Sind die Zahlen lausig?

Zu den von Tom Lausen ges­tern vor­ge­stell­ten Zahlen gibt es Widerspruch. Nicht nur den der KBV ("Kann gar nicht sein") oder den dümm­li­chen ("Die Zahlen kom­men von der AfD", s. hier) in vie­len Medien. Auch Elke Bodderas, die in der "Welt" zahl­rei­che kri­ti­sche Recherchen ver­öf­fent­lich­te, ist skep­tisch. Sie schreibt unter der Überschrift "Die fal­schen Horrorzahlen der AfD" am 13.12.22 auf welt​.de (Bezahlschranke):

»… Tatsächlich zeigt die Analyse einen sprung­haf­ten Anstieg der Sterberate seit dem 1. Quartal 2021 mit vier- bis fünf­mal mehr Todesfällen, „plötz­lich und uner­war­tet“. Dabei sind nur die Daten der 72 Millionen gesetz­lich Versicherten mit Hausarzt berück­sich­tigt. Nicht mit­ge­zählt sind Krankenhauspatienten und pri­vat Versicherte.

Ende Oktober hat­te der AfD-Abgeordnete über das Portal für Informationsfreiheit „Frag den Staat“ bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) aktu­el­le Zahlen ange­for­dert. Sichert erhoff­te sich davon Klarheit über Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe. Die auf 90 Seiten zusam­men­ge­stell­ten Versichertendaten der KBV hat­te der Statistik-Analytiker Lausen anhand von ICD-Codierungen aus­ge­wer­tet. Hierbei han­delt es sich um Kürzel, die die Hausärzte auf den Totenscheinen notie­ren, wie etwa R.96.0 für „plötz­lich ein­ge­tre­te­ner Tod“, R96.1 „Todeseintritt inner­halb von weni­ger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome“, R 98 „Tod ohne Anwesenheit ande­rer Personen“ und R99 „sons­ti­ge unge­nau oder nicht näher bezeich­ne­te Todesursachen“.«

Die Autorin ver­sucht, die Zahlen der KBV mit ande­ren Daten zu wider­le­gen, geht aber auf ers­te­re nicht ein:

»Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO), das von WELT befragt wur­de, [kam] zu einem völ­lig ande­ren Ergebnis als Sichert und Lausen. Auf Basis eige­ner Versichertendaten stell­te die AOK fest: „Ein Anstieg bei den von Ihnen ange­frag­ten Abrechnungscodes aus der ambu­lan­ten und sta­tio­nä­ren Versorgung ist nicht zu erken­nen.“ Das Gegenteil von dem, was die AfD behaup­te, sei der Fall, heißt es gegen­über WELT: „Vielmehr ist der Anteil der doku­men­tier­ten ICD-Codes R96.0, R96.1, R99 unter allen Verstorbenen rück­läu­fig“. Auch beim Zentralinstitut für die kas­sen­ärzt­li­che Versorgung in Deutschland kann man kei­ne sprung­haf­te Steigerung der Sterberate erken­nen: „Tatsächlich zeigt die Entwicklung der jähr­li­chen rohen Diagnoseprävalenz kei­ne Auffälligkeiten für die ein­zel­nen von der AfD her­vor­ge­ho­be­nen Diagnoseschlüssel“, sagt Geschäftsführer Dominik Graf von Stillfried.«

Es wird ein Diagramm der AOK gezeigt, wonach der Anteil der Verstorbenen mit unkla­rer Todesursache von 6,3 Prozent im Jahr 2006 auf 3,3 Prozent in 2021 zurückging.

»Auch Thomas Mansky, vor­mals Professor für Qualitätssicherung im Gesundheitswesen an der TU Berlin, bezwei­felt die AfD-Daten. Als Folge der Impfungen müss­te die Todesrate der Impfkurve fol­gen, so sein Argument. Stattdessen sprän­gen sie aber laut AfD abrupt nach oben. „Was immer die Zahlen zei­gen, es kön­nen ganz sicher kei­ne Impfnebenwirkungen sein“, sag­te er WELT. „Es ist nicht klar, ob der Fehler bei Missverständnissen bei der KBV-Datenlieferung oder der anschlie­ßen­den Auswertung durch Herrn Lausen liegt“.«

Das soll mit die­ser Grafik belegt werden:

„Kohortenfehler“, „Artefakt“?

Diese Erklärung klingt abenteuerlich:

»Auch bei der KBV schei­nen inzwi­schen Zweifel an der Qualität der Daten auf­ge­kom­men zu sein. Gegenüber WELT sprach ein füh­ren­der Forscher aus dem Umfeld des Verbands von einem „Kohortenfehler“, die zu einem „Artefakt“ geführt habe…

Aus dem Umfeld der KBV lau­tet die Vermutung, dass bereits der über­mit­tel­te Datensatz feh­ler­haft sei. Doch war­um ist das nie­man­dem aufgefallen?

