Das RKI vor dem Brandenburger Untersuchungsausschuss

In Potsdam tag­te heu­te der C19-Untersuchungsausschuß mit der Frage, „ob die Eingriffe der Krisenpolitik der Landesregierung ver­hält­nis­mä­ßig waren und ob sie dazu bei­tru­gen, die Verbreitung des Coronavirus ein­zu­schrän­ken.“ Geladen war auch der ehe­ma­li­gen RKI-Präsident Lothar Wieler, der zu sei­ner Linken von „Siewert / MSGIV“ flan­kiert wur­de, wobei es sich um Isabell Siewert vom Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz han­deln dürf­te, die Persönliche Referentin eines Staatssekretärs ist. Zu Wielers Rechten saß „Rottmann-Großner / BMG aus der „Unterabteilung 61 Gesundheitssicherheit“ im Bundesgesundheitsministerium.

Protokolliert hat die Sitzung Tom Lausen, Datenanalyst und Mitautor des Buches „Die Intensiv-Mafia“. Rechtschreibung und Zeichensetzung von Lausens Telegram-Nachrichten wur­den für die fol­gen­de Dokumentation kor­ri­giert, Unwesentliches (z.B. Uhrzeiten) mit […] gekenn­zeich­net weg­ge­las­sen und das Layout etwas verändert.

„10:30 Uhr

Ein Untersuchungsausschuss befragt heu­te u.a. Herrn Wieler , Beweisthemen, Verhalten RKI zu Massnahmen, Impfungen, Impfwirksamkeit, Nebenwirkungen etc., initi­iert von der AfD.

Es wird am Anfang um die Veröffentlichung der Aussagegenehmigung stark gerun­gen. Die AfD scheint sehr auf­ge­bracht, dass die Aussagegenehmigung nicht ver­öf­fent­licht wird.

Die Aussagegenehmigung ist doch etwas schlam­pig aus­ge­stellt, denn sie trägt offen­bar kein Datum.

Die Verlesung wird mas­siv vom CDU-Vorsitzenden abge­lehnt. Die Sitzung wird eröffnet.

Meinung:

Es scheint mög­lich, dass das Bundesministerium für Gesundheit Herrn Wieler die Aussagemöglichkeiten stark ver­engt hat, damit kri­ti­sche Fragen nicht beant­wor­tet wer­den müs­sen. Die AfD-Fraktion hat stark gekämpft, alle 3 Abgeordneten haben die Verlesung beantragt.

Nun hat auch ein Zuschauer rein­ge­ru­fen, dass er den Inhalt und Umfang erfah­ren möchte.

Abgelehnt.

[…]

Prof. Wieler wird auf­ge­for­dert, über die Aufgaben des RKI [zu sprechen].

Ausführungen mün­den immer wie­der in Aufgaben, die zur Impfung führen.

Meinung: Hört sich an wie das Vorzimmer der Impfhersteller.

Erste Frage eines Abgeordneten der SPD Fraktion sinn­ge­mäß: wel­che gesetz­li­chen Verpflichtungen vorliegen.

Wieler bezieht sich auf das Infektionsschutzgesetz und die ent­spre­chen­den Meldeverpflichtungen, die vom RKI letzt­lich ver­ar­bei­tet wer­den. Die Daten wer­tet das RKI aus und erstellt Berichte.

Nachfrage SPD: Gehe ich recht in der Annahme, dass das RKI die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht prüft?

Meinung:

Der Abgeordnete will Fragen zur Impfung und Wirksamkeit der Impfung ver­hin­dern. Das gelingt nicht, denn Wieler sagt:

RKI ist ver­ant­wort­lich für Aufklärung der Impfeffektivität in der Bevölkerung z.B. durch Post-Marketing-Studien. Zum einen aus gemel­de­ten Daten wer­den Studien gemacht und mit aus­län­di­schen Partnern.

Meinung:

Wenn Daten nicht gemel­det wer­den, dann sind sei­ne Ermittlungen zur Impfeffektivität wertlos.

z.B. Sachsen Anhalt: 15.000 von 250.00 Positiven wir­de der Impfstatus nicht ans RKI bzw. Gesundheitsamt gemel­det. Konsequenzen? Keine.

[…]

Das waren alle Fragen der SPD.

