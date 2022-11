Die Speerspitze im Keller

Wenigstens auf die Süddeutsche kann sich Lauterbach ver­las­sen. Speziell in der her­auf­zie­hen­den Erkältungssaison:

»… Die Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte [ist] gegen­wär­tig kei­ne gute Idee. Speziell in der her­auf­zie­hen­den Erkältungssaison, in der vie­le Fachleute mit einer erneu­ten Corona-Welle rech­nen. Weil es kei­ne idea­le Welt ist, soll­te eher über die Ausweitung der Isolationspflicht auf ande­re Erreger von Atemwegserkrankungen nach­ge­dacht wer­den, als den letz­ten Rest Corona-Infektionsschutz wei­ter aus­zu­höh­len. Nur eine gesetz­li­che Pflicht zur Isolation nimmt den Druck von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, trotz Infektion im Job zu erschei­nen – und das Virus dabei mit­zu­schlep­pen.«

Wer erklärt Herrn Charisius, daß es für Lohnabhängige so etwas wie Krankschreibung gibt? In sei­ner Logik müs­sen Beschäftigte sich per­ma­nent auf jeg­li­che Atemwegserkrankungen tes­ten las­sen und zu Hause blei­ben, wenn der Drostensche Goldstandard Alarm schlägt.

Er könn­te auch sei­ne drei Kolleginnen fra­gen, die am 12.11. unter "Die wich­tigs­ten Infos zur Isolationspflicht" mit­tei­len:

»… Zu beden­ken ist, dass sich schon vor dem Aus für die Isolation vie­le Menschen nicht mehr an die Pflicht gehal­ten haben dürf­ten. In Deutschland gehen Experten davon aus, dass seit gerau­mer Zeit vie­le Menschen gar nicht mehr zum PCR-Test gehen. "Schätzungsweise wer­den drei bis vier von fünf Infektionen gar nicht mehr gemel­det", sag­te Oliver Keppler, der Direktor der Virologe an der Universität München, der SZ. Das Ende der Isolationspflicht sei damit längst "geleb­te Realität", so Keppler. "Und eine Speerspitze, die stumpf ist, soll­te man bes­ser in den Keller stel­len." Das erhö­he am Ende die Glaubwürdigkeit von Maßnahmen. Vor die­sem Hintergrund sei es jetzt wich­ti­ger, die Bürgerinnen und Bürger dazu auf­zu­for­dern, im Falle einer Infektion Kontakte zu redu­zie­ren und Masken zu tra­gen. "Diejenigen, die nicht wol­len, iso­lie­ren sich ohne­hin nicht mehr", so Keppler. "Deshalb wird das offi­zi­el­le Aus für die Isolationspflicht vor­aus­sicht­lich nur einen gerin­gen Unterschied im Verhalten und für die Ansteckungszahlen machen."…«

(Hervorhebungen in blau nicht im Original.)