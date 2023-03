Artur, Thomas und icke

Nun ist es also gekom­men, das Ende für coro­dok in die­ser Form, die Artur drei lan­ge Jah­re fast tag­täg­lich mit Leben gefüllt hat. Die Kom­men­ta­re, die auf sei­ne Ankün­di­gung hin ein­tru­del­ten, zei­gen sehr berüh­rend, wie wert­voll sein Enga­ge­ment in die­ser scheuß­li­chen Zeit war. Auch für mich ist dies Anlaß für eine klei­ne Vor­schau und einen per­sön­li­chen Rückblick.

Anfang 2020 hat­te ich es zunächst mit „gar nicht erst igno­rie­ren“ ver­sucht und als das Unheil im März immer unüber­seh­ba­rer wur­de, habe ich für eini­ge Tage aktiv den Kopf in den Sand gesteckt, was ich als sehr ange­neh­men Zustand in Erin­ne­rung habe. Aber auch das hat nicht funktioniert.

Es folg­te etwa seit dem ers­ten Lock­down – was allein für Wör­ter plötz­lich auf­tauch­ten! – die Zeit der akti­ven Beschäf­ti­gung, mit der Reak­ti­vie­rung von Wis­sen aus ver­gan­ge­nen Zei­ten und mit den Zah­len, die unser­ei­nem tag­täg­lich auf­ge­tischt wur­den. Zu Hau­se rede­ten und rech­ne­ten wir und als unser Schreib­tisch vol­ler Zet­tel mit Zah­len lag, wuß­ten wir, dass wir belo­gen wur­den. Klar war auch, dass die Quel­le dafür der Test war, der ein­ge­setzt wur­de, um die­se absur­den Zah­len für die Schi­ka­nen zu pro­du­zie­ren, also muß­te die Beschäf­ti­gung mit der PCR sein.

Am 8. April stell­te ich mei­ne ers­te Anfra­ge über frag­den­staat an das BMG. Es ging um Vali­die­rung, Spe­zi­fi­tät, falsch-Posi­ti­ve … und auch schon um TIB Mol­bi­ol und Drosten.

Es gab nicht nur von dort kei­ne befrie­di­gen­de Ant­wort, ich konn­te auch außer in mei­nem aller­engs­ten Kreis mit fast nie­man­dem dar­über reden. Scho­ckie­rend war der Alu­hut, der mir von eigent­lich net­ten und ver­nünf­ti­gen Leu­ten an den Kopf gewor­fen wur­de, obwohl ich doch nur über schlech­te Tests und fal­sche Zah­len spre­chen woll­te. Alte Freun­de ver­schwan­den aus mei­nem Leben, die Anzahl der ver­blie­be­nen liegt im unte­ren ein­stel­li­gen Bereich.

Bei der Suche im Inter­net nach Infor­ma­tio­nen stieß ich vor allem auf kon­ser­va­ti­ve Medi­en, wäh­rend ich bei der Online-Suche nach Lin­ken nicht nur auf eine depri­mie­ren­de Igno­ranz stieß, son­dern teil­wei­se gera­de­zu auf eine befremd­li­che Lust an der neu­en Situa­ti­on. Und ich war ent­setzt über deren Gleich­gül­tig­keit gegen­über dem, was den Schwächs­ten der Gesell­schaft ange­tan wur­de: den Jüngs­ten, den Ältes­ten und den Ärmsten.

Dann kam der 29. Juni, an dem Ste­fan Hom­burg twit­ter­te: „Aus mei­nem letz­ten Tweet wis­sen Sie, dass @c_drosten seit 2002 mit Olfert Landt zusam­men­ar­bei­tet, der die Viren-Test­kits ver­mark­tet. Landts Fir­ma TIB Mol­bi­ol ist über 50 Mio. Euro schwer. Hier erhal­ten Sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Geschäfts­mo­dell. http://​coro​dok​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​l​ich…“

Ich erin­ne­re mich noch gut dar­an, wie sehr ich mich gefreut habe: über ein lin­ke Web­site mit fun­dier­ter Kri­tik und sogar Recher­chen zu Dros­ten, Landt & Co., die zudem ins­ge­samt einem aus­ge­spro­chen sym­pa­thi­schen Ein­druck mach­te, Heureka!

So las ich mich mit wach­sen­der Freu­de durch eini­ge Arti­kel, schrieb hin, Artur schrieb zurück und damit begann mei­ne coro­dok-Zeit. Auf sei­ne Fra­ge, ob ich unter mei­nem Namen oder mit Pseud­onym schrei­ben wol­le habe ich mir erst­mals in mei­nem Leben ein Pseud­onym zuge­legt und bin seit­dem als Illa unter­wegs. Am 11. Juli 2020 erschien der ers­te Text „Von Epi­de­mien und Pseudo-Epidemien“.

Artur hat mich davor bewahrt zu plat­zen, davon bin ich über­zeugt und das wer­de ich ihm nie ver­ges­sen. Dar­über und über ande­res konn­ten wir per­sön­lich reden, als Sabi­ne und er uns im Spät­som­mer besuch­ten, das waren ein paar son­ni­ge Feri­en­ta­ge inmit­ten der gan­zen Schreiberei.

Vie­les von dem, was ich geschrie­ben habe, war schon in mei­nem Kopf und muß­te nur in Form gebracht wer­den, ande­res war für mich selbst neu. So war erst mit dem letz­ten gesetz­ten Punkt in der „Legen­de der asym­pto­ma­ti­schen Über­tra­gung“ die­ses The­ma für mich erle­digt, und beim „Wun­der von Hai­ti“ war ich mir auch erst zum Abschluß sicher, dass mein Ver­dacht stimm­te: die mit den Wun­dern sind die mit der fal­schen Arbeitshypothese.

Bis Anfang 2021 ent­stan­den die vier PCR-Tex­te, die Tho­mas zu coro­dok brach­ten und allein das war ein so uner­war­te­ter wie schö­ner Erfolg, denn er las, ver­stand und woll­te ein Buch dar­aus machen. Das haben wir zu dritt geschafft und zum Früh­lings­an­fang 2021 erschien „Das PCR-Desas­ter“. Es war eine inten­si­ve, pro­duk­ti­ve, gute und anstren­gen­de Zeit, in der das Buch auf Papier und als kos­ten­lo­ses pdf erschien und die eng­li­sche pdf-Ver­si­on folg­te. Fast gleich­zei­tig muß­te ich viel arbei­ten und danach ging bei mir erst­mal nichts mehr. So habe ich einen gan­zen Früh­ling und einen hal­ben Som­mer Aus­zeit genom­men und im August konn­te ich wei­ter­ma­chen, aber lang­sa­mer als vorher.

Kurz nach der Bun­des­tags­wahl folg­te Art­urs Buch „Geld schef­feln mit Pan­de­mien Teil 1“ über die bei­den Prot­ago­nis­ten, die mich vor über einem Jahr zu coro­dok gebracht hat­ten – und dann war plötz­lich Lau­ter­bach Gesund­heits­mi­nis­ter. Es war ein sehr dunk­ler Win­ter mit dem Damo­kles­schwert der „Impf­pflicht“ über uns allen, der ein Kurz­zeit-Exil nötig mach­te, weil die­ses Land nicht mehr zu ertra­gen war. Und es ent­stan­den die Spa­zier­gän­ge, die wie­der Licht in die Dun­kel­heit brach­ten und sicher auch bei der Ver­hin­de­rung die­ses furcht­ba­ren Geset­zes wich­tig waren. Geblie­ben war jedoch zunächst die „Impf­pflicht“ im Gesund­heits­we­sen und für die Sol­da­ten ist sie immer noch nicht vorbei.

Gleich­zei­tig mit der ent­schei­den­den Bun­des­tags-Abstim­mung wur­de hier erst die eine krank, dann der ande­re und wir muß­ten unse­ren All­tag neu orga­ni­sie­ren, was eine noch län­ge­re Schreib­pau­se zur Fol­ge hat­te. Immer­hin ließ der Druck von außen all­mäh­lich etwas nach und wenn ich an die Zeit vor einem Jahr zurück­den­ke, glau­be ich, dass wir alle, die sich auf die eine oder ande­re Art wider­setzt haben, dazu bei­getra­gen haben – egal, ob ich sie mag oder nicht und ob sie mich mögen oder nicht. Das rufe ich mir manch­mal in Erin­ne­rung, wenn mir alles nicht schnell genug geht und ich unzu­frie­den bin, wofür es lei­der immer noch viel zu viel Grund gibt.

In die­ser lan­gen Schreib­pau­se habe ich mir eini­ge Gedan­ken dar­über gemacht, wo genau der „Dros­ten-Test“ im Gesamt­ge­sche­hen steht, wobei es weni­ger um die Zeit ab 2020 geht, son­dern mehr um die davor. Hin und wie­der habe ich ein wenig recher­chiert, gesam­melt, sor­tiert und etwas mehr Klar­heit gewon­nen. Die bei­den Tex­te, die gera­de zusam­men auf coro­dok erschie­nen sind, gehö­ren dazu und je nach Vor­an­kom­men wird es noch mehr zu die­sem Kom­plex geben.

Mit Lau­ter­bach ist Tho­mas 2022 ein The­ma zuge­fal­len, das ihn bis jetzt beglei­tet. Im letz­ten Mai kam sei­ne „Apo­Kar­lyp­se“ her­aus, und nach die­ser inhalt­li­chen Beschäf­ti­gung ging es wei­ter mit des­sen Lebens­lauf. Artur und ich konn­ten die­se groß­ar­ti­ge Recher­che über Mona­te mit­er­le­ben mit Nach­rich­ten, die immer wie­der began­nen mit „Ich habe da noch was gefun­den …“, das Ergeb­nis war die sau­be­re Demon­ta­ge einer Lebenslüge.

Natür­lich bin ich jetzt auch trau­rig, dass Artur die­se Ent­schei­dung getrof­fen hat, denn die mor­gend­li­che Rei­hen­fol­ge Mails – Wet­ter – coro­dok habe ich schon sehr lieb­ge­won­nen. Aber je län­ger ich dar­über nach­den­ke, des­to rich­ti­ger fin­de ich sei­ne Ent­schei­dung für sich und Sabi­ne und ich wün­sche den bei­den ein­fach, daß die vor ihnen lie­gen­de Zeit min­des­tens so wird wie in ihren Wün­schen. Artur wird außer­dem sicher einen Weg fin­den, in sei­nem Blog wei­ter zu wir­ken, aber ab nun nur noch so, wie er es kann und will. Bes­ser geht es doch kaum.

Es waren tat­säch­lich etwa tau­send Tage coro­dok. Ich habe gro­ßen Respekt auch vor die­ser Ste­tig­keit, die dazu geführt hat, daß nun ein wert­vol­les Archiv ent­stan­den ist mit tages­ak­tu­el­len Mel­dun­gen, die oft die Haa­re zu Ber­ge ste­hen oder sogar das Blut in den Adern gefrie­ren lie­ßen. Auch das wird bei der Auf­ar­bei­tung hel­fen, denn Täter, aber auch Opfer nei­gen zum Ver­drän­gen, ein Archiv kann das nicht. Dazu kamen noch die Ana­ly­sen, die auch im Nach­hin­ein hel­fen wer­den, die Ereig­nis­se zu ver­ste­hen und einzuordnen.

Die Ankün­di­gung Art­urs, auch über den Blog hin­aus wei­ter­zu­ma­chen läßt mich hof­fe, eines schö­nen Tages Teil 2 von „Geld schef­feln mit Pan­de­mien“ in der Hand hal­ten zu kön­nen. Und ich wün­sche ihm, dass sei­ne Hoff­nun­gen auf die Lin­ke rea­lis­tisch sind. Ich sehe da abge­se­hen von Ein­zel­per­sön­lich­kei­ten nur noch einen irrepa­ra­blen Scher­ben­hau­fen, der mich poli­tisch hei­mat­los gemacht hat, aber da er so viel mehr Erfah­rung mit poli­ti­scher Arbeit hat als ich, ste­hen die Chan­cen viel­leicht doch nicht so schlecht und ich wür­de mich gern irren.

Mir lie­gen außer der Ein­ord­nung der PCR noch eini­ge wei­te­re The­men rund um C19 am Her­zen, die ich gern bear­bei­ten und dann bei coro­dok ver­öf­fent­li­chen möch­te. Viel­leicht kommt auch noch dies und jenes dazu, denn plötz­lich taucht etwas wie „Blot­gate“ auf und dann bin ich sehr froh, nicht nur vor mich hin recher­chie­ren zu müs­sen, son­dern dabei auch dar­an den­ken zu kön­nen, die­ses Wis­sen und mei­ne Gedan­ken dazu weiterzugeben.

Da ich ziem­lich viel lese und meh­re­re Abos habe, wür­de ich gern inter­es­san­te oder wich­ti­ge Fund­stü­cke über coro­dok tei­len. Ich wer­de danach Aus­schau hal­ten und dann wird sich zei­gen, wie oft oder sel­ten etwas kom­men wird.

Coro­dok ist, wie der His­to­ri­ker schreibt, bald Geschich­te und dies gilt für die alte Form. Wie die neue Form wirk­lich aus­se­hen wird, weiß jetzt noch nie­mand und das hängt auch nicht nur von uns ab. Plä­ne tra­gen auch immer den Keim des Schei­terns in sich, und es wird sich zei­gen, ob die Leser, die die­sen Blog so enga­giert und sym­pa­thisch bis hier­her mit­be­lebt haben, es mögen oder nicht. Einen Ver­such ist es alle­mal wert und mei­nen klei­nen Teil möch­te ich gern dazu beitragen.