überzustülpen, die doch vor allem eine Funktion hat: die Produktion von Schuldigen."