AfD rügt die Zettelzuschieberei sei­nes Adjudanten Rossman [s.o.], glaub ich. Er bean­tragt, dass die­ser sich umset­zen muss. Der Vorsitzende will nun stär­ker beob­ach­ten. Wieler steht im Untersuchungsausschuss und natür­lich nicht sein mit­ge­brach­ter Berater.

10:59 Uhr

AfD fragt ers­te Frage, der Vorsitzende unter­bricht sofort.

AfD bean­tragt, dass die Zettelzuschieberei an Herrn Wieler auf­hö­ren muss. Sein mit­ge­brach­ter Adjudant soll bit­te auf­hö­ren damit und sich umsetzen

Vorsitzender will nun ver­stärkt dar­auf ach­ten aber noch kei­ne Konsequenzen fol­gen lassen.

Schliesslich steht Wieler in der Befragung nicht der mit­ge­brach­te Adjudant

[…]

Die Befragung wird wegen Verfahrensfragen unter­bro­chen, die AfD hat eine wei­te­re Problematik gerügt, der Vorsitzende stellt die Nichtöffentlichkeit her, also alle müs­sen raus.

Ich sit­ze qua­si neben Wieler, so schräg dahinter

Beim Aufstehen lächelt er mich an, er weiss offen­bar nicht, wer ich bin, viel­leicht hat er kein Telegram, kein Youtube und liest auch nicht alle Spiegel Bestseller [Smiley]

Übrigens hat Wieler eben fol­gen­des gesagt: [Hervorhebung im Original]

„…wer geimpft ist hat eine 6 mal gerin­ge­re Wahrscheinlichkeit an der Impfung zu ver­ster­ben…“ [Hervorhebung im Original]

Der Adjudant, der eben noch Zettelchen zuschob, muss sich umset­zen, er sagt, er sei der Aufpasser, dass Wieler sich nicht von sei­ner Aussagegehmigung ent­fernt und ver­se­hent­lich Aussagen macht, die geheim blei­ben sollen.

[…]

AfD fragt, der Adjudant springt und ruft, die Frage sei aus­ser­halb des Beweisbeschlusses.

Wie wur­den die Landesgesundheitsämter beraten?

Wieler ant­wor­tet mit, RKI war­tet nur auf Anmeldung, kei­ne Beratung sei­tens des RKI, höchs­tens in ein­zel­nen Fällen, aber ansons­ten hat das RKI nichts mit den Gesundheitsämtern zu tun.

Frage: Wie wur­den die Landesgesundheitsämter bera­ten in Bezug auf die Todesverdachtsmeldung, wie man mit Todesmeldungen umgeht.

RKI hat die Landesgesundheitsämter dies­be­züg­lich nicht beraten.

Frage: Ist ihnen bekannt, dass Obduktionen nach Impftoten durch­ge­führt wer­den? Also Todesfälle inner­halb 14 Tagen nach Impfung. [Hervorhebung im Original]

Wieler : Es gibt kei­ne Empfehlung dazu. [Hervorhebung im Original]

Oh, for­ma­le Fragen der CDU:

Sie bean­tragt, dass Fragen die wegen feh­len­der Aussagegenehmigung zurück­ge­wie­sen wer­den bit­te pro­to­kol­liert und nach­ge­fragt wer­den sollen.

Wieler mein­te auf Nachfrage:

Er glau­be, das ab 17.12. 2020 geimpft wurde.

Ich berich­te vom Handy, man möge mei­ne Rechtschreibung verzeihen.

CDU fragt nach Studien zur Impfeffektivität.

Wieler kennt nur eine des RKI, COVIk o.ä., die ist aber nach 2,5 Jahren noch nicht fer­tig. Sonst hat das RKI nichts gemacht.

Jede Fraktion hat immer 10 Minuten Fragerecht, dann ist die nächs­te Fraktion dran, bis kei­ne Fragen mehr da sind.

Die Empfehlungen der STIKO hän­gen mass­geb­lich von den unter­such­ten Daten des RKI ab. [Hervorhebung im Original]

11:54 die Grünen dür­fen fragen

Totalausfall

Tja, die haben kei­ne Fragen.

11:54 Uhr – die Linken

Fragen nach Daten, Wieler sagt, ja die müss­ten irgend­wo vorliegen.

