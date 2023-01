Sechs Stunden FDP-2-Maske: In Baden-Württemberg heißt das Lockerung

"Impfen ist Freiheit" war ges­tern. In den frei­heit­lich-demo­kra­ti­schen Wertekanon wird nun das end­lo­se Tragen von Masken auf­ge­nom­men (kein Fake!):

"Lockerung der Corona-Regeln für schwangere Lehrerinnen

Stuttgart (dpa/lsw) – Zum Start der Schule nach den Weihnachtsferien wer­den die stren­gen Corona-Vorgaben für schwan­ge­re Lehrerinnen gelo­ckert. Von Montag an dür­fen sie ins­ge­samt täg­lich maxi­mal 360 Minuten lang eine FFP2-Maske tra­gen, also sechs Stunden lang, wie aus einem Schreiben des baden-würt­tem­ber­gi­schen Kultusministeriums an die Schulen her­vor­geht. «Das gilt für alle Schularten», sag­te ein Sprecher des Ministeriums am Samstag in Stuttgart.

Bisher durf­ten schwan­ge­re Lehrerinnen höchs­tens 30 Minuten am Tag eine FFP2-Maske tra­gen. Das führ­te in der Praxis dazu, dass sie so gut wie gar nicht in Präsenz unter­rich­ten konn­ten. Zunächst hat­te der Südwestrundfunk dar­über berichtet.

Diese Ausweitung der Tragezeit eröff­ne in den Schulen grö­ße­re Spielräume beim Einsatz von Schwangeren im Präsenzunterricht, heißt in dem Schreiben wei­ter. Voraussetzung sei aber, dass aus­rei­chen­de Maskenpausen mög­lich sei­en und der Mindestabstand von 1,5 Metern ein­ge­hal­ten wer­de. Weiter heißt es: «Eine schwan­ge­re Frau darf nur mit Tätigkeiten beschäf­tigt wer­den, für die die Schulleitung geeig­ne­te Schutzmaßnahmen in der gesetz­lich erfor­der­li­chen Gefährdungsbeurteilung fest­ge­legt hat.» Die Entscheidung, wel­che Schutzmaßnahmen für eine schwan­ge­re oder stil­len­de Frau erfor­der­lich sei­en, sei immer eine Einzelfallentscheidung im Rahmen die­ser Gefährdungsbeurteilung.

Den Angaben des Ministeriums zufol­ge dür­fen schwan­ge­re Lehrerinnen die FFP2-Maske höchs­tens 75 Minuten am Stück tra­gen. Und danach muss gewähr­leis­tet sein, «dass die Schwangere 30 Minuten Tätigkeiten ver­rich­ten kann, bei denen sie kei­ne Maske tra­gen muss».

Die Gewerkschaft GEW begrüß­te die Lockerung. Für die Schulen sei das wegen der vie­len Krankheitsausfälle eine gute Nachricht. «Jede Stunde, die sie mehr bekom­men, hilft», sag­te GEW-Geschäftsführer Matthias Schneider dem Südwestrundfunk.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sag­te, end­lich kom­me das grü­ne Kultusministerium zur Vernunft und set­ze das um, was längst über­fäl­lig sei. «Wenn selbst Experten nun seit Wochen zu Lockerungen mah­nen und die Corona-Pandemie für ende­misch erklä­ren, dann muss die Bevormundung auch für schwan­ge­re Lehrerinnen und Lehramtsanwärterinnen enden.»"

badi​sche​-zei​tung​.de (7.1.23)