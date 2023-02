Notaufnahmen: Luft-Nummer von Lauterbach

»Lau­ter­bach will Not­auf­nah­men an Kli­ni­ken entlasten

Die Not­auf­nah­men in den deut­schen Kran­ken­häu­sern arbei­ten vie­ler­orts nicht erst seit der Coro­na-Pan­de­mie am Limit. Eine vom Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um ein­ge­setz­te Exper­ten­kom­mis­si­on hat nun Vor­schlä­ge vor­ge­legt, wie Kli­ni­ken ent­las­tet wer­den könnten…

Wer die Not­fall­num­mer 112 oder die Num­mern des ärzt­li­chen Bereit­schafts­diensts (116117) wählt, soll künf­tig nach Emp­feh­lung der Exper­ten zunächst bei einer neu­en inte­grier­ten Leit­stel­le (ILS) lan­den. Die­se Leit­stel­le soll die Anru­fe­rin oder die Anru­fer dann an die "für sie am bes­ten geeig­ne­te Not­fall­struk­tur" ver­mit­teln, wie das Minis­te­ri­um erklär­te. Medi­zi­nisch qua­li­fi­zier­te Fach­kräf­te sol­len die Leit­stel­len beset­zen.«

ndr​.de (13.2.23)



Was von Lau­ter­bachs Sprü­chen zur Ent­las­tung der Kli­ni­ken zu hal­ten ist, wird erkenn­bar an die­ser Meldung:

»Warn­streiks in NRW gehen wei­ter – Kran­ken­häu­ser in Essen betroffen

Essen (dpa/lnw) – Die Warn­streiks im öffent­li­chen Dienst in Nord­rhein-West­fa­len gehen wei­ter. Am Mon­tag­mor­gen leg­ten Beschäf­tig­te von drei Kran­ken­häu­sern in Essen für einen Tag die Arbeit nieder…

Wie bei Arbeits­nie­der­le­gun­gen an Kran­ken­häu­sern üblich gab es für Mon­tag soge­nann­te Not­dienst­ver­ein­ba­run­gen, um die Ver­sor­gung schwe­rer Fäl­le wäh­rend des Arbeits­kamp­fes sicherzustellen…

Die Kom­mu­na­len Arbeit­ge­ber leh­nen die For­de­run­gen von Ver­di in Nord­rhein-West­fa­len als wirt­schaft­lich nicht ver­kraft­bar ab…«

kran​ken​kas​sen​.de (13.2.23)



Über Ini­ti­ta­ti­ven Lau­ter­bachs, die berech­tig­ten Gehalts­for­de­run­gen zu unter­stüt­zen oder gar gegen­zu­fi­nan­zie­ren, ist nichts bekannt.

Wel­che Gewin­ne Kli­nik­kon­zer­ne machen und war­um die Vor­schlä­ge der von Lau­ter­bach ein­ge­setz­ten Exper­tIn­nen nicht zufäl­lig so aus­fal­len , ist zu lesen in: