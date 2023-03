Wie Karl Lauterbach zu dem gemacht wurde, was er ist

Das war hier im Novem­ber 2020 zu lesen. Ehe sei­ne Zeit end­gül­tig zu Ende geht, sei der Bei­trag noch ein­mal wie­der­holt. Er stand unter der Über­schrift "taz berich­tet aus dem Gesäß von Karl Lau­ter­bach":

Soll­te es jün­ge­re Lese­rIn­nen geben, wel­che die Zei­ten nicht mehr ken­nen, in denen Men­schen sich über bedruck­tes Papier ("Zei­tun­gen") poli­tisch infor­mier­ten, sei für sie vor­aus­ge­schickt: Die taz (Tages­zei­tung) war ein­mal ein alter­na­ti­ves, zeit­wei­lig sogar lin­kes und fre­ches Blatt und mit­un­ter Sprach­rohr von Bür­ger­be­we­gun­gen. Inzwi­schen hat sie sich mit ihrer Lese­rIn­nen­schaft in die bür­ger­li­che Bequem­lich­keit zurück­ge­zo­gen und legt sich nur ungern mit den Herr­schen­den an. Aus­druck davon ist, daß sie am 22.11. aus­ge­rech­net über den unqua­li­fi­zier­tes­ten, pol­ternds­ten und geschwät­zigs­ten "Coro­na-Exper­ten" einen anbie­de­ri­schen Arti­kel par excel­lence ver­öf­fent­lich­te. Dar­in liest man:

»… Lau­ter­bach sitzt in einem kar­gen Kon­fe­renz­raum im nahe­zu men­schen­lee­ren Bun­des­tag. Vor ihm auf dem Tisch eine Fla­sche Wasser,

in sei­nem Gesicht eine Viren inak­ti­vie­ren­de ­Livin­g­uard-Mas­ke, drau­ßen die Dun­kel­heit eines Ber­li­ner Novem­ber­abends. Es ist nicht so ein­fach, die­sen Mann, den Twit­ter-User schon mal „Voll­idi­ot“ nen­nen, in die­sen Tagen zu tref­fen. Tags­über der Job im Bun­des­tag, Bespre­chun­gen mit der Kanz­le­rin, mit Wis­sen­schaft­le­rIn­nen. Nachts Stu­di­en lesen, aus­wer­ten, wei­ter­ge­ben. Nach dem Gespräch mit der taz wird er sich mit Chris­ti­an Dros­ten tref­fen, dem – dank Coro­na – bekann­tes­ten Viro­lo­gen der Repu­blik.«

Immer mal wie­der gibt es einen lie­be­vol­len Sei­ten­hieb, doch die Bewun­de­rung ist allgegenwärtig:

»Da gibt es jene, die all das unter­schrei­ben, was er sagt. Die sich an sei­ne Vor­ga­ben hal­ten, seit Mona­ten kein Restau­rant von innen gese­hen haben und öffent­li­che Plät­ze mei­den. Die kom­plett im Home­of­fice arbei­ten und mit ande­ren aus­schließ­lich tele­fo­nie­ren, zoo­men, sky­pen. Die sich in ihrem vor­sich­ti­gen Ver­hal­ten bestä­tigt fühl­ten, als die Infek­ti­ons­zah­len zu Herbst­be­ginn in die Höhe schnell­ten. Genau das näm­lich hat­te Lau­ter­bach vor­aus­ge­sagt: Sobald es küh­ler wer­den wür­de, wür­den sich mehr Leu­te anstecken…

Für die Kri­ti­ker der dras­ti­schen Ein­schrän­kun­gen ist Lau­ter­bach eine Spaß­brem­se und einer der größ­ten Pho­bi­ker aller Zei­ten. „Alarm­si­re­ne“ nann­te ihn mal die Zeit, „lie­bens­wer­tes­te Kas­san­dra“ tauf­te ihn die taz.

Fast alle sei­ne Pro­gno­sen waren richtig

Das Pro­blem ist: Lau­ter­bach ist bei­des, Recht­ha­ber und Spiel­ver­der­ber. Fast alles, was er pro­gnos­ti­ziert und erklärt, ist auch ein­ge­trof­fen: höhe­re Infek­ti­ons­zah­len im Herbst und Win­ter, Lang­zeit­fol­gen, die vie­len Toten. Der Man­gel an Kli­nik­per­so­nal, bald feh­len­de Beatmungs­bet­ten, hohe Inzi­denz­wer­te über lan­ge Zeit­räu­me hinweg…

Ein ein­zi­ges Mal hat­te er unrecht: Im Som­mer warn­te er davor, Läden und Restau­rants zu früh zu öff­nen, weil sich dann zu vie­le Men­schen zu rasch infi­zie­ren wür­den. Pas­siert ist das nicht – und Lau­ter­bach begrün­de­te das mit der fri­schen Luft, drau­ßen sei das Infek­ti­ons­ri­si­ko nicht so groß. Nun ja, falsch ist das nicht…

