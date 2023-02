»Ich wusste das, weil wir zwei damals in Kontakt standen, wir hatten die gleichen Studien gelesen«

Das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um hält das "Spiegel"-Interview für so bedeut­sam, daß es aus der dor­ti­gen Bezahl­schran­ke geholt wird. Wir lesen also kostenlos:

»… Die wis­sen­schaft­li­che Fra­ge, die damals im Vor­der­grund stand, war ja: Sind Kin­der anste­ckend oder nicht? Ich hat­te die dama­li­gen Stu­di­en immer so gele­sen, dass Kin­der genau­so anste­ckend sind wie Erwach­se­ne. Und das war auch die Posi­ti­on von Herrn Dros­ten. Ich wuss­te das, weil wir zwei damals in Kon­takt stan­den, wir hat­ten die glei­chen Stu­di­en gele­sen. Von daher war ich von Anfang an auch für die Schul­schlie­ßun­gen – obwohl mei­ne eige­ne Toch­ter davon betrof­fen war…«

Das Minis­te­ri­um stellt das Gespräch am 11.2. unter einen ande­ren Titel: »Lau­ter­bach: „Das Ver­dre­hen von Tat­sa­chen hat in der Pan­de­mie erheb­li­chen Scha­den aus­ge­löst.“«. Die­se Ego­zen­trik wird ver­stärkt durch die im Ori­gi­nal nicht vor­han­de­ne Titelhuberei:

Drosten nie auf dünnem Eis

Wie Lau­ter­bach hält Dros­ten unver­dros­sen (wird es irgend­wann das Wort "unver­dros­ten" geben?) stur an der Erzäh­lung fest, er sei der unum­strit­te­ne Exer­te auf die­sem Gebiet gewe­sen. Zu sei­ner dama­li­gen breit kri­ti­sier­ten Stu­die meint er:

"Dros­ten: Genau, über die­se Stu­die wur­de damals zwar viel Unsinn geschrie­ben, aber wir haben ein­fach wei­ter­ge­macht mit unse­rer Wis­sen­schaft und die Stu­die spä­ter in »Sci­ence« publi­ziert. Die ist jetzt ein inter­na­tio­na­ler Mei­len­stein, und ihr Ergeb­nis unter­des­sen viel­fach bestä­tigt wor­den. Dar­um stand ich da nie auf dün­nem Eis."

Der "Spie­gel" ist vor allem besorgt, Lau­ter­bach kön­ne als Kri­ti­ker Dros­tens miß­ver­stan­den wer­den und damit "die Wis­sen­schafts­feind­lich­keit mas­siv beför­dert" haben. Das kon­tert die­ser so:

»Tat­säch­lich ist es so, dass es wahr­schein­lich kei­nen Minis­ter gibt, der so eng mit Wis­sen­schaft­lern zusam­men­ar­bei­tet wie ich. Der Coro­na- Exper­ten­rat, an des­sen Sit­zun­gen ich oft teil­neh­me, ist nur ein Bei­spiel. Oder mei­ne Kran­ken­haus­kom­mis­si­on, sehr gute Wis­sen­schaft­ler. Oder die Sti­ko.«

Dann kommt sie, die "grau­en­vol­le Zeit". Anders, als man­che beim "Spiegel"-Titel ver­mu­ten moch­ten, spricht Lau­ter­bach damit das Leben sei­ner Toch­ter an:

»SPIEGEL: In Deutsch­land gab es wegen der Pan­de­mie an mehr als 180 Schul­ta­gen kei­nen nor­ma­len Unter­richt. Mehr als in den meis­ten west­eu­ro­päi­schen Län­dern. Wie sind Ihre Kin­der durch die Pan­de­mie gekom­men, Herr Lauterbach?

Lau­ter­bach: Mei­ne Toch­ter hat wahr­schein­lich einen Rekord an Schul­aus­fall erlebt, weil sie mit­ten in der Pan­de­mie von Nord­rhein-West­fa­len nach Ber­lin umge­zo­gen ist. Aber sie war ja kein Ein­zel­fall. Für vie­le Kin­der war das eine grau­en­vol­le Zeit, kei­ne Freun­de, kei­ne Schu­le, kein Ver­ein, nichts war möglich.

SPIEGEL: Kin­der­ärz­te haben damals schon vor den Fol­gen von Schul­schlie­ßun­gen gewarnt. Haben Sie die schlicht nicht ernst genug genom­men, weil Sie nur auf Viro­lo­gen und Epi­de­mio­lo­gen gehört haben?

Lau­ter­bach: Nein. Aber Psy­cho­lo­gen, Päd­ago­gen und Kin­der­in­fek­tio­lo­gen haben vor allem gesagt, dass die Schul­schlie­ßun­gen kei­nen Sinn ergä­ben, weil die Kin­der nicht anste­ckend sei­en…«

Wäre der "Spie­gel" nicht das was er ist und wofür er finan­ziert wird, hät­te er hier nach­ge­hakt. Es ist ja nicht so, daß damals nur auf coro­dok zu lesen war Islän­di­sche Stu­die: Kin­der ste­cken kaum an oder San­dra Cie­sek baff: Kin­der infi­zie­ren sich nicht! oder Stu­die: Kin­der haben ein gerin­ges Risi­ko in Bezug auf COVID-19. Auf welch erbärm­li­chen Niveau Chris­ti­an Dros­ten damals argu­men­tier­te, ist zu lesen in:

Wer hätte damals gedacht, dass wir die Kinder so lange nicht beschulen würden?

»SPIEGEL: Der digi­ta­le Unter­richt war eine Katastrophe.

