Summertime

Es ist Hochsommer, die Sonne strahlt nach den vie­len Regentagen wie­der aus dem Himmelblau … and the livin‘ is easy? Nicht, wenn es nach den Coronauten geht, denn der neue „Impfstoff“ wur­de – immer noch ohne Zulassung – schon für den September ange­kün­digt und daher muss die Werbung recht­zei­tig ein­set­zen: im August wird Angst vor C19 ver­brei­tet und die ver­meint­li­che Rettung ange­prie­sen. Der Mainzer Konzern pro­fi­tiert bereits davon: „Es ist wie­der ein­mal eine Corona-Welle, wel­cher der BioNTech-Aktie zum Anstieg ver­hilft.“ Dass es kei­ne „Welle“ gibt, scheint dabei nie­man­den zu stö­ren. Wird schon wer­den, und wenn man selbst nach­hel­fen muss.

Test-Achterbahn

Die Voraussetzung für eine Welle sind posi­ti­ve Tests, das ist bei einer zeit­lich so begrenz­ten Aktion wie der­zeit auch nicht anders als bei der gesam­ten C19-Krise. Und so behaup­tet der ÖRR mit­ten im Hochsommer:

Dass in einem sol­chen Fall der Griff zum Taschentuch sinn­voll sein kann, ist nicht nur der erwach­se­nen Bevölkerung bekannt – aber was soll der Lohn für den Erkälteten sein? Die Frage wäre wohl eher, für wen es sich lohnt, womit auch die Antwort klar ist.

Es war genau­ge­nom­men der NDR, von dem die­ses Nudging stammt und der in beson­de­rem Maße auf allen C19-Wellen mit­ge­schwom­men ist, erin­nert sei nur an den Drosten-Podcast. Und nach­dem es lan­ge Zeit ange­nehm ruhig war, tau­chen bei Twitter/X die ers­ten Schnelltest-Fotos mit zwei roten Banden in Verbindung mit den übli­chen vor­wurfs­vol­len Texten auf. Testwillige scheint es also noch zu geben und Online-Umfragen geben einen Hinweis dar­auf, wie vie­le es sein könnten.

Der Anteil der poten­ti­el­len "Impflinge" liegt aber noch dar­un­ter und das reicht selbst­ver­ständ­lich nicht für die modRNA-Konzerne, denn sie haben nur die­ses eine Produkt. So muss für die „Impfung“, BioNTech und Moderna alles gege­ben wer­den, und sei der Nonsens noch so offensichtlich.

Varianten-Riesenrad

Früher – also vor zwei, drei Jahren – war es noch über­sicht­lich: man hat­te einen soge­nann­ten Wildtyp, von dem aus­ge­hend die Reihenfolge von Alpha bis Delta ordent­lich nach dem grie­chi­schen Alphabet ein­ge­hal­ten wur­de. Es folg­ten wei­te­re Varianten in die­ser Sortierung, die wegen ihrer Belanglosigkeit weit­ge­hend unbe­kannt blie­ben, und dann wäre Xi an der Reihe gewe­sen. Aus poli­ti­schen Gründen wur­de die­ser Buchstabe über­sprun­gen, womit Omikron 2021 über die Welt kam. „O‑micron“, das „klei­ne o“, klang harm­los und war es auch. Seitdem wur­de die­se Variante immer wei­ter auf­ge­spal­ten in Buchstaben-/Zahlenkombinationen und immer wil­de­re Trivialnamen, denn es klingt dra­ma­ti­scher zu sagen, man habe an Arcturus gelit­ten statt: „Ich hat­te XBB.1.16.“.

