Das PEI vor dem Brandenburger Untersuchungsausschuss

Nach der heu­ti­gen Befragung von Lothar Wieler in Potsdam wur­de eine ehe­ma­li­ge Mitarbeiterin des Paul-Ehrlich-Instituts vor dem C19-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags zur Impfstoffsicherheit befragt.

Protokolliert hat auch die­se Sitzung Tom Lausen, Datenanalyst und Mitautor des Buches „Die Intensiv-Mafia“. Rechtschreibung und Zeichensetzung von Lausens Telegram-Nachrichten wur­den für die fol­gen­de Dokumentation kor­ri­giert, Unwesentliches (z.B. Uhrzeiten) mit […] gekenn­zeich­net weg­ge­las­sen und das Layout etwas verändert.

„16:10 Uh: nächs­te Befragung:

Frau Dr. Brigitte Keller-Stanislawski ist seit heu­te Rentnerin, 65 Jahre.

Ihr Dienstherr ist das Paul Ehrlich Institut.

Fragen zur Sicherheit von COVID.19 Impfstoffen.

Frau K‑S möch­te ein Eingangsstatement abge­ben. Sie hat eine ein­ge­schränk­te Aussagegenehmigung.

Sie war Rapporteur für eini­ge Impfstoffe.

Sie ist etwas ner­vös, offen­bar hat sie das bis­her nicht so oft gemacht. Sie hat Sorge, dass Fragen kom­men, die sie vor­her nicht schrift­lich bekam.

Sie kriegt die ers­te Frage vom Vorsitzenden und sagt, sie habe ganz ande­re Fragen bekom­men und ver­liest den Beweisantrag – oh Schreck, was das wohl wird.

K‑S = Keller Stanislawski

K‑S führt aus, was alle wis­sen, dass das PEI die Oberbehörde für Impfstoffsicherheit in Deutschland ist.

Jetzt ver­liest sie einen vor­ge­fer­tig­ten Text zur Erläuterung des PEI.

Meetings im PEI zur Lage mit Impfstoffen haben etwa 2 mal die Woche statt­ge­fun­den, spä­ter auch mal alle 2 Wochen nur einmal.

PEI zustän­dig für Kommentierungen der Aufklärungsblätter für Impflinge. Jedes Mal, wenn die Änderungen kamen, haben sie die Aufklärungsblätter ändern müssen.

Schon vor der Impfkampagne zum Beispiel gab es 2 Anaphylaktische Schocks nach Impfungen, dar­über haben sie schon am 23.12.2020 infor­miert, die Impfungen waren aus den USA.

[…] K‑S führt aus: Wir haben das, was uns gemel­det wird, also den Verdacht von Nebenwirkungen, das ist wich­tig, weil man die Schwelle ganz nied­rig ist, damit man Sicherheitssignale findet.

Wir haben zu Signalen Stellung genom­men usw.

Wir haben immer wie­der Myokarditis, Lungenembolie, Menstruationsbeschwerden, Perikarditis usw. gehabt, die fin­den sie auf unse­rer Homepage (Anm.: scheint alles nor­mal zu sein für sie).

Sie erzählt, was sie machen muss­ten und dass sie das auch alles gemacht haben.

Angeblich haben sie auch die Eudravigilanz-Datenbank mit EMA-Meldungen aus­ge­wer­tet, aber die Auswertung nicht veröffentlicht.

Übrigens, das Zuschauerinteresse hat sich um 60% redu­ziert, die Presse ist abge­hau­en. AUF1 TV ist noch da und Epoch Times.

Man woll­te nur Wieler, nie­mand inter­es­siert sich für die Impfstoffsicherheit aus ers­ter Hand.

SPD fragt nur eine Verständnisfrage (was sonst): Nach wel­chem Leitbild arbei­tet das PEI, wel­che Abteilungen haben sich mit den Impfstoffen und der Nebenwirkungsbearbeitung befasst?

(Geniale Frage, wäre ich nicht drauf gekommen)

K‑S : Meine Abteilung hat sich damit befasst. Zum Leitbild lesen Sie bit­te unse­re Homepage.

SPD fragt wei­ter: Auf die Frage der SPD liest Frau Keller Stanislawski das Infektionsschutzgesetz vor.

(Ich fin­de, dass die Frage ziem­lich sinn­los war.)

Die STIKO hat zu for­mu­lie­ren, was eine nor­ma­le Impfkomplikation ist, dass hat sie vor Jahren getan. Diese Definition stammt also von denen, inso­fern sind die Ausführungen zu der nicht von der SPD gestell­ten Frage zumin­dest hilf­reich, da ich das so nicht prä­sent hat­te, wer die­se Definition geschrie­ben hatte.

K‑S führt wei­ter aus: Die Gesundheitsämter hat­ten wirk­lich viel zu tun (mit Nebenwirkungsmeldungen). Es sind über 400 Gesundheitsämter.

Sie ist ganz begeis­tert vom Formular zu Impfschadenmeldungen auf der Website. Sie sprüht gera­de­zu, wie toll das ist und so nied­rig­schwel­lig wie sie sagt.

Es hat sogar die das ganz sel­te­ne Symptom Thrombozytopenie bei Astra gefun­den. Und in sei­nem Labor hat ein Prof. dann fest­ge­stellt, dass es ein neu­es Syndrom ist und das ist wahr­schein­lich der Impfung zuzu­ord­nen (hat­te ich so auch nicht expli­zit gewusst).

[…] AfD fragt: Ab wann haben Sie Daten der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Krankenkassen und der SAfeVac-App ausgewertet?

K‑S : Die SAfeVac-App war ganz toll. Wir haben aber das Problem gehabt, dass die SAfeVac-App für die vie­len Millionen Daten nicht aus­ge­legt war. Wir muss­ten Kapazitäten hin­zu­kau­fen. (Waaaas?)

Wir war­ten jetzt nach 2,5 Jahren auf die Auswertungen.

Wir brau­chen für die Pharmkoviglanz ande­re Parameter, des­halb brau­chen wir Beratung vom RKI (ob sie da gut auf­ge­ho­ben sind, nach­dem wir Wieler gehört haben…)

K‑S : Die Kassendaten

Wir haben ja mit den Kassendaten arbei­ten wol­len, weil die auch Daten der Krankenhäuser drin­nen sind, Kopfschmerzen oder gesund­heit­li­che Schäden, die nur regel­mäs­sig beim Hausarzt in Behandlung sind, fin­den wir nicht so inter­es­sant, des­halb haben wir die KV Daten nicht genutzt.

Wir haben nun eine gros­se Kasse gefun­den, die Kassen woll­ten kei­ne Zusammenarbeit am Anfang, aber wir haben nun eine gros­se Kasse gefunden.

[…] Es klingt so, wie ich es immer befürch­tet habe, sie arbei­ten völ­lig uner­fah­ren mit rie­si­gen Mengen von Impfnebenwirkungen:

Sie haben beim PEI kei­nen Plan, wie man eine Person dem Impfpseudonym aus den Impfzentren mit den Krankenkassen-Personen zu matchen. Sie wis­sen also nicht, wer geimpft war und was die­se Leute haben. Das geht aus den Krankenkassendaten nicht her­vor, weil die Millionen in den Impfzentren geimpf­ten Personen nicht bei der Krankenkasse als geimpft erfasst wurden.

K‑S : Hilfsweise hat das PEI auch japa­ni­che Daten der Sicherheitsbehörden dort bekom­men, ob sie die aus­wer­ten konn­ten, wur­de nicht klar.

CDU fragt wei­ter: Wurden Doppelmeldungen gemacht?

K‑S : Ja, wir bekom­men Doppelmeldungen, wir haben eine gros­se Datenbank und es wer­den mit einem Tool Übereinstimmungen und Doppelmeldungen gefunden.

Soweit wir das erken­nen kön­nen, berei­ni­gen wir das. Wir müs­sen dann die zusätz­li­che Information per Hand übernehmen.

Impfpseudonym: hat das RKI ent­wi­ckelt, dazu kann ich kei­ne Details sagen. Dies Impfpseudonym befin­det sich lei­der nicht in den Krankenkassendaten, wie also iden­ti­fi­ziert man Geimpfte also in die­sen Daten?

Anmerkung: Ich wür­de sagen, Operation Datenmüll durch Einsatz von Impfzentren gelungen.

CDU fragt wei­ter: Wie muss ich mir das vor­stel­len, wie gemel­det wird, wenn ein Mensch wegen Impfnebenwirkungen beim Arzt ist?

Auch wenn der Arzt nicht zu dem Schluss kommt, dass der Impfschaden nicht von der Impfung kommt, muss er mel­den. Anber es gibt unter­schied­li­che Definition…

Frage belang­los. Antwort belang­los. Erspare ich allen.

Wie hoch ist der Zeitaufwand für einen Meldebogen?

K‑S : Ich kann es nicht sagen, kann län­ger dau­ern wenn der Arzt es nicht SOFORT macht.

Denn wenn er die Akten suchen muss und auch den Fall nicht frisch vor Augen hat, dann kann es schon dauern.

Die Linke fragt:

Oh nein, die Linke möch­te wis­sen, was ist eine Impfnebenwirkung, eine Impfkomplikation und was ein Impfschaden bedeutet.

Anmerkung: Gruselig, wie schon zuvor, die haben sich damit nicht beschäftigt.

K‑S : Weist auf die Homepage und erläu­tert es jetzt doch. (Oh Mann)

Eine wei­te­re Frage mit unzu­läs­si­gen eige­nen Interpretationen von Impfungen, Empfehlungen, Landesarbeitsgruppen sei­tens der Linken führt (auch bei mir) ins Nichts, ich bin verwirrt.

Ein Gedankenanstoss sei­tens der Linken (sie sag­te nur "Zahlen") führt bei Frau K‑S zur erfreu­ten Antwort:

Die Zahlen kön­nen sie bei uns im Sicherheitsbericht lesen!

