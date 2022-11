Auch nach Lauterbachs Bekenntnis geht der kinderfeindliche Corona-Kurs weiter

So ist ein Kommentar auf welt​.de am 8.11.22 (Bezahlschranke) über­schrie­ben. Man liest:

»Kita-Schließungen waren schäd­lich und sol­len nicht wie­der vor­kom­men: So lapi­dar der Schlussstrich des Gesundheitsministers unter die Pandemie-Maßnahmen für Kinder in der ver­gan­ge­nen Woche klang, so sehr geht Karl Lauterbachs Fazit der Corona-Politik an der Realität vor­bei. Einmal abge­se­hen davon, dass Wissenschaftler schon seit zwei Jahren auf die Belastungen durch Kita- und Schulschließungen hin­ge­wie­sen haben: Es sind bei Weitem nicht allein Kita-Schließungen, die gra­vie­ren­de Schäden bei Kindern und Jugendlichen auslösen.

Und wäh­rend sich Eltern noch fra­gen, was denn nun kon­kret aus Lauterbachs Aussage folgt, geht vie­les ein­fach wei­ter wie bis­her: Die Bildungsgewerkschaft GEW for­dert ein Corona-Krisenmanagement und die Möglichkeit zu Distanzunterricht an Schulen wegen hoher Corona-Erkrankungszahlen. Der Deutsche Lehrerverband spricht von einer erneu­ten Masken- und Testpflicht für Schüler.

Noch immer dür­fen Kinder in einer Vielzahl von deut­schen Krankenhäusern mit Verweis auf den Corona-Infektionsschutz Angehörige nicht besu­chen. Arztpraxen zwin­gen Kinder über sechs Jahren via Infektionsschutzgesetz zum Tragen einer FFP2-Maske, obwohl kein ein­zi­ges Modell für die­se Altersklasse geeig­net ist. In vie­len Bussen und Bahnen wird die Pflicht zum Mundschutz schon bei Grundschülern mit aller Härte des regio­na­len Sicherheitsdienstes kontrolliert…

Die Anfänge nahm dies [sic] in der har­ten Maßnahmenpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich stark auf Kinder fokus­sier­te. Sie folg­te unter ande­rem dem Virologen Christian Drosten, der auch Kinder für poten­zi­el­le Treiber der Pandemie hielt. Diese Rolle wur­den Kinder und Jugendliche nicht mehr los, auch nicht unter der neu­en Bundesregierung.

Der Preis für die Öffnung der Schulen

Während Erwachsene spä­ter mit Negativ-Test in die Kneipe oder ins Theater gehen konn­ten, blie­ben Sportvereine und Schwimmkurse für Kinder geschlos­sen, Musikangebote wur­den aus­ge­setzt, Kulturveranstaltungen abge­sagt. Den Preis für die erneu­te Öffnung der Schulen bezahl­ten die Kinder dann mit dau­er­haf­tem, anlass­lo­sem Testen. Viele Schüler erleb­ten durch Isolationen Fehlzeiten im Unterricht – über Tage und Wochen. Verluste von Lebenszeiten, die man kaum mehr zusam­men­rech­nen oder aus­glei­chen kann.

Die Kehrseite die­ser Vorsicht war schon früh die Angst in vie­len Familien. Sie begann bei der Sorge, dass die Kinder Oma oder Lehrer anste­cken könn­ten, und setz­te sich fort mit der Sorge um Long Covid. Das erklärt die Bereitschaft vie­ler Eltern, die eige­nen Kinder trotz mul­mi­ger Gefühle den Einschränkungen auszusetzen…

Ohne ehr­li­che Analyse des­sen, was schief­ge­lau­fen ist – von Isolation bis zur Schulschließung –, wird sich an der Marschrichtung trotz­dem so schnell nichts ändern. Zusätzliche Therapieplätze und Aufholprogramme bewir­ken nur dann etwas, wenn die Verantwortlichen bereit sind, für wei­te­re Krisen aus Fehlern zu ler­nen und vor allem: Taten fol­gen zu las­sen. Für Kinder ist das unerlässlich.«

Mit "Autor" ist selbst­re­dend die Verfasserin Anna Kröning mitgemeint: