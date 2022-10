Aktuelles aus den Tollhäusern (27.10)

Nachdem die­se Rubrik hier zuletzt sträf­lich ver­nach­läs­sigt wur­de, hier wie­der das Beste aus den heu­ti­gen DPA-News aus Gesundheitswesen:

»Pferdekutsche statt Bus – Corona-Ersatzverkehr auf Insel Hiddensee

Vitte (dpa) – Per Kutsche statt Bus – Corona sorgt auf der Insel Hiddensee für einen eher unüb­li­chen Ersatzverkehr. Weil alle Busfahrer erkrankt sei­en, habe man einen Pferdeersatzverkehr ein­ge­rich­tet, sag­te am Donnerstag Bürgermeister Thomas Gens…

In der Vergangenheit habe man von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) Ersatzfahrer erhal­ten, sag­te Gens. Das sei die­ses Mal aller­dings nicht mög­lich. Auch da gebe es Probleme wegen des Krankenstandes…«

Ob es mehr Pferde als Busfahrer gibt auf Hiddensee? Und kön­nen die sich auch tele­fo­nisch krank­schrei­ben lassen?

»Über 2,4 Millionen Bußgelder nach Verstößen gegen Corona-Regeln

Potsdam (dpa/bb) – Mehr als 2,45 Millionen Euro haben Brandenburgs kom­mu­na­le Ordnungsbehörden bis­lang an Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen der Landesregierung ver­hängt. Davon haben die Landkreise und kreis­frei­en Städte knapp 780 000 Euro ein­ge­trie­ben…

Allerdings dürf­ten die tat­säch­li­chen Einnahmen deut­lich höher aus­fal­len. Fünf Landkreise und eine kreis­freie Stadt hat­ten dem Ministerium kei­ne Angaben mitgeteilt…«

Das macht ziem­lich genau einen Euro pro Brandenburger Nase. Vermutlich wird Frau Nonnemacher eine neue "Impfkampagne" damit star­ten wol­len. Das scheint eine Art Kreislaufwirtschaft zu sein.

»Etwas weni­ger Covid-Patienten in Brandenburger Kliniken

Potsdam (dpa/bb) – Die Corona-Lage in den Brandenburger Krankenhäusern hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas ent­spannt. Am Donnerstag waren 908 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in Kliniken in Behandlung, teil­te das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Eine Woche zuvor hat­te die Zahl mit 998 fast den Schwellenwert von 1000 erreicht, den sich die Landesregierung als Marke gesetzt hat…«

Man ist halt mar­ken­be­wußt in BB. Und mit einem neu­en Anlauf wird die Planerfüllung bestimmt gelingen.

»Corona-Infektionslage in Thüringen vor­erst wie­der entspannt

Erfurt (dpa/th) – In Thüringen hat sich die Corona-Infektionslage vor­erst wei­ter ent­spannt. Am Donnerstag war die Corona-Inzidenz auf rund 369 gesunken…

Innerhalb der ver­gan­ge­nen sie­ben Tage sind in Thüringen 41 wei­te­re Menschen gestor­ben, die mit dem Corona-Virus infi­ziert waren…«

Nicht ermit­telt wur­de, ob sie mit Fußpilz, Parodontose oder Altersschwäche gestor­ben sind.

»Weiter sin­ken­de Corona-Zahlen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Fallzahlen in Niedersachsen gehen nach wie vor zurück…

Laut Landesregierung lag der seit eini­gen Tagen sin­ken­de Wert [der Hospitalisierungsinzidenz] am Donnerstag bei 13,9. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank inner­halb eines Tages von 5,0 auf 4,7 Prozent…«

"Lauterbach warnt vor sin­ken­den Corona-Fallzahlen" wäre mal eine schö­ne Nachricht.

»Personalausfall wegen Corona sorgt für Zugausfälle bei Nordwestbahn

Osnabrück (dpa/lni) – Mehrere Corona-Infektionen unter Lokführerinnen und Lokführern sor­gen bei der Nordwestbahn seit Mittwoch für zahl­rei­che Zugausfälle. Zwar gebe es Ersatzpersonal, die­ses sei aller­dings schon voll­stän­dig im Einsatz, sag­te Nordwestbahn-Sprecher Benjamin Havermann am Donnerstag…«

Kreativ, tra­di­ti­ons­be­wußt und umwelt­scho­nend wäre die­se Lösung:

»Impfungen gegen Grippe auch in Corona-Impfstellen möglich

Kiel (dpa/lno) – An den 15 Corona-Impfstellen in Schleswig-Holstein wer­den von Mittwoch nächs­ter Woche an auch Grippe-Impfungen verabreicht…«



Schließlich sol­len die gut bezahl­ten ImpfärztInnen nicht Däumchen drehen.

»Corona-Inzidenz im Saarland inner­halb von zwei Wochen halbiert

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz deut­lich nied­ri­ger«

Nach so vie­len schlech­ten Nachrichten für den Vakzinismus wird ihn die­se etwas aufpäppeln:

»Gericht lässt Anklage gegen Autor Bhakdi wegen Volksverhetzung zu

Kiel (dpa/lno) – Das Amtsgericht Plön hat die Anklage der schles­wig-hol­stei­ni­schen Generalstaatsanwaltschaft gegen den umstrit­te­nen Mikrobiologen und Autor Sucharit Bhakdi wegen Volksverhetzung zur Hauptverhandlung unver­än­dert zuge­las­sen. Dies teil­te das Landgericht Kiel am Donnerstag mit. Die Hauptverhandlung sol­le am 24. März nächs­ten Jahres begin­nen. Bhakdis Buch «Corona Fehlalarm?» war eines der meist­ver­kauf­ten Sachbücher des Jahres 2020…

Mehrere Thesen Bhakdis zur Corona-Pandemie wur­den von Experten als irre­füh­rend oder falsch eingeordnet.«

Na klar. Außerdem soll er "gegen­über in Deutschland leben­den Jüdinnen und Juden zu Hass auf­ge­sta­chelt und die­se als reli­giö­se Gruppe bös­wil­lig ver­ächt­lich gemacht" haben.

Gegen Herrn Montgomery wur­de nie ein Verfahren eingeleitet.

Siehe dazu Montgomery am Anschlag, Wie ste­hen Sie zum Tyrannenmord, Herr Montgomery?, Montgomery hat mit­ge­schos­sen (Um nur eini­ge zu nennen.)

»Ministerium will Impfzentren an die Kommunen abgeben

Dresden (dpa/sn) – Die staat­li­chen Impfstellen könn­ten künf­tig von den Gesundheitszentren in Sachsen betrie­ben wer­den. Es sei geplant, sie ab Januar 2023 an die Kommunen abzu­ge­ben, teil­te das Gesundheitsministerium in Dresden am Donnerstag auf Anfrage mit…«

"Hattingen: Corona-Tiere lan­den jetzt in Massen im Tierheim WAZ"

"Tierheim Offenbach über­füllt mit Coronakatzen: Sogar edle Rassen wer­den abge­ge­ben"