2. Frage nach for­ma­len Vorgängen der arge [Arbeitsgruppe?].

Wieler kann nicht ant­wor­ten, es ging um Zusammensetzung von Gremien.

3. Frage: Wurden die Landesregierungen vor Veröffentlichung von jewei­li­gen [Zuständigen?] des RKI infor­miert, bevor sie es veröffentlichten?

Wieler ver­weist auf die Arbeitsgruppe Infektionsschutz der Länder, davon wuss­te die Linke wohl nichts wäh­rend der gan­zen Impfkampagne, dass man da eine Arbeitsgruppe hatte.

Wieler nimmt sich die Zeit und holt nach, was die Politiker der Linken vom eige­nen Landtag über die Arbeitsgruppen nicht wuss­ten. (Kommentar: biss­chen spät, skur­ri­le Vorstellung, dass man das nicht wusste)

12:02 Uhr AfD hat das Fragerecht wieder.

Hat das RKI Empfehlungen zu Änderungen wegen neu­er Impfstoffe und neu­en Gefahren gege­ben, dass man bei Totenscheinen das letz­te Impfdatum ver­mer­ken solle?

Wieler : nein

[…]

Hat das RKI eine Empfehlung gege­ben, Covid-Tote an oder mit und Impftote an oder wegen der Impfung gestor­ben so zu melden?

Wieler : nein

[…]

Ich kei­ne kei­ne Studie zu Impfnebenwirkungen?

Wiele r: Nein, für die Erfassung ist das PEI zustän­dig. [Hervorhebung im Original]

Was ist die Vorgehensweise zur Untersuchung von schwe­ren Nebenwirkungen oder Todesfällen?

Wieler: macht das PEI.

Wir bekom­men nur gemel­det. [Hervorhebung im Original]

Wann erhielt die Landesregierung die Information vom RKI, dass das Thema Herdenimmunität mehr­mals neu gedeu­tet wurde?

Wieler : Sie glau­ben nicht ernst­haft, dass ich mich dar­an erin­ne­re! Wurde die geän­dert? [Hervorhebung im Original]

Ja, erst hiess es, Herdenimmunität bei 60%, dann 70 usw.

Wieler : Ja wir haben im Laufe der Zeit erst fest­ge­stellt, dass der Schutz der Imfpung nicht so stark war, wie man von den Zulassungsstudien anneh­men durf­te, des­halb änder­te sich die Zahl derer, die für Herdenimmunität geimpft wer­den muss­ten. [Hervorhebung im Original]

Wieler : Wir haben nicht die gan­ze Zeit jede Aussage eines Politiker gescannt, des­halb haben wir nicht alles immer bekannt gegeben.

12:12 Uhr – CDU

Waren sie bei einem Treffen mit Google und Facebook und Regierung zugegen?

Wieler : ich ken­ne die­se Treffen nicht.

CDU fragt aus Panikpapier […], dass man gegen Impfunwillige vor­ge­hen solle.

Wieler : Die Geimpften haben eine gerin­ge­re Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzugeben.

CDU hält ihm Aussagen zu Omikron vor, wo er sag­te dass auch Geimpfte Infektionen in hohem Maasse bekom­men werden

Alle Fragen der Abgeordneten CDU bezie­hen sich angeb­lich nicht auf die Beweisfrage.

Die CDU-Abgeordnete setzt sich durch, weil die Fragen zu 2G waren.

Wieler : Die Ausscheidung der Geimpften ist nied­ri­ger und die Ansteckung ist weniger.

Dünn, aber ok.

12:22 Uhr Die Linken fragen

Hat sich der Virus auf­grund der Impfung ver­än­dert? Weil sich Menschen haben wei­ter imp­fen lassen?

Wieler : Ich habe beant­wor­tet, wie die Infos an die Landesregierung kamen.

Es gibt kei­nen Hinweis, dass die Omikron-Variante durchs Impfen kam, denn in Südafrika gab es eine gerin­ge Impfquote.

In Südafrika gibt es eine hohe Population eine hohe rate mit HIV, daher wenn das Virus bei Menschen mit Immunsuppression im Körper bleibt, hat es eine Chance, sich zu verändern.

12:26 AfD fragt

Frage: Die rela­ti­ve Impfwirksamtkeit liegt bei 0,7%.

Das ist Allgemeinwissen, dass es so ist, – ich bin aber nicht sicher, ob ich das rich­tig ver­stan­den habe.

[…]

AfD fragt: Erhielt das RKI Anweisungen von Dr. Holtherm?

Frage nicht genehmigt.

Ok, konn­te General Holtherm Ihnen Anweisungen geben?

Wieler : klar

[…]

Wurden Daten an der Kassenärztlichen Vereinigung ans RKI übergeben?

Wieler : Ich geh‘ davon aus, dass das regel­mäs­sig gesche­hen ist. [Hervorhebung im Original] (Anmerkung: nein, das stimmt nicht laut Bundesregierung)

Meinung: Wieler hat sich null um die­se Daten geküm­mert, er woll­te damit nichts zu tun haben,.

Wieler : Abteilung 3 des RKI könn­te das wis­sen.

Wissen Sie, wel­che Strafen es gibt, wenn Meldeverstösse wegen Datennichtlieferungen stattfinden?

Wieler : Nein [Hervorhebung im Original]

CDU fragt 12:38: Die Brandenburger Kliniken hat­ten genug Beatmungsplätze und kei­ne Engpässe, wie­so so dras­ti­sche Empfehlungen?

Frage wur­de nicht geneh­migt, kein Impfbezug.

Wieso gibt die das RKI eine Impfempfehlung, wenn die Daten und der Vergleich mit Grippesaisons das nicht hergeben?

Wieler : Das ist jetzt übel, wenn das RKI die­se SARI-Vergleiche nie gemacht hät­te, hät­te man die Schwere die­ser Infektion nicht her­aus­fin­den können.

Ausserdem gibt es ja für Grippe eine Empfehlung, sich zu imp­fen und trotz Empfehlung gibt es ja immer noch so vie­le Grippefälle.

… Anmerkung, ich ver­ste­he die Argumentation nicht.

Wieso, wenn 2020 Grippevergleiche 2000 schwe­re Fälle und Corona 313 schwe­re Fälle gewe­sen sind,

Wieler : Sie kön­nen das nicht ver­glei­chen, wir haben ja einen Lockdown gemacht, des­halb hat­ten wir ja weni­ger Infektionen. (tja, nicht weiterentwickelt)

12:47 Die Linken

Wie haben Sie die gemel­de­ten schwe­ren Nebenwirkungen auf die Impfempfehlungen an die Landesregierungen gege­ben haben?

Wieler : Die schwe­ren Nebenwirkungen sind sel­ten, und Risikoverhältnis war positiv.

Sie legt nach und zählt Nebenwirkungen ande­rer Impfungen an.

Wieler : Wir haben ja viel mehr geimpft, und die Nebenwirkungen sind ja sehr sel­ten. Wenn sie rein die Zahlen anse­hen, dann ist das Risko ja auch gerin­ger sich mit Tetanus anzu­ste­cken, des­halb ist die Berdrohung ja auch höher durch Corona.

Anmerkung: Ist wie im Kindergarten vom fach­li­chen Erklärungsniveau.

12:52 AfD fragt: Hat das RKI Information zu Haftungsberfreiung her­stel­ler Impfung an Landesregierung gegeben?

Wieler : Ich den­ke nein.

AfD: Es war doch nur eine Notfallzulassung der Impfungen sag­te Hünich, weil Wieler ein Beispiel aus dem Kongo brachte.

Wieler nickt

Anmerkund: mir scheint, Wieler scheint nicht zu wis­sen, dass es eine beding­te Zulassung gab.

Und im fol­gen­den wer­den die Fragen nicht zuge­las­sen, Wieler lässt sich trotz­dem ein und sagt erneut, die Impfstoffe sei­en zugelassen.

[…]

AfD fragt: Haben Sie von dem Verfahren in den USA mit 300.000 Seiten von Pfizer gewusst?

Wieler : nein

Hat das RKI emp­foh­len, 2G einzuführen?

Wieler : Ja, hat es empfohlen.

Anmerkung: dazu muss nach­ge­fragt wer­den, weil ich dazu kein Dokument auf der Seite des RKI gefun­den habe

[…]

Wieler sagt, es gibt nur eine Reduktion der Weitergabe des Virus nach Impfung aber kei­nen 100%igen Schutz.