Lau­ter­bach: Das stimmt, das habe ich auch als Vater so wahr­ge­nom­men. Dass wir uns die Mühe nicht gemacht haben, über die lan­ge Zeit der Schul­schlie­ßun­gen hin­weg einen qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Digi­tal- und Wech­sel­un­ter­richt hin­zu­be­kom­men, hal­te ich für ein gro­ßes Ver­säum­nis. Und ja, Sie haben recht, am Anfang waren kaum Psy­cho­lo­gen und Psych­ia­ter in den Exper­ten­run­den. Aber wer hät­te damals gedacht, dass wir die Kin­der so lan­ge nicht beschu­len würden?…

Lau­ter­bach: Es gab ein viel zu gerin­ges Inter­es­se, irgend­et­was für die Kin­der zu machen. Ich war damals lei­der noch nicht Minis­ter, aber ich habe vie­le Vor­schlä­ge unter­brei­tet, um den Kin­dern zu hel­fen: Luftfil­ter­an­la­gen, Wech­sel­un­ter­richt, kom­bi­na­to­ri­sches PCR-Tes­ten – und einen qua­li­ta­tiv abso­lut hoch­wer­ti­gen Digi­tal­un­ter­richt. Für den hät­ten wir viel Geld zur Ver­fü­gung stel­len müs­sen. Wenn die Inzi­denz trotz­dem hoch geblie­ben wäre, hät­ten wir auch Betriebs­schlie­ßun­gen machen kön­nen. So sehe ich es zumin­dest im Rückblick. «

Keine dicke Freunde. Aber auch keine "Querdenker"

"Lau­ter­bach: Wir sehen uns allen­falls regel­mä­ßig im Coro­na- Expertenrat.

Dros­ten: Ja, aber wir haben des­halb kein Son­der­ver­hält­nis. Wir sie­zen uns!

Lau­ter­bach: So ist es. Ich bemü­he Wis­sen­schaft­ler direkt auch nur dann, wenn ich wirk­lich eine Fra­ge habe. Aber inzwi­schen gibt es kaum mehr Ein­zel­fra­gen, die bespro­chen wer­den müs­sen. Übri­gens waren wir in vie­ler Hin­sicht einer Mei­nung ohne Absprache.

SPIEGEL: Des­halb ist wohl auch der Ein­druck ent­stan­den, Sie bei­de sei­en dicke Freunde.

Dros­ten: Ich glau­be, die­sen Ein­druck woll­ten vor allem so man­che Jour­na­lis­ten ver­brei­ten. Es las sich so schön.

SPIEGEL: Es gab Anfang 2022 eine Bun­des­pres­se­kon­fe­renz, da wirk­ten Sie, Herr Lau­ter­bach, etwas genervt, weil Herr Dros­ten sag­te, das Virus wer­de bald schon in die ende­mi­sche Pha­se ein­tre­ten. Dabei warn­ten Sie damals noch vor den gro­ßen Gefah­ren durch Corona.

Lau­ter­bach: Es ist ja grund­sätz­lich nicht falsch, dass die Pan­de­mie irgend­wann in die ende­mi­sche Pha­se über­geht. Aber ich sag’s mal so: Wäre die glei­che Posi­tio­nie­rung von Chris­ti­an Dros­ten spä­ter gekom­men, hät­te ich gut damit leben können.

Dros­ten: (lacht) Mir wur­de damals sogar vor­ge­wor­fen, ich wäre jetzt zum »Quer­den­ker« geworden.

Lau­ter­bach: Da kann ich nur sagen: will­kom­men im Klub!"

Gruppe von Journalisten, die irgendwas hinschreibt, was einfach nicht stimmt

End­lich erle­ben wir den Dros­ten, wie wir ihn aus sei­nen Pod­casts ken­nen und lie­ben gelernt haben:

"SPIEGEL: Inzwi­schen ist in sozia­len Medi­en und der Öffent­lich­keit ein Kampf um die Deu­tungs­ho­heit über die Coro­na­maß­nah­men entbrannt.

Dros­ten: Ich glau­be, es geht inzwi­schen um eine hand­fes­te Umdeutung.

SPIEGEL: Inwie­fern?

Dros­ten: Wir haben ja gera­de eines der belieb­ten Nar­ra­ti­ve dis­ku­tiert: dass es nie sinn­voll gewe­sen sei, die Schu­len zu schlie­ßen. Ich den­ke mir immer: Wie abwer­tend ist das den vie­len Leu­ten gegen­über, die von Anfang an ver­sucht haben, sich zu infor­mie­ren und ver­ant­wort­lich zu han­deln? Die gesagt haben: Ich blei­be mit mei­nem Kind zu Hau­se, ich mache mei­ne Knei­pe zu? Wenn jetzt eine Grup­pe von Jour­na­lis­ten im Nach­hin­ein ankommt, die voll­kom­men oberfläch­lich mit der The­ma­tik und aktu­ell auf­kom­men­den Äuße­run­gen dazu umgeht und irgend­was hin­schreibt, was ein­fach nicht stimmt, die alles plötz­lich infra­ge stellt, dann regt mich das auf. Es fällt mir schwer, die rich­ti­gen Wor­te für ein sol­ches Ver­hal­ten zu finden. Genau­so ist es mit der Dis­kus­si­on über die Fra­ge, ob die Mas­ken­pflicht not­wen­dig gewe­sen sei. Natür­lich war die notwendig.

Lau­ter­bach: Die­ses Ver­dre­hen von Tat­sa­chen hat in der Pan­de­mie erheb­li­chen Scha­den aus­ge­löst. Ohne Des­in­for­ma­ti­ons­kam­pa­gne eini­ger Medi­en, Par­tei­en, »Quer­den­ker« und Wis­sen­schaft­ler hät­ten wir eine deut­lich höhe­re Impf­quo­te bei den Älte­ren gehabt. Weni­ger Tote waren mög­lich…"