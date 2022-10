Tolle neue Studie! Unterschiede bei Geimpften und Ungeimpften. Neue UK-Daten: Das sind die 5 häufigsten Omikron-Symptome

Zu den VerfasserInnen der „Zoe Covid Symptom Study“ und was das mit dem "Harvard-Professor" Karl Lauterbach zu tun hat, kom­men wir spä­ter. Zunächst zu den umwer­fen­den Ergebnissen, die auf focus​.de am 3.10. prä­sen­tiert werden:

»… Auch wenn mitt­ler­wei­le rund 76 Prozent der Deutschen grund­im­mu­ni­siert sind, kön­nen auch die­se Menschen an Covid-19 erkranken.

Ergebnisse aus weltweit größter Symptom-Studie

Die Symptome von Geimpften unter­schei­den sich dabei jedoch offen­bar in ihrer Ausgeprägtheit von denen unge­impf­ter Personen. Darauf deu­tet zumin­dest die welt­weit größ­te Symptom-Studie für Covid-19 aus Großbritannien hin. Bei der „Zoe Covid Symptom Study“ doku­men­tie­ren mit Corona Infizierte lau­fend ihre Krankheitsanzeichen in einer App, ins­ge­samt nah­men bereits mehr als vier Millionen Menschen dar­an teil…«

Zur geschäfts­tüch­ti­gen Dr. Frommhold sie­he Privates Institut ver­dient an "Long Covid". Es ist ein Leuchtturm.

Das sind die Charts der jewei­li­gen Gruppen:

Wir sehen: Alle Betroffenen hat­ten einen Schnupfen. Ob es bei drei‑, vier- und mehr­fach "Geimpften" so mild bleibt, wur­de anschei­nend nicht ermit­telt. Aber das, logisch:

» Geimpfte werden schneller wieder gesund

Im Allgemeinen gebe es ähn­li­che Symptome bei allen drei Gruppen, resüm­mie­ren die Forscher. Einen Unterschied gibt es den­noch: „Von den­je­ni­gen, die bereits eine Impfung erhal­ten hat­ten, wur­den jedoch weni­ger Symptome über einen kür­ze­ren Zeitraum berich­tet, was dar­auf hin­deu­tet, dass sie weni­ger schwer erkrank­ten und sich schnel­ler erhol­ten.“«

Sollten "Geimpfte" nicht eigent­lich durch die Spritzen gesund blei­ben? Und wie vie­le nicht "Geimpfte" erkran­ken über­haupt? Das erfährt man im "Focus" nicht. Nebenwirkungen, von denen natur­ge­mäß der Spritze Entsagende ver­schont sind, kom­men eben­so wenig vor.

Übrigens: In der Studie gel­ten Menschen mit zwei Spritzen als "voll­stän­dig geimpft".

Über ZOE

»ZOE ent­stand vor drei Jahren, als Tim sich mit Jonathan und George zusam­men­schloss, die sich mit künst­li­cher Intelligenz und Verbraucher-Apps aus­ken­nen.«

Tim ist der Professor of Epidemiology am Kings College London, Tim Spector, und beschäf­tigt sich mit Ernährung. Gerade erst hat er in der "FAZ" gar nicht so abwe­gi­ge Tips gege­ben. Die von ihm gegrün­de­te Firma arbei­tet zusam­men mit der Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Und genau dort ist Karl Lauterbach "Adjunct Professor of Health Policy and Management". Die Schule wur­de von der US-ame­ri­ka­ni­schen Milliardärsfamilie mit chi­ne­si­schen Wurzeln namens Chan für 350 Millionen Dollar gekauft. Das und wei­te­re inter­es­san­te Details ist nach­zu­le­sen in: