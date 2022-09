Wie ich einmal versuchte, die Datengrundlage eines Lauterbach-Tweets zu erfragen

Nein, nicht ich. Das ist der Titel eines Artikels von Tim Röhn auf welt​.de am 21.9. (Bezahlschranke) im Teil "Meinung". Dort ist zu lesen:

»Am 6. September ver­öf­fent­lich­te das Bundesgesundheitsministerium bei Twitter fol­gen­de Aussage von Minister Karl Lauterbach (SPD): „Mittlerweile wis­sen wir, dass eine Corona-Infektion zu Hirnschäden und schlimms­ten­falls zu Demenz füh­ren kann. Mit der zwei­ten Auffrischungsimpfung kann die oder der Einzelne die Wahrscheinlichkeit sol­cher Spätfolgen deut­lich ver­rin­gern – gera­de bei den über 60-Jährigen.“

Ja? Wirklich? Der zwei­te Booster, im Falle von BA4/BA5 nicht an Menschen getes­tet, redu­ziert die Wahrscheinlichkeit von Hirnschäden?..

Dieser Tweet, direkt von der Regierung in die Welt gebla­sen, war eine Überraschung. Auch Wissenschaftler, mit denen ich sprach, gaben sich ratlos.

Was war also die wis­sen­schaft­li­che Grundlage für Lauterbachs Behauptung? Ich schick­te eine Mail: „Was ist der Beleg für die am 6. September um 15.30 Uhr über den BMG-Account bei Twitter ver­öf­fent­lich­te Aussage von BM Lauterbach, wonach das Risiko für Hirnschäden und/oder Demenz im Falle einer Corona-Infektion durch den 2. Booster deut­lich ver­rin­gert wird?“ Ich bat um eine Antwort inner­halb von 24 Stunden.

Die 24 Stunden ver­gin­gen, die Tage zogen ins Land – und nichts pas­sier­te. Dabei sind Ministerien zur Auskunft gegen­über der Presse ver­pflich­tet. Am 15. September setz­te einer unse­rer Hausjuristen dem Ministerium eine Deadline: 19. September, 18 Uhr…

24 Stunden spä­ter schick­te ein Ministeriumssprecher eine E‑Mail. Darin heißt es: „Die Aussage von Herrn Lauterbach kann man auf Ergebnisse meh­re­rer Studien stüt­zen, die den Zusammenhang zwi­schen Corona-Schutzimpfung und Long COVID unter­sucht haben. Die Ergebnisse die­ser Studien legen nahe, dass eine voll­stän­di­ge Corona-Schutzimpfung vor Infektion auch das Risiko von Langzeitfolgen einer COVID-19-Infektion reduziert.“

Welche Studien denn? Wer hat sie gemacht? Wo sind sie nach­zu­le­sen? Keine Info dazu.

Nicht willens oder nicht in der Lage

Weiter heißt es: Aus den Studien – die man ja par­tout nicht nen­nen will – sei „abzu­lei­ten, dass eine voll­stän­di­ge Immunisierung in Bezug auf Long COVID vor­teil­haft sein könn­te“. „Könnte“ also. Aha. Und wei­ter: „Unter den in Zusammenhang mit Long COVID betrach­te­ten gesund­heit­li­chen Spätfolgen waren in meh­re­ren Studien expli­zit auch neu­ro­lo­gi­sche und psych­ia­tri­sche Erkrankungen. Erste Erkenntnisse lie­gen dazu vor, dass auch Demenz zu den neu­ro­lo­gi­schen Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion zäh­len könn­te.“ Noch mal „könn­te“, okay.

Das Ministerium ist also ent­we­der nicht wil­lens oder schlicht nicht in der Lage, medi­zi­nisch bedeu­ten­de Aussagen des Mannes, der das Amt des Bundesgesundheitsministers beklei­det, mit Fakten zu unterfüttern…

Noch pein­li­cher wird die gan­ze Sache dadurch, dass die Bundesregierung Äußerungen Lauterbachs wie jene zu den Hirnschäden unter dem Titel „Faktenbooster“ ver­öf­fent­licht. Das ist ein Projekt, bei dem das Gesundheitsministerium seit Juli Anzeigen in Zeitungen dru­cken und Radiospots abspie­len lässt – für einen zwei­stel­li­gen Millionenbetrag…

Nach ers­ten kri­ti­schen Berichten in den sozia­len Medien nahm das Ministerium den „Faktenbooster“ off­line, kor­ri­gier­te die Aussage und begrün­de­te die „Fake News“ mit einem „redak­tio­nel­len Fehler“. Was genau im Hause Lauterbachs schief­ge­lau­fen ist, ist unklar. Klar ist: Der Lapsus wäre unkor­ri­giert geblie­ben, wenn skep­ti­sche Journalisten die offi­zi­el­len Regierungsverlautbarungen nicht peni­bel über­prüft hät­ten. Schon vor zwei Monaten war das so, als das Ministerium bei Twitter getä­tig­te Aussagen zur Wahrscheinlichkeit von Impfschäden nach oben kor­ri­gie­ren musste…«

So weit geht der "Welt"-Autor nicht, daß er die "skep­ti­schen Journalisten" benennt. Einer der ers­ten von ihnen war am 18.9. Norbert Häring mit "Gesundheitsministerium ver­un­treut Steuergeld für Anzeigenkampagne mit fal­schen Horrorzahlen".

Die "Demenz"-Story von Lauterbach ist schon etwas älter und wur­de hier in Ist Karl Lauterbach ein "Älterer"? am 18.8. behandelt.

Siehe auch Corona-Pandemie: Gesundheitsministerium kann eige­nen "Fakten-Booster" nicht begrün­den – und nimmt ihn off­line und