Anfangs war der Ärzteverband offen­bar noch von der Korrektheit sei­ner Daten über­zeugt gewe­sen. So hat­te der Kassenärzte-Chef Andreas Gassen gegen­über WELT die Zahlen so inter­pre­tiert, dass es sich den sprung­haft gestie­ge­nen Todesfällen „größ­ten­teils um eine pan­de­mie­be­ding­te Übersterblichkeit“ handele…

In einem Aspekt trifft der Vorstoß der AfD aller­dings ins Schwarze. Im drit­ten Jahr der Pandemie gibt es noch immer kei­nen brauch­ba­ren Überblick über Impfnebenwirkungen in Deutschland. Noch am ver­gan­ge­nen Sonntag beklag­te Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der ZDF-Sendung „Bericht aus Berlin“ die man­gel­haf­te Datenlage – an der er nicht schuld­los ist. Laut Paragraf 13 des Infektionsschutzgesetzes müss­ten das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), bei­de Lauterbachs Ministerium unter­ge­ord­net, die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus­wer­ten. Seit Beginn der Corona-Impfungen haben dies aber bei­de Institute unter­las­sen – ein kla­res Versäumnis. Auf WELT-Nachfrage hieß es vom PEI nun, man berei­te eine „Information zur Thematik“ vor…

Bei der gänz­lich neu­ar­ti­gen mRNA-Impfung sei es ein Skandal, dass eine beson­ders auf­merk­sa­me Beobachtung von Wirkungen und Nebenwirkungen in Deutschland feh­le, kri­ti­siert Thomas Voshaar, Chefarzt des Lungenzentrums Moers und Vorsitzender des Verbandes Pneumologischer Kliniken, gegen­über WELT. „Noch schlim­mer und eigent­lich von kri­mi­nel­lem Charakter ist das Ignorieren von Daten. Oder sie gar nicht erst regel­ge­recht zu erheben.“«

Ähnlich merk­wür­dig wie im Nachklapp das "Umfeld der KBV" reagiert der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die kas­sen­ärzt­li­che Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried. In einer Presseinformation vom 13.12.22 erklärt er:

»Die Aufregung um mög­li­cher­wei­se gestie­ge­ne Todesfälle 2021 ent­behrt jeder Grundlage. Tatsächlich zeigt die Entwicklung der jähr­li­chen rohen Diagnoseprävalenz nach Auswertung der voll­stän­di­gen ver­trags­ärzt­li­chen Abrechnungsdaten für die Jahre 2012 bis 2022 im gesam­ten Zeitraum kei­ne Auffälligkeiten für die ein­zel­nen von der AfD her­vor­ge­ho­be­nen Diagnoseschlüssel (ICD-10-Kodierungen R96-R98, I46.1, I46.9). Dabei besteht kein Widerspruch zu den von der AfD ver­wen­de­ten Daten. Vielmehr han­delt es sich bei dem von der AfD beob­ach­te­ten Phänomen um eine logi­sche Folge der Datenauswertung. Der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert hat nach unse­rer Kenntnis bei der KBV ver­trags­ärzt­li­che Abrechnungsdaten in drei Schritten angefordert:

Im ers­ten Schritt waren die Daten aller gesetz­lich Krankenversicherten gefor­dert, die 2021 eine ICD-Kodierung zu Impfnebenwirkungen (Kodierungen T88.1, T88.0, U12.9 und Y59.9) erhal­ten haben. Für das so iden­ti­fi­zier­te Versichertenkollektiv soll­ten im zwei­ten Schritt die Häufigkeiten aller Diagnosekodierungen für den Zeitraum 2016 bis 2021 nach Quartalen auf­ge­lis­tet wer­den. Im drit­ten Schritt soll­te die Häufigkeit aller Diagnosekodierungen für die übri­gen gesetz­lich Krankenversicherten (abzüg­lich des unter Schritt 1 fal­len­den Versichertenkollektivs) für den Zeitraum 2016 bis 2021 nach Quartalen gezählt werden.

Um die Kollektive in den Schritten 2 und 3 ver­glei­chen zu kön­nen, muss sich der gesam­te Datensatz auf Versicherte bezie­hen, die im Jahr 2021 min­des­tens eine ärzt­li­che Leistung in min­des­tens einem Quartal in Anspruch genom­men haben. Von die­sen kön­nen logi­scher­wei­se erst im Jahr 2021 Versicherte verster­ben, für die dann ent­spre­chen­de Kodierungen erst in 2021 ver­ge­ben wer­den kön­nen. Der schein­ba­re Anstieg der Kodierungen für Todesfälle ist also eine logi­sche Konsequenz der Datenauswahl und metho­disch als Kohorten-Effekt bekannt. Bei dem sehr sel­te­nen Auftreten eini­ger Kodierungen für Todesfälle in vor­aus­ge­gan­ge­nen Jahren kann es sich bei die­ser Kohorte hin­ge­gen nur um Fehler bei der Eingabe oder Übertragung han­deln.«

Erwartungsgemäß erle­ben wir eher einen Reflex auf die­je­ni­gen, die Daten vor­le­gen und inter­pre­tie­ren, als eine sach­li­che Auseinandersetzungen mit den Zahlen, die schließ­lich nicht erfun­den sind, son­dern offi­zi­ell von der KBV ermit­telt wur­den. Es ent­wer­tet die Arbeit Lausens nicht, wenn gefragt wird, ob es klug war im Sinne einer Aufklärung, eine Pressekonferenz abzu­hal­ten, deren Begleitmaterial fast durch­weg so aussieht:

Das macht die Zahlen nicht falsch, erleich­tert die Debatte aller­dings auch nicht. Immerhin wur­de eine Debatte ange­sto­ßen, die die "offi­zi­el­le" Seite auf dem fal­schen Fuß erwischt hat.