Jene, die etwas Gutes über ihn sagen wol­len, ver­wei­sen auf sein neu­es Sty­ling: seit dem Wahl­de­ba­kel kei­ne Flie­ge mehr, eine ande­re Fri­sur. Beim Gespräch mit der taz fragt die Foto­gra­fin, was denn mit sei­nen Haa­ren los sei, war­um so kurz. „In mein Haus ist ein Fri­seur ein­ge­zo­gen“, sagt Lau­ter­bach und grient. Dann will er rasch drei, vier Fotos machen, für mehr hat er kei­ne Zeit. Schließ­lich ist er zum Reden hier und nicht als Cover­boy für ein Männermagazin…

Schon mög­lich, dass man­che in der Frak­ti­on und im Wil­ly-Brandt-Haus, der SPD-Par­tei­zen­tra­le, den Mann um die­se Selbst­si­cher­heit und die­ses Cha­ris­ma benei­den. In Gesprä­chen mit Abge­ord­ne­ten klingt das in Zuschrei­bun­gen wie „Karl der Soli­tär“, „was für eine Kory­phäe“, „Super­man“ durch. Dar­auf hat Lau­ter­bach nur eine Ant­wort: „Jeder, der so viel arbei­tet wie ich, wird Erfolg haben. Mir fällt nichts zu.“ Mit ande­ren Wor­ten: Dann strengt euch gefäl­ligst mehr an…

Er ist schlank, durch­trai­niert und scheint auch sonst sei­nen Kör­per im Griff zu haben. Wenn ande­re nachts schla­fen, liest er Stu­di­en: Coro­na-Impf­stof­fe, Lang­zeit­fol­gen, Immu­ni­täts­zeit­räu­me, Mehrfach­erkrankungen. Drei, vier, fünf Stu­di­en pro Nacht. Am nächs­ten Tag erklärt und bewer­tet er sie in Tweets, in State­ments, im Fern­se­hen. „Ich lese die Stu­di­en nicht, ich fres­se sie regel­recht“, sagt Lau­ter­bach, „das mache ich seit Jahr­zehn­ten. Ich habe einen Vor­teil: Ich bin sehr gut ver­netzt mit Wis­sen­schaft­lern auf der gan­zen Welt.“

Mit ihnen sei er täg­lich im Kon­takt, erzählt er. Sie schrei­ben sich Mails, chat­ten und wei­sen sich auf Stu­di­en hin: Ach­tung, das Paper hier ist wich­tig, bit­te auf die­se Pas­sa­ge ach­ten und auf jenes Ergeb­nis. „Dann weiß ich schon, in wel­che Rich­tung es geht“, sagt er. Gera­de dis­ku­tie­re er mit sei­nen „Leu­ten“ eine Exper­ti­se der Havard Uni­ver­si­ty zu Muta­tio­nen. „Das ist total irre“, sagt er, „das geht alles so rasend schnell.“ Wie vie­le Coro­na­stu­di­en es gebe, kön­ne man nicht mehr zäh­len, das sei ein „wah­res Uni­ver­sum“. Wirk­lich wich­tig sei­en aber nur etwa zehn, höchs­tens 15 Stu­di­en. Alles ande­re: Beifang.

War­um macht er das? War­um schlägt er sich die Näch­te um die Ohren, hetzt von einer Talk­show zu nächs­ten, redet uner­müd­lich, setzt sich hef­ti­ger Kri­tik aus bis hin zu Mord­dro­hun­gen? „Ich will, dass wir so unbe­scha­det wie mög­lich durch die Pan­de­mie kom­men“, sagt er. Und schaut dabei so ein­dring­lich und fest, dass ein Zwei­fel an die­ser Aus­sa­ge nahe­zu unmög­lich ist. „Ich wün­sche mir vor allem, dass nie­mand in mei­nem nähe­ren Umfeld, in mei­ner Fami­lie erkrankt.“ Soweit es geht, hat er sei­ne Kon­tak­te ein­ge­schränkt. Übrig geblie­ben sind sehr weni­ge fami­liä­re Tref­fen und sol­che mit Kol­le­gIn­nen, mit Medienleuten.

Wenn er sei­ne 85-jäh­ri­ge Mut­ter besucht, lässt er sich vor­her tes­ten. Spä­ter sit­zen Mut­ter und Sohn auf der Ter­ras­se, in dicke Decken ein­ge­wi­ckelt. „So wird das auch Weih­nach­ten sein“, sagt er, „kein Risiko.“

Aber es gibt Hoff­nung. Lau­ter­bach ver­traut den poten­zi­el­len Impf­stof­fen von Biontech und Moder­na. Mög­li­cher­wei­se kann in Kür­ze mit den Imp­fun­gen begon­nen wer­den. Lau­ter­bach sagt: „Eine gro­ße Erleich­te­rung.“ Und wann ist das Dra­ma Coro­na weit­ge­hend vor­bei? „Im nächs­ten Som­mer.“ Die Wet­te gilt.«

(Her­vor­he­bun­gen nicht im Original.)