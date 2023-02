Impfkampagnen als langfristige Projekte (auch außerhalb von Pandemien)

Das gefällt Frauy Buyx (Ethik) und des­halb twit­tert sie die­se Stu­die, an der sie betei­ligt war, begeistert:

»Die sozia­le und gesell­schafts­po­li­ti­sche Ein­bet­tung der Ent­schei­dungs­fin­dung bei der COVID-19-Imp­fung: Eine qua­li­ta­ti­ve Inter­viewstu­die aus fünf Län­dern in Europa

Zusam­men­fas­sung

Die Inan­spruch­nah­me von COVID-19-Impf­stof­fen ist in den euro­päi­schen Län­dern sehr unter­schied­lich. Die­se Stu­die unter­sucht den Ent­schei­dungs­pro­zess der Men­schen in Bezug auf die Imp­fung durch die Ana­ly­se von qua­li­ta­ti­ven Inter­views (n=214) mit Ein­woh­nern aus fünf euro­päi­schen Län­dern: Öster­reich, Deutsch­land, Ita­li­en, Por­tu­gal und der Schweiz.

Wir iden­ti­fi­zie­ren drei Fak­to­ren, die die Ent­schei­dungs­fin­dung in Bezug auf Imp­fun­gen beein­flus­sen: indi­vi­du­el­le Erfah­run­gen und vor­be­stehen­de Ein­stel­lun­gen gegen­über Imp­fun­gen, das sozia­le Umfeld und der gesell­schafts­po­li­ti­sche Kon­text. Auf der Grund­la­ge die­ser Ana­ly­se stel­len wir eine Typo­lo­gie der Ent­schei­dungs­fin­dung in Bezug auf COVID-19-Impf­stof­fe vor, wobei eini­ge Typen eine sta­bi­le Hal­tung gegen­über Impf­stof­fen auf­wei­sen, wäh­rend sich ande­re im Lau­fe der Zeit ver­än­dern. Das Ver­trau­en in die Regie­rung und die rele­van­ten Inter­es­sen­grup­pen, brei­te­re sozia­le Fak­to­ren und das direk­te sozia­le Umfeld der Men­schen waren für die­se Dyna­mik beson­ders rele­vant. Wir kom­men zu dem Schluss, dass Impf­kam­pa­gnen als lang­fris­ti­ge Pro­jek­te (auch außer­halb von Pan­de­mien) betrach­tet wer­den soll­ten, die einer regel­mä­ßi­gen Anpas­sung, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Fein­ab­stim­mung bedür­fen, um das Ver­trau­en der Öffent­lich­keit sicher­zu­stel­len. Dies gilt ins­be­son­de­re für Auf­fri­schungs­imp­fun­gen wie COVID-19 oder Grippe.«

sci​en​ce​di​rect​.com (16.2.23)



Ich möch­te nicht wis­sen, was die­se hoch­kom­ple­xe Befra­gung von 214 Men­schen und die Aus­wer­tung durch drei­zehn Wis­sen­schaft­le­rIn­nen gekos­tet hat. Nein, ich wüß­te es schon gerne.

So kommt so etwas zustande:

» Rekrutierung

Die Teil­neh­mer wur­den über Anzei­gen auf den Uni­ver­si­täts­web­sei­ten der teil­neh­men­den Ein­rich­tun­gen, sozia­le Medi­en, Schnee­ball­sys­te­me und Zufalls­stich­pro­ben rekru­tiert. In Öster­reich, Deutsch­land, Ita­li­en und der Schweiz wur­den die Befrag­ten, die an frü­he­ren Befra­gungs­run­den im Rah­men des Sol­Pan-Pro­jekts teil­ge­nom­men hat­ten, zwi­schen Juni und Novem­ber 2021 erneut kon­tak­tiert. Um die Fluk­tua­ti­on aus­zu­glei­chen und die Stich­pro­ben­viel­falt zu erhö­hen, wur­den in der Schweiz (n=3) und in Öster­reich (n=6) eini­ge zusätz­li­che Teil­neh­mer für T3-Inter­views rekru­tiert. Das por­tu­gie­si­sche For­schungs­team schloss sich Sol­Pan im Jahr 2021 an und rekru­tier­te daher alle Teil­neh­mer zu die­sem Zeitpunkt.

In dem sich schnell ver­än­dern­den Kon­text der COVID-19-Pan­de­mie streb­ten wir genau defi­nier­te, kur­ze Zeit­fens­ter für die Daten­er­he­bung an, konn­ten aber kei­ne tra­di­tio­nel­len theo­re­ti­schen Stich­pro­ben ver­wen­den (für wei­te­re Ein­zel­hei­ten zu unse­rem Stich­pro­ben­ver­fah­ren und den zugrun­de lie­gen­den Über­le­gun­gen sie­he [36]. Der Stich­pro­ben­um­fang wur­de durch die Res­sour­cen bestimmt, wobei man sich im gesam­ten Sol­Pan-Kon­sor­ti­um auf einen Min­dest­um­fang von 20 Inter­views geei­nigt hat­te. Um ein brei­tes Spek­trum an Ansich­ten und Erfah­run­gen abzu­bil­den, haben wir Teil­neh­mer mit unter­schied­li­chen demo­gra­fi­schen Merk­ma­len rekru­tiert…«

Mehr muß ich nicht wissen.