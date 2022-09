Was für ein Notfall? Kindern ab fünf droht "angepasste Auffrischungsimpfung"

»USA: BioNTech und Pfizer bean­tra­gen Notfallzulassung für Kinder-Omikron-Booster

Das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein Partner Pfizer haben für ihre an die Omikron-Untervarianten BA.4/BA.5 ange­pass­te Auffrischungsimpfung eine Notfallzulassung in den USA zum Einsatz bei Kindern zwi­schen fünf und elf Jahren bean­tragt. Ein Antrag zur Erweiterung der Marktzulassung in der EU für die­sen Impfstoff in die­ser Altersgruppe soll in den nächs­ten Tagen auch bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ein­ge­reicht wer­den, wie die Unternehmen mit­tei­len. Als Booster ab zwölf Jahren hat das Vakzin in der EU und den USA bereits grü­nes Licht erhal­ten.«

swr​.de (26.9.)



Wie lan­ge wol­len es MedizinerInnen dabei belas­sen, daß ihnen der Unterkiefer runterfällt?