Zur Einleitung der neu­en Saison wird ein Varianten-Sortiment ange­bo­ten. Die noch im Frühling begeis­tert beschrie­be­nen Varianten „Arcturus“ (mit­samt sei­nem „Kind“ XBB.1.16.1) und „Deltacron“ (XBC.1.6, die „Killervariante“) schei­nen so über­holt zu sein wie XBB.1.5, der „Kraken“, gegen den der neue „Impfstoff“ im September auf den Markt kom­men soll. Neu im Sortiment sind EG.5.1 und BA.2.86, die bei­de unter dem Namen „Eris“ geführt wer­den. Über letz­te­re, die inzwi­schen auch „Pirola“ heis­sen soll, wird berich­tet:

„Seit Ende Juli wur­den sechs Fälle in vier Ländern ent­deckt. Wissenschaftler behal­ten die neue Linie mit dem Namen BA.2.86 im Auge, da sie 36 Mutationen auf­weist, die sie von der der­zeit domi­nan­ten Variante XBB.1.5 unterscheiden. […]

In den letz­ten Tagen haben die Gesundheitsbehörden jeweils einen Fall von BA.2.86 in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Israel sowie drei Fälle in Dänemark dokumentiert.

‚Basierend auf den ver­füg­ba­ren Beweisen wis­sen wir noch nicht, wel­che Risiken, wenn über­haupt, (BA.2.86) für die öffent­li­che Gesundheit dar­stel­len kön­nen, die über das hin­aus­ge­hen, was bei ande­ren der­zeit im Umlauf befind­li­chen Abstammungslinien beob­ach­tet wur­de‘, sag­te ein CDC-Sprecher.“

Es gibt noch eine Variante, die so neu ist, dass sie noch nicht ein­mal einen Namen bekom­men hat und als „real deal“ bezeich­net wird, was u.a. als „ech­tes Schnäppchen“ über­setzt wer­den kann.

„Das Omicron-Spin-off – BA.6 genannt, aber noch nicht offi­zi­ell benannt – hat auf­grund sei­nes Mutationskatalogs Bedenken hin­sicht­lich einer neu­en Welle geweckt.

Bisher haben nur zwei Länder – Dänemark und Israel – es entdeckt.

Einige Wissenschaftler haben auf­grund der Abspaltung bereits die Rückkehr von Gesichtsmasken gefordert. […]

Andere warn­ten jedoch davor, dass es viel zu früh sei, in Panik zu gera­ten, und beton­ten, dass Beschränkungen aus der Zeit des Lockdowns nicht nötig seien.

Die Gesundheitsbehörden haben noch kei­ne for­mel­le Ankündigung zu der Variante gemacht, die erst­mals Ende Juli ent­deckt wurde.

Ein Epidemiologe der bri­ti­schen Gesundheitsbehörde Health Security Agency, der mit der Verfolgung vira­ler Bedrohungen wie Covid beauf­tragt ist, sag­te jedoch, es könn­te sich um ‚Pi‘ han­deln, den Buchstaben, der im grie­chi­schen Alphabet auf Omicron folgt […].

Erst Anfang die­ser Woche läu­te­ten die Alarmglocken, nach­dem ein bekann­ter Online-Virus-Tracker zwei Fälle in Dänemark ent­deckt hatte.“

Offenbar wird in Israel und Dänemark beson­ders eif­rig sequen­ziert und das führt dazu, dass der Lehrer und „Online-Covid-Varianten-Tracker Ryan Hisner“ aus den USA stän­dig neue Varianten appor­tie­ren kann, wobei er Teil einer Szene ist, die sich selbst befeu­ert und von der Coronautik genutzt wird.

Auch das ist wie­der wie gehabt: ohne den Test wür­de nie­man­dem etwas auf­fal­len, wenn der eine niest und die ande­re hus­tet und es wäre völ­lig egal, ob nun Alpha, Omega oder etwas ganz ande­res der Grund dafür ist.

Symptom-Karussell

Varianten brau­chen Symptome, und für „Eris“ sind sie bereits ein­ge­trof­fen, wobei das Bild unein­heit­lich ist. Was genannt wird, ent­spricht nicht nur C19 der letz­ten 3+ Jahre, son­dern über­schnei­det sich ohne­hin mit diver­sen ande­ren Erkrankungen und tritt teil­wei­se sogar (Niesen,Kopfschmerzen,Müdigkeit) ganz ohne Krankheit auf.

Wenn nun getes­tet wird, ent­steht eine gro­ße Anzahl falsch-posi­ti­ver Resultate, die die Statistik in die Höhe trei­ben. Nun wur­de dazu noch „Prä-COVID“ erfun­den, da angeb­lich „die Symptome der Eris-Variante eine Woche vor dem posi­ti­ven Test“ auftreten.

„Dutzende Menschen haben ihre Erfahrungen mit ‚Prä-Covid‘ in den sozia­len Medien geteilt, ein ande­rer aus Alaska schrieb: ‚Ich bin mir ziem­lich sicher, dass ich Covid habe, aber mei­ne Tests sind wei­ter­hin negativ …‘

Sie füg­ten hin­zu: ‚Die Person, mit der ich zusam­men lebe, hat es und ich bin defi­ni­tiv krank, nur der Test ist nega­tiv.‘ Ich weiß nicht, ob ich sie wei­ter­hin unter Quarantäne stel­len soll oder nicht.‘

Eine drit­te Person aus Kanada sag­te: ‚Ich glau­be, ich könn­te krank sein.‘ Schnelltests fal­len aller­dings nega­tiv aus.

‚Das häu­figs­te Symptom ist, dass mei­ne Nebenhöhlen schmer­zen und mei­ne Nase von ver­stopft zu schnüf­felnd wech­selt. ‚Ich nie­se viel und füh­le mich beson­ders benommen.‘“

Wie weit ent­fernt ist das noch zu test­ne­ga­ti­ven Asymptomatischen, mit denen dann das Doppelnull-Stadium erreicht wäre?

„Impf“-Geisterbahn

Die Kampagne läuft, die Konzerne wer­den unge­dul­dig. Noch fehlt die Zulassung, aber selbst­ver­ständ­lich wer­den die Behörden wie­der mit­ma­chen. BioNTech hat bei Versuchen mit Mäusen Antikörper gefun­den und will nun end­lich an die Menschen, um die Kurve zu kriegen.

Für die BioNTech-Aktie jeden­falls ging es zur Abwechslung mal wie­der ein wenig aufwärts.

„Die jüngs­ten Entwicklungen rund um das Biotechnologieunternehmen BioNTech haben in der Finanzwelt für Aufsehen gesorgt. Das Unternehmen, wel­ches im Zentrum der COVID-19-Impfstoffentwicklung steht, hat in den letz­ten Tagen sowohl posi­ti­ve als auch her­aus­for­dern­de Nachrichten erlebt. […]

Der Analyst Akash Tewari äußer­te sich posi­tiv über das Unternehmen und zeig­te sich trotz der Daten zu einer neu­en Coronavirus-Variante nicht besorgt. Es gibt Hinweise dar­auf, dass der für den Herbst ent­wi­ckel­te Impfstoff von BioNTech und Pfizer einen gewis­sen Schutzgrad bie­ten könnte. […]

Weltweit gibt es der­zeit einen Anstieg der COVID-19-Fälle, ins­be­son­de­re durch die Eris Omicron-Variante. In den USA stieg die BioNTech-Aktie um etwa 5% auf­grund die­ser Entwicklungen. Die neu­es­ten Daten des CDC zei­gen, dass die Krankenhauseinweisungen auf­grund von COVID in der Woche bis zum 5. August im Vergleich zur Vorwoche um etwa 14% gestie­gen sind. Die Eris-Variante, auch als EG.5 bekannt, wird in den USA immer häu­fi­ger und macht bereits 17,3% aller Fälle in den zwei Wochen bis zum 5. August aus."

Das möch­te der Börsianer gern glau­ben, und viel­leicht hilft der Staat auch noch­mal aus mit einem klei­nen Kaufrausch. Es wird aber deut­lich immer müh­sa­mer, spe­zi­ell den modRNA-Konzernen und ihren Produkten noch etwas Positives abzu­ge­win­nen. Versucht wird es gera­de mit aller Kraft, wie­der soll uns eine als „Impfung“ umde­kla­rier­te Gentherapie mit erheb­li­chem Gefahrenpotential gegen Hals,- Kopf- und Muskelschmerzen auf­ge­schwatzt wer­den. Es ist jetzt ein­fa­cher als in den letz­ten bei­den Jahren, sich nicht zu fügen und ange­sichts der ver­ur­sach­ten Schädigungen noch offen­sicht­li­cher, wie wich­tig das ist.