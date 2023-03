Nach Drosten und Buyx: »Manager des Jahres« ist Charité-Chef

Es sind stets die Bes­ten der Bes­ten, die den Thie­me-Preis erhalten:

2020 hat­te die Geschäfts­füh­re­rin der Cha­ri­té-Aus­grün­dung "Labor Ber­lin" den "Thie­me Manage­ment Award" erhalten:

Pas­send dazu auch:

Zum aktu­el­len Preis­trä­ger weiß Thieme:

»… Corona-Krise als Chance

Bevor der neue Kli­nik­chef in der Haupt­stadt jedoch rich­tig ans Werk gehen kann, bricht im Febru­ar 2020 Coro­na über das Land her­ein. Wäh­rend vie­le sei­ner Kli­nik­kol­le­gen die Pan­de­mie als gro­ße Bür­de emp­fin­den und bestän­dig über die zusätz­li­chen Las­ten in der Kri­se kla­gen, sieht er dar­in eine Chan­ce. „Außer­ge­wöhn­li­che Situa­tio­nen impli­zie­ren immer auch außer­ge­wöhn­li­che Mög­lich­kei­ten. Wir konn­ten in der Coro­na-Kri­se ein paar Din­ge machen, die man ohne die außer­ge­wöhn­li­che Situa­ti­on nie hät­te machen kön­nen“, urteilt er im Rück­blick. Sein Lieb­lings­bei­spiel dafür ist die Grün­dung des Netz­werks Uni­ver­si­täts­me­di­zin, das die Coro­na-For­schungs­ak­ti­vi­tä­ten aller 36 deut­schen Uni­kli­ni­ken bün­delt, koor­di­niert von der Cha­ri­té. „Ohne die Coro­na-Kri­se hät­te es die­ses Netz­werk nie­mals gege­ben. Und nun pro­du­ziert genau die­ses Netz­werk in Tei­len Ergeb­nis­se, die wirk­lich beein­dru­ckend und inter­es­sant sind“, schwärmt Kroemer.

Dass die Cha­ri­té von der Pan­de­mie indi­rekt pro­fi­tiert hat, hört deren Chef gar nicht gern. Ihm wür­de eine sol­che Sicht der Din­ge nicht über die Lip­pen kom­men: „Schließ­lich sind unend­lich vie­le Leu­te zu Scha­den gekom­men“, sagt er. Und den­noch: Cha­ri­té-Viro­lo­ge Pro­fes­sor Chris­ti­an Dros­ten ent­wi­ckelt sich in der Coro­na-Kri­se zum obers­ten Coro­na-Erklä­rer der Nati­on, auch sein Kli­nik­kol­le­ge, der Infek­tio­lo­ge Pro­fes­sor Leif Erik San­der, ist in den Medi­en häu­fig präsent.

Heyo Kroe­mer selbst ist in vor­ders­ter Front als Kri­sen­ma­na­ger dabei, als Vor­sit­zen­der des Coro­na-Exper­ten­rats der Bun­des­re­gie­rung spielt er eine wich­ti­ge Ver­mitt­ler­rol­le in den nicht immer span­nungs­frei­en Bezie­hun­gen zwi­schen Poli­tik und Wis­sen­schaft wäh­rend der Pan­de­mie. Zusätz­lich rücken mit­ten in der Coro­na-Kri­se Jour­na­lis­ten aus aller Welt an, um über die erfolg­rei­che Behand­lung des rus­si­schen Dis­si­den­ten Ale­xej Nawal­ny in Ber­lin zu berich­ten. Cha­ri­té-Ärz­te ret­ten 2020 dem schärfs­ten Kri­ti­ker Wla­di­mir Putins nach einem lebens­ge­fähr­li­chen Gift­an­schlag das Leben. Das tra­di­ti­ons­rei­che Uni­kli­ni­kum wird so in der Pan­de­mie zu einem der wich­tigs­ten Anlauf­punk­te für Poli­tik, Wis­sen­schaft und Öffentlichkeit…

Er begreift Coro­na als gro­ße Chan­ce für die Wis­sen­schaft, mehr Ein­fluss auf Ent­schei­dun­gen der Poli­tik zu gewin­nen. Das all­ge­mei­ne Lamen­to der Öffent­lich­keit über Poli­ti­ker teilt er nicht. Im Gegen­teil, Kroe­mer sucht den engen Kon­takt. Im Kanz­ler­amt war er schon öfters zu Besuch, ein gemein­sa­mes Bild mit Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz steht in sei­nem Arbeits­zim­mer hin­ter sei­nem Schreibtisch…

Er ist Mit­glied der 15-köp­fi­gen Regie­rungs­kom­mis­si­on, die Lau­ter­bach für eine grund­le­gen­de Kran­ken­haus­struk­tur­re­form ein­ge­setzt hat…

Er hofft, mit dem Kom­mis­si­ons­pa­pier end­lich die Debat­te über die Schlie­ßung klei­ne­rer Kli­ni­ken in eine kon­struk­ti­ve Rich­tung zu len­ken…«

kma​-online​.de (14.2.23)