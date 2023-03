»Wie Karl Lauterbach 1995 seinen Lebenslauf fälschte«

Der Arti­kel steht am 11.3.23 hin­ter der Bezahl­schran­ke. Viel­leicht lohnt sich der Kauf der mor­gi­gen "WamS", um ihn voll­stän­dig zu lesen. Er könn­te ein his­to­ri­sches Doku­ment werden.

Der Arti­kel ver­wen­det Mate­ri­al von Tho­mas Kubos "Kar­la­tan" (s. hier), die AutorIn­nen haben aber noch mehr gefunden.

»Archiv-Doku­men­te bele­gen, wie Karl Lau­ter­bach 1995 sei­nen Lebens­lauf fälsch­te. Damals ging es um eine Pro­fes­sur in Tübin­gen und ein Pro­jekt, von dem sich heu­te nichts mehr fin­den lässt.

Als die Tübin­ger Eber­hard-Karls-Uni­ver­si­tät im Herbst 1995 die C4-Pro­fes­sur „Gesund­heits­sys­tem­for­schung“ aus­schreibt, ist Karl Lau­ter­bach 32 Jah­re alt. Er hat gera­de sei­nen Auf­ent­halt in den USA been­det, in der Tasche den „Doc­tor of Sci­ence“ der Har­vard School of Public Health. Der auf­stre­ben­de Wis­sen­schaft­ler ver­schenkt kei­ne Zeit, am 10. Dezem­ber schickt er eine Bewer­bung für die Pro­fes­sur nach Tübingen.

Die Akten des Beru­fungs­ver­fah­rens sind bis heu­te im Uni­ver­si­täts­ar­chiv ein­seh­bar – und könn­ten für den Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter nun zum Pro­blem wer­den. Denn auch sei­ne Bewer­bung lagert hier, und die lässt sich mit sei­ner tat­säch­li­chen Lauf­bahn nicht in Ein­klang brin­gen. Wie aus den Unter­la­gen her­vor­geht, war es vor allem ein Pas­sus in der Bewer­bung, der es der Beru­fungs­kom­mis­si­on ange­tan hat­te: „Lau­fen­de For­schungs­pro­jek­te (Dritt­mit­tel­för­de­rung, Auswahl)“…

In einem Pro­to­koll heißt es, der Bewer­ber habe ange­ge­ben, „einen beträcht­li­chen Teil“ sei­ner ein­ge­wor­be­nen Dritt­mit­tel nach Tübin­gen trans­fe­rie­ren zu kön­nen – ein dickes Plus für Lau­ter­bach im Bewer­bungs­ver­fah­ren, denn die finan­zi­el­le Lage der Uni war pre­kär. Doch das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um teil­te WELT AM SONNTAG in der ver­gan­ge­nen Woche mit, ein Pro­jekt mit die­sem Namen sei nicht bekannt. Auch im Bun­des­ar­chiv gibt es kei­ne Doku­men­ta­ti­on dazu. Der Ver­le­ger Tho­mas Kubo hat­te bereits mona­te­lang nach Bele­gen gesucht und war nicht fün­dig gewor­den; dar­über schrieb er jüngst im Blog „Hin­ter­grund“.

Rätsel um zwei Millionen DM



In der Bewer­bung hat­te Lau­ter­bach das Tumor­zen­trum Aachen als Stu­di­en­stand­ort ange­ge­ben. Des­sen Ärzt­li­che Lei­te­rin Ange­la Spelsberg, damals mit Lau­ter­bach ver­hei­ra­tet, erklär­te gegen­über die­ser Zei­tung aller­dings, zu einem Pro­jekt mit die­ser Beschrei­bung lägen kei­ne Unter­la­gen vor. Sie ver­wies statt­des­sen auf eine 2002 erschie­ne­ne, vom Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um geför­der­te Brust­krebs-Stu­die zu Krebs­da­ten in Aachen. Als Autoren wer­den sechs Per­so­nen auf­ge­führt – Karl Lau­ter­bach ist nicht dar­un­ter. Und dann ist da noch ein Buch, das in der Ber­li­ner Stadt­bi­blio­thek lagert – mit exakt dem Titel, den Lau­ter­bach in sei­ner Bewer­bung ange­ge­ben hat­te. Die Dank­sa­gung rich­tet sich an „600 Kol­le­gen, Mit­ar­bei­ter und Helfer“.

