Wo bleiben die Impfstoffe gegen die Vogelgrippe, Herr Lauterbach?

Über­all wird in den Medi­en Panik ver­brei­tet mit einer dpa-Mel­dung, wie hier unge­prüft von zeit​.de. Im Sti­le von Neu­sprech lesen wir "Das ist kein Anlass zur Panik"…

"… «Das Virus brei­tet sich nicht nur aus, es über­springt auch leich­ter die Arten­schran­ken», sag­te Bri­and. «Das stellt ein höhe­res Risi­ko auch für Men­schen dar.» Je stär­ker ein Virus sich aus­brei­te, des­to höher sei auch die Gefahr, dass es sich ver­än­de­re und für den Men­schen gefähr­li­cher wer­den kön­ne."

873 Fälle seit 1997. Vorarbeiten für einen Impfstoff für potenzielle Massenimpfungen

"Der WHO wur­den seit den ers­ten töd­li­chen H5N1-Fäl­len bei Men­schen in Hong­kong 1997 ins­ge­samt 873 Fäl­le gemel­det. 458 der Infi­zier­ten star­ben, sag­te der nie­der­län­di­sche Viro­lo­ge Ron Fou­chier. Er warn­te aber davor, dar­aus abzu­lei­ten, dass das Virus beim Men­schen oft zum Tod führt. Denn Anste­ckun­gen ohne oder mit mil­den Sym­pto­me wür­den in der Regel nicht gemel­det und daher bei der Berech­nung nicht gezählt.

«Eine Pan­de­mie steht viel­leicht nicht direkt vor der Tür, aber es wäre kei­ne schlech­te Idee, die Not­fall­plä­ne zu über­prü­fen», sag­te er. Bei der der­zeit kur­sie­ren­den H5N1-Ent­wick­lungs­li­nie 2.3.4.4b ist nach FLI-Anga­ben erst ein Todes­fall bei Men­schen erfasst: Im Okto­ber starb eine 38-jäh­ri­ge Chi­ne­sin nach Kon­takt zu infi­zier­tem Hausgeflügel.

Vor­ar­bei­ten für einen Impf­stoff für poten­zi­el­le Mas­sen­imp­fun­gen lie­fen zwar, sag­te Richard Web­by vom St. Jude Kin­der­kran­ken­haus in Mem­phis in den USA. Aber ohne die genaue Art zu ken­nen, die sich im Men­schen ver­meh­ren kann, sei es nur mög­lich, die ers­ten Bau­stei­ne für Impf­stof­fe anzufertigen…"

WHO treibt voran

"Die Gesund­heit von Mensch, Tier und Umwelt müs­se auf allen Regie­rungs­ebe­nen viel stär­ker zusam­men­ge­dacht wer­den, ver­langt die WHO. Sie treibt den Ansatz One Health (Eine Gesund­heit) mit der Ver­net­zung mit den UN-Orga­ni­sa­tio­nen für Agrar (FAO), Umwelt (UNEP) und Tier­ge­sund­heit (WOAH) vor­an und hat Regie­run­gen in aller Welt auf­ge­ru­fen, die­sen Grund­satz in ihrer eige­nen Poli­tik umzu­set­zen. Sie sei zuver­sicht­lich, dass die­ses Bewusst­sein nach der Covid-Pan­de­mie auch in der deut­schen Poli­tik ange­kom­men sei, sag­te Hokan. «Es wird sich zei­gen, wie das umge­setzt wird», sag­te sie…"

Frau Hokan ist Tier­ärz­tin und spricht für die "Umwelt­stif­tung WWF".

In dem Arti­kel kommt auch der Exper­te Timm Har­der vom Fried­rich-Loeff­ler-Insti­tut vor. Der erwar­tet bereits seit Mona­ten die Pan­de­mie, wie in Fidera­la­la, fidera­la­la, fideral­al­a­la­la. Vogel­grip­pe im Anflug zu lesen ist.

Neben ande­ren Bei­trä­gen zu den Ver­diens­ten Chris­ti­an Dros­tens um die Vogel­grip­pe, die hier zu fin­den sind, konn­te man im Mai 2021 lesen:

Altes vom Virenflüsterer

Ein Video, über das hier bereits im Dezem­ber berich­tet wur­de, geht gera­de durch die Gemein­de. Es wird nicht "über­all gelöscht", son­dern ist auf YT verfügbar.

Damals war zu erfahren:

2011 – sei­ne Schwei­negrip­pe-Panik­ma­che hat­te nicht ver­fan­gen – setz­te Chris­ti­an Dros­ten zu einem neu­en Schlag an (bit­te kei­ne Kom­men­ta­re zur Frisur!):

Was sind die Hintergründe?

Unter der Über­schrift "Gefähr­li­che Ein­dring­lin­ge – Droht nach der Schwei­ne- und Vogel­grip­pe in Zukunft eine Fle­der­maus­grip­pe?" war 2011 auf der Sei­te des Bun­des­for­schungs­mi­nis­te­ri­ums zu lesen:

»Es war im Jahr 2003 als urplötz­lich eine schwe­re Infek­ti­ons­krank­heit welt­weit eine Epi­de­mie aus­lös­te: SARS. Ver­ur­sacht wur­de das Schwe­re Aku­te Respi­ra­to­ri­sche Syn­drom, kurz SARS, durch ein völ­lig neu­ar­ti­ges Virus aus der Fami­lie der Coro­na­vi­ren. Coro­na­vi­ren sind eigent­lich harm­lo­se Erre­ger, die Erkäl­tun­gen beim Men­schen und auch eine Rei­he von Tier­krank­hei­ten her­vor­ru­fen. Beson­ders häu­fig kom­men Coro­na­vi­ren in Fle­der­mäu­sen vor, lösen dort aber kei­ne Sym­pto­me aus. "Als Erre­ger einer schwe­ren Atem­wegs­in­fek­ti­on, die bis zu zehn Pro­zent aller Infi­zier­ten töten, waren die­se Viren bis dahin noch nicht in Erschei­nung getre­ten", erklärt Prof. Dr. Chris­ti­an Dros­ten vom Insti­tut für Viro­lo­gie am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Bonn.«

Es geht um Geld

Das ist von A bis Z falsch, aber das ist hier nicht das The­ma. Inter­es­sant, wie so oft, ist in die­sem Zusam­men­hang das The­ma Geld. Dazu lesen wir:

»For­schung gegen Zoonosen

Schwei­negrip­pe, SARS und jetzt der EHEC-Erre­ger: Die Gefahr des Auf­tre­tens wech­seln­der und auch neu­ar­ti­ger Erre­ger erfor­dert eine krank­heits­über­grei­fen­de Erfor­schung und inhalt­lich wie metho­disch brei­te wis­sen­schaft­li­che Ansät­ze. Das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF), das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Ver­brau­cher­schutz (BMELV) und das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Gesund­heit (BMG) haben des­halb bereits im März 2006 eine For­schungs­ver­ein­ba­rung zu von Tie­ren auf Men­schen über­trag­ba­ren Krank­hei­ten (Zoo­no­sen) abge­schlos­sen. Dafür wur­den För­der­mit­tel in Höhe von 60 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung gestellt. Ziel ist es, Prä­ven­ti­on, Dia­gno­se und The­ra­pie der von Tie­ren auf Men­schen über­trag­ba­ren Infek­ti­ons­krank­hei­ten lang­fris­tig zu ver­bes­sern. Zur bes­se­ren Koor­di­nie­rung und Ver­net­zung aller betei­lig­ten Akteu­re und aller For­schungs­pro­jek­te wur­de 2009 die Natio­na­le For­schungs­platt­form für Zoo­no­sen (www​.zoo​no​sen​.net) eta­bliert. Im Rah­men der For­schungs­ver­ein­ba­rung Zoo­no­sen för­dert das BMBF auch kon­kre­te For­schungs­pro­jek­te. Von 2007 bis 2010 wur­den For­schungs­ver­bün­de zu zoo­no­ti­schen Erkran­kun­gen mit 24,6 Mil­lio­nen Euro geför­dert, bis 2013 wer­den ca. 28 Mil­lio­nen Euro bereitgestellt.