Wieler sagt: Die Daten aus Deutschland sind beson­ders wich­tig, weil es unse­re Population ist, die sie repräsentieren.

Anmerkung: dafür hat man sehr lücken­haft die­se Daten erhoben

Wieler bekommt nun zum Thema fal­sche Beatmung die Gelegenheit, zu schwur­beln. Gruselig.

AfD stellt wei­te­re Fragen.

Werden alle als unzu­läs­sig gebrand­markt und zurückgewiesen.

Die Fragen haben nicht den Rahmen der Beweisanträge. Ist teil­wei­se ok.

[…] AfD Frau Dr. Oeynhausen fragt:

Wenn Wieler sagt, es gäbe eine Reduktion der Weitergabe, dann muss man nach­fra­gen, woher er das wis­se. Wie genau kann man fest­stel­len, ob die Weitergabe nach Impfung redu­ziert ist. Haben die Hersteller sei­nes Wissens nach die Reduzierung der Weitergabe irgend­wie geprüft?

Wieler : Die Studie hat­te ich genannt. Muss ich nicht wiederholen.

In 2020 in Brandenburg kei­ne Übersterblichkeit gab, aber zum Anfang der Impfungen.

Die Massnahmen waren sehr effek­tiv. Deshalb hat es kei­ne Übersterblichkeit gegeben.

Publikum lacht.

*******

Pause der Befragung bis 14:00 Uhr

*******

14:07 es geht weiter

AfD fragt: Wie erlan­gen Sie Antworten zu Übersterblichkeit?

Wieler : Euromomo

Aber Euromomo gibt ja kei­ne Ursache?

Wieler : Ja, das ist sehr kom­pli­ziert, des­halb kann ich das hier nicht erläutern

Auf jeden Fall senkt die Impfung das Risiko zu sterben.

[…]

Es wur­den extrem vie­le Impfungen bestellt, hat das RKI die Bindesregierung oder Landesregierung beraten?

Wieler : Ist mir nicht bekannt.

Frage: Warum haben sich antei­lig nach geimpft unge­impft Geimpfte mehr infiziert?

Wieler : Wenn 80% geimpft sind, sind auch mehr auf den Intensivstationen.

Bei 100% wären 100% auf der Intensivstation Geimpfte.

Anmerkung: Kindergarten-Antwort

Wie haben Sie dar­auf reagiert?

Wieler : Wir haben wei­ter die Impfeffektivität berech­net, sonst nichts, jede Woche Berichte und da sind die Aufschlüsselungen.

Wie sind Sie mit der Unsicherheit unge­gan­gen, dass ein Grossteil der Meldungen aus den Krankenhäusern kei­ne Impfstatusangaben gege­ben haben?

Wieler : Ich weiss nichts von Untererhebung.

Ist Ihnen bekannt, dass das Krankenhaussystem nie über­las­tet war?

Die Frage wird als unzu­läs­sig zurückgewiesen.

AfD fragt: Wussten Sie, dass es Meldeverstösse der Krankenhäuser gab [und] kei­ne Impfstatusangaben über­mit­telt wurden?

Wieler : Ich habe kei­ne Kenntnis von Nichtangaben der Impfstatusangaben.

[Für] wie zuver­läs­sig hal­ten sie die Impfwirksamkeitsberechnung?

Wieler : Zuverlässig für genau die Daten, die gemel­det werden.

Andere Daten wer­den ein­fach weggelassen.

AfD fragt.

Die ande­ren Fraktionen sind bereits raus.

Was sagen sie zur Angststrategie, gegen Long Covid Kinder zu impfen?

Die Frage ist beantwortet….

RKI soll ja die Effektivität von Impfungen ermit­teln, die ein­zi­ge Studie, die das RKI mach­te, ist die Covid-Studie.

Die ist noch nicht fer­tig, nach fast 3 Jahren, wie kann das in einer Pandemie im umfang­rei­chen Eiinsatz von neu­ar­ti­gen Impfstoffen sein, dass die ein­zi­ge Studie nicht fer­tig ist?

Die Frage ist unzu­läs­sig. Wird abgelehnt.

Der AfD-Abgeordnete kämpft um die Frage.

[…]

Warum haben wir bis­heu­te kei­ne Studie zur Impfeffektivität?

Die Frage bleibt unzulässig.

Der Abgeordnete kämpft weiter.

Pