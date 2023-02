»Was wirklich in der Studie steht«

Das erfährt man zuver­läs­sig auf spie​gel​.de von einer Frau, die mal Archäo­lo­gie und Bio­lo­gie stu­dier­te und "nach Aus­gra­bun­gen in Nord­deutsch­land, Groß­bri­tan­ni­en und Isra­el zum Jour­na­lis­mus gewech­selt" ist.

»Ver­zerr­te Aus­le­gung von Studiendaten

Was hat die Mas­ken­pflicht gebracht?

Laut einer Ana­ly­se der renom­mier­ten Coch­ra­ne Col­la­bo­ra­ti­on ist die Wirk­sam­keit von Mas­ken gegen die Virus­aus­brei­tung nicht nach­ge­wie­sen. Die Auf­re­gung ist groß – zu Recht? Was wirk­lich in der Stu­die steht.«

Der Arti­kel gehört nicht zum "Pro­jekt Glo­ba­le Gesell­schaft", wird aber nicht unbe­rührt von den dor­ti­gen Zuwen­dun­gen sein:

»Eini­ge Medi­en wäh­nen eine »Klat­sche für die deut­sche Coro­na-Poli­tik« , die Rede ist vom »här­tes­ten Schlag « gegen Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach. Doch vie­les, was der­zeit über die Stu­die gesagt wird, gibt die­se so gar nicht her. Um es kurz zu machen: Die Wirk­sam­keit von Mas­ken lässt sich laut der Arbeit der­zeit weder be- noch widerlegen…«

Schen­ken wir der Autorin die Fra­ge, ob das die Kern­aus­sa­ge der Ana­ly­se ist. Denn es ist die Bring­schuld der­je­ni­gen, die fast drei Jah­re lang Mil­li­ar­den Men­schen auf der Erde zu Mas­ken zwan­gen, deren Wirk­sam­keit zu bele­gen. Die aktu­ells­te und renom­mier­tes­te wis­sen­schaft­li­che Über­sicht tut dies nicht. Sie ist übri­gens hier zu lesen. Wei­ter von "SPIEGEL Wissenschaft":

»Auf mehr als 300 Sei­ten haben die Exper­tin­nen und Exper­ten das Wis­sen aus Dut­zen­den Stu­di­en über den Nut­zen von Mas­ken und Hand­hy­gie­ne zusam­men­tra­gen. In den ana­ly­sier­ten Unter­su­chun­gen ging es nicht nur um Covid-19, son­dern auch um Krank­hei­ten, die von ande­ren Viren aus­ge­löst wer­den, wie etwa die Sars-Pan­de­mie vor gut zwan­zig Jahren.

Die aktu­el­le Unter­su­chung ist somit nicht grund­le­gend neu, son­dern ein Update, die das bekann­te Wis­sen bün­delt und dabei auch aktu­el­le Stu­di­en berück­sich­tigt. Aus der Zeit der Coro­na­pan­de­mie sei­en vor allem zwei rele­van­te Unter­su­chun­gen hin­zu­ge­kom­men, schreibt das Autoren­team…«

Das macht die Sache nicht bes­ser. Wenn die Erkennt­nis­se vor Jah­ren vor­la­gen, war­um wur­den sie dann nicht umge­setzt, son­dern im Gegen­teil Men­schen ange­fein­det, die ähn­li­che The­sen vertraten?

Die Anga­be von zwei rele­van­ten Unter­su­chun­gen liest sich im Ori­gi­nal so:

»Sechs der neu­en Stu­di­en wur­den wäh­rend der COVID-19-Pan­de­mie durch­ge­führt, zwei in Mexi­ko und je eine in Däne­mark, Ban­gla­desch, Eng­land und Norwegen.«

Rich­tig benennt die Autorin Pro­ble­me aus dem wirk­li­chen Leben:

»Wur­den die Mas­ken über Mund und Nase getra­gen? Und hiel­ten sich die Men­schen in den Ver­gleichs­grup­pen glei­cher­ma­ßen strickt an ande­re Schutz­maß­nah­men wie Abstand hal­ten? All das lässt sich abseits von Labor­be­din­gun­gen kaum kon­trol­lie­ren und führt leicht zum Ver­gleich unglei­cher Vergleichsgruppen.«

Der Herr Bodenschatz hat " überhaupt keinen Zweifel "

Damit hat sie eine unele­gan­te Über­lei­tung gefun­den zu einem für sie wirk­lich glaub­wür­di­gen Experten:

"»Aus mei­ner Sicht ist die Stu­die nicht aus­sa­ge­kräf­tig und lässt die Schluss­fol­ge­rung, die gezo­gen wur­de, nicht zu«, sag­te Eber­hard Boden­schatz, Direk­tor am Max-Planck-Insti­tut für Dyna­mik und Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on dem »Tages­spie­gel« . Tat­säch­lich haben meh­re­re Stu­di­en gezeigt, dass Mas­ken Virus­par­ti­kel zurück­hal­ten , in Kran­ken­häu­sern gel­ten sie im Umgang mit Atem­wegs­in­fek­tio­nen nicht ohne Grund zur Stan­dard­schutz­klei­dung. Phy­si­ka­lisch sei erwie­sen, dass Mas­ken vor Infek­tio­nen schüt­zen, sagt Boden­schatz, dar­an gebe es über­haupt kei­nen Zweifel."

Über die Labor­ver­su­che des Herrn Boden­schatz, eines Kol­le­gen von Vio­la Prie­se­mann, wur­de u.a. im Juni 2022 hier berich­tet in:

Bereits im Dezem­ber 2021 war hier zu erfahren:

NDR-Studie: Plastikhelm schützt vor Corona

Mit einem gut sit­zen­den Plas­tik­helm kann die Anste­ckungs­ge­fahr auf 0,1 Pro­zent gesenkt werden.

Gemerkt? War ein Scherz. Der Titel des Bei­trags vom 7.12. auf ndr​.de (nicht mehr vor­han­den) heißt ja auch "Stu­die bestä­tigt hohen Schutz durch FFP2-Mas­ken". Und kor­rekt lau­tet der Text: "Mit einer gut sit­zen­den FFP2-Mas­ke kann die Anste­ckungs­ge­fahr auf 0,1 Pro­zent gesenkt wer­den."

Schon toll, was man im Phy­sik­un­ter­richt so alles zei­gen kann. Vor­aus­ge­setzt, man hat das ent­spre­chen­de pro­fes­sio­nel­le Equipment.

Update: tages​schau​.de stößt am 3.2.23 in das glei­che Horn. Es gebe nicht nur den Herrn Boden­schatz, son­dern auch ande­re Stu­di­en. Das sorg­fäl­ti­ge Abwä­gen unter­schied­li­cher Posi­tio­nen ist ja seit drei Jah­ren ein Qua­li­täts­merk­mal der "Tages­schau"…