Und wie­der: Lau­ter­bach taucht nicht als Autor auf, er wird nicht ein­mal erwähnt. Will er nicht „Stu­di­en­lei­ter“ gewe­sen sein? Als eben jener wird Chris­ti­an Mit­ter­may­er auf­ge­führt, damals Direk­tor des Insti­tuts für Patho­lo­gie der RWTH Aachen. Am Tele­fon sag­te Mit­ter­may­er WELT AM SONNTAG, an Lau­ter­bach erin­ne­re er sich noch gut. In Bezug auf des­sen Bewer­bung in Tübin­gen möch­te er aller­dings Still­schwei­gen bewah­ren. Dazu habe man ihm geraten.

Damals, so viel steht fest, war Mit­ter­may­er aus­kunfts­freu­di­ger. Im Janu­ar 1996 wand­te er sich mit einer schrift­li­chen Ein­schät­zung zu Bewer­ber Lau­ter­bach an den Dekan der Uni Tübin­gen. WELT AM SONNTAG konn­te den Brief ein­se­hen. Mit­ter­may­er schrieb, Lau­ter­bach habe am Insti­tut für Patho­lo­gie eine hal­be Assis­ten­ten­stel­le inne­ge­habt, „um ein For­schungs­pro­jekt über Mam­ma­kar­zi­no­me zu bear­bei­ten“. Mit ande­ren Wor­ten: Lau­ter­bach war nicht – wie er behaup­te­te – Lei­ter einer sol­chen Stu­die, er war ledig­lich als Assis­tent beteiligt…

In die­ser Woche schick­te WELT AM SONNTAG noch ein­mal detail­lier­te Fra­gen an Lau­ter­bachs Spre­cher Han­no Kau­tz… Kau­tz ant­wor­te­te: „Bit­te haben Sie Ver­ständ­nis dafür, dass nach mehr als einem vier­tel Jahr­hun­dert die Details zu den von Ihnen erwähn­ten Stu­di­en nicht rekon­stru­iert wer­den kön­nen.“… Ein Gespräch mit dem Minis­ter? „Kön­nen wir nicht ermög­li­chen.“ Direkt an ihn gerich­te­te Fra­gen woll­te Lau­ter­bach eben­falls nicht beantworten.

Auch eine zwei­te Behaup­tung zu Dritt­mit­teln in der Bewer­bung stimmt offen­bar nicht…«

Es geht um eine Stu­die in Prince­ton, USA. In einem Tele­fo­nat teilt der dama­li­ge Stu­di­en­lei­ter mit: "Karl war nicht an der Beschaf­fung der För­de­rung betei­ligt".

»Das Buch und die Stiftung



Und dann war da noch die zuge­sag­te För­de­rung für ein Buch­pro­jekt. In den Bewer­bungs­un­ter­la­gen führ­te Lau­ter­bach an: „Ethik und Öko­no­mie im Gesund­heits­sys­tem. Buch­au­tor. Geför­dert durch die Robert-Bosch-Stif­tung, Stutt­gart. (20.000 DM).“ Auf Anfra­ge teil­te die Stif­tung WELT AM SONNTAG mit, man habe Lau­ter­bach die För­de­rung zwar zuge­sagt, das Geld sei aber am Ende doch nicht geflos­sen. Der Grund: Das Buch wur­de nicht fer­tig­ge­stellt. Unschär­fen gibt es in Lau­ter­bachs angeb­li­cher Publi­ka­ti­ons­lis­te: Alle Bücher waren zum Zeit­punkt der Bewer­bung noch nicht erschienen…

Ver­le­ger Kubo will, dass Exper­ten die Sache auf­klä­ren. Vor zwei Wochen hat er die Ombuds­per­so­nen der Uni­ver­si­tä­ten Köln und Tübin­gen um eine Unter­su­chung der Vor­wür­fe gegen den Minis­ter gebe­ten. Wie der Stand der Din­ge ist, ist unklar. Die Unis teil­ten mit, der­ar­ti­ge Ver­fah­ren sei­en „streng vertraulich“.«