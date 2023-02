Dirk Brockmann (Lord of the Flies) spielt wieder

Der Ber­li­ner Phy­si­ker, einst wich­ti­ger Panik­mo­del­lie­rer und NoCo­vid-Pro­pa­gan­dist, kann wenigs­tens damit ver­mut­lich kei­nen Scha­den anrichten:

Ich erin­ne­re mich noch gut an die Fas­zi­na­ti­on, mit der ich auf mei­nem ers­ten PC in den 80-ern ähn­li­che Simu­la­tio­nen gestal­ten konn­te. Und eben auch an die Schul­lek­tü­re des dys­to­pi­schen Romans "Lord of the Flies" von Wil­liam Golding.

Im genann­ten Arti­kel schreibt Brockmann:

»Die­ses Expo­nat ver­an­schau­licht eines der berühm­tes­ten und grund­le­gends­ten Model­le für die Ent­ste­hung von Schwär­men, Schwarm­ver­hal­ten und syn­chro­ni­sier­tem Ver­hal­ten in Tier­grup­pen. Das Modell wur­de ursprüng­lich in einer Arbeit von Tamás Vic­sek und Mit­ar­bei­tern aus dem Jahr 1995 ver­öf­fent­licht und wird daher Vic­sek-Modell genannt. Das Modell kann erklä­ren, war­um der Über­gang zum Schwarm­ver­hal­ten in Tier­grup­pen oft nicht schritt­wei­se erfolgt. Statt­des­sen kann man ein plötz­li­ches Auf­tre­ten von Schwär­men und syn­chro­ni­sier­ten Bewe­gun­gen erwar­ten, wenn eine kri­ti­sche Dich­te über­schrit­ten wird…

Viel­leicht möch­ten Sie sich die Explo­rables "Flock'n Roll", "Into the Dark" und "Thril­ling Mil­ling Schel­ling Herings" anse­hen, die alle ein Modell für kol­lek­ti­ves Ver­hal­ten und Schwär­men imple­men­tie­ren, das dem Vic­sek-Modell sehr ähn­lich (aber etwas kom­pli­zier­ter) ist. Auch das Modell für die Fuß­gän­ger­dy­na­mik in explo­rable "The Wal­king Head" ist dem Vic­sek-Modell recht ähnlich…«

Auf der Sei­te kann man nett selbst modellieren:

Man möge jetzt bit­te nicht auf die Idee kom­men, Prof. Brock­mann als harm­lo­sen Spin­ner abzu­tun. Ein Blick auf sein Tun in der Coro­na­zeit ver­bie­tet das, sie­he https://​www​.coro​dok​.de/​?​s​=​b​r​o​c​k​m​ann.

Brock­mann, ein Unter­zeich­ner des NoCo­vid-Papiers, hat­te noch Anfang Novem­ber betont, wir sei­en „ganz sicher nicht in einem ende­mi­schen Zustand“ (Die Wis­sen­schaft des "Focus" hat fest­ge­stellt: Es wird noch dol­le kom­men). Im Febru­ar 2022 hat­te er die Initia­ti­ve von Schul­spre­che­rIn­nen #Wir­Wer­den­Laut unter­stützt, die FFP2-Mas­ken für alle for­der­te (s. hier). Auch aus dem Februar:

Wei­ter lesens­wert zu dem Top-Modellierer:

"Wir wissen im Kern nichts"

»In einem Bei­trag für das Sci­ence Media Cen­ter Ger­ma­ny nennt Dirk Brock­mann, Lei­ter der Pro­jekt­grup­pe Epi­de­mio­lo­gi­sche Model­lie­rung von Infek­ti­ons­krank­hei­ten am Robert-Koch-Insti­tut Ber­lin, eini­ge der Grün­de für die­se Unsi­cher­heit der Extra­po­la­tio­nen aus der Gegen­wart in die Zukunft: „Wir wis­sen im Kern nichts über mensch­li­che Kon­takt­netz­wer­ke, ihre Dyna­mik, ihre Struk­tur, unter wel­chen Ein­flüs­sen sie sich ändern, in wel­chen Kon­tex­ten (zu Hau­se, Arbeit, Shop­ping, Frei­zeit, Events) sie wel­che Struk­tur haben. Wir ken­nen also prak­tisch das Sub­strat, auf dem sich eine Pan­de­mie aus­brei­tet, nicht.“«

s. Die (ver­meid­ba­re) Zukunft der Pan­de­mie: Ende Okto­ber könn­te es 128.000 Neu­in­fek­tio­nen pro Tag geben