K‑S : Leider kön­nen wir auf Bundeslandebene nicht ohne wei­te­res die Impfschadenmeldungen auf Bundeslandebene filtern.

Aber Brandenburg hat­te, wo [sie] eine PLZ hat­ten, 5860 [am] Stichtag, 136 Kinder sind dabei.

1527 waren schwer­wie­gend. Also zum Beispiel Synkope, man hat eine Panikattacke nach der Impfung usw.

Die erst­li­chen Ausführungen liest man bes­ser im Sicherheitsbericht des PEI.

Ohhh, die Linke fragt

(hät­ten sie mal vor 2 Jahren fra­gen sol­len, unglaublich):

Aaah es waren gar nicht die Linken also wei­ter kei­ne gute Frage von den Linken, die­se Frage kam von den Freien Wählern!

Wieviele kamen von den Ärzten und wie­vie­le von den Gesundheitsämtern?

Meldungen nicht die anonymen:

Angehörige oder Impflinge: 4163

Gesundheitsämter: 154

Arzt / Ärztin: 1440

Zulassungsinhaber: 130

AfD fragt und teilt mit, dass es noch 85 Fragen geben wird, die Abgeordneten stöhnen.

AfD fragt: Wie sieht es mit den Datenlieferungen nach Infektionsschutzgesetz §13.5 aus? Wurden Daten eingeholt?

K‑S : Dazu habe ich kei­ne Aussagegenehmigung, auch weil ich kei­ne Expertin dazu bin.

Afd fragt erneut nach Datenübermittlung von KV Daten:

Habe ich rich­tig ver­stan­den, dass Sie bis Nov 22 kei­ner­lei Daten aus­ser den Passivmeldungen zu Impfnebenwirkungen aus­ge­wer­tet haben?

K‑S : §13 Abs. 5 ist jetzt was?

Ach die KV Daten, ja da arbei­ten wir jetzt mit dem RKI zusammen.

Mit wel­chen Personen stand das PEI neben den Gesundheitsbehörden in Kontakt?

K‑S: Es gab Leute, die haben sich nur um Todesfälle geküm­mert und Leute, die haben sich nur um Myokardiotis geküm­mert, wir hat­ten ja viel mehr Arbeit als je zuvor, nur durch die­sen Impfstoff.

K‑S : Wir haben aus ande­ren Abteilungen Hilfe bekom­men, weil wir zu wenig Leute für die Bearbeitung der Impfnebenwirkungen hatten.

Sie weiss aber nicht, wie­vie­le Mitarbeiter es waren.

Welche ran­do­mi­sier­ten Studien bele­gen, dass der Nutzen der Impfung grös­ser ist als der Schaden?

Ist nicht zuge­las­sen die Frage.

Es wer­den eine Reihe von Fragen der AfD abgelehnt.

CDU fragt nach Anzahl der Todesfälle in Brandenburg.

K‑S : 88; davon 87 Erwachsene und 2 Alter unbe­kannt, nie­mand wo wir davon aus­ge­hen, dass es Kinder waren (Einwohner Brandenburg 2.5 Mio).

CDU fragt: Wie prüft das PEI, dass 3.315 Todesfälle ein­ge­gan­gen sind und wann erken­nen Sie das an?

K‑S : Die Kriterien eines Verdachtsfalles bewer­ten wir nach Kriterien der WHO, die spe­zi­ell für Impfstoffe ent­wi­ckelt wurden:

WHO sagt z.B., eine Nebenwirkung ist kon­sis­tent mit einem Kausalzusammenhang, wir müs­sen die Bewertungen mit neu­en Informationen wie­der ändern.

Ich lese mal von der WHO vor.…

Todesfälle wer­den nicht kli­nisch bewer­tet, son­dern eben mit ande­ren Bewertern, wenn die Bewertungen über­ein­stim­men, dann neh­men sie die Bewertung.

Wenn der Pathologe aber sag­te, er sieht einen Zusammenhang, dann haben wir das sofort aner­kannt da kön­nen wir nichts ande­res sagen. Dann sagen wir, ja, das war der Impfstoff oder Myokarditis, da hat­ten wir eini­ge tra­gi­sche Fälle, da sagen wir ja, kommt vom Impfstoff.

CDU fragt: dann kann man doch mit einer Obduktion alles erkennen…?

K‑S : Nein, die WHO und wir mei­nen, das gin­ge so nicht, wir schlies­sen auch nicht aus, son­dern nur ein, also wir krie­gen Fälle und schlies­sen die ein.

Gute Fragen, noch nicht tief genug.

Jetzt haben sie abgebrochen.

Fortsetzung am 13.10.2023

Der Untersuchungsausschuss zur Impfkampagnenaufklärung war sehr erfolg­reich, ins­be­son­de­re Frau Keller-Stanislawski fühl­te sich nicht wohl.

Eine Behörde, die Wichtigste für die Gesundheit der Deutschen bei neu­en Arzneimitteln, scheint voll­kom­men über­las­tet gewe­sen zu sein, jeden­falls wird K‑S nun schein­bar klar, wie unver­ant­wort­lich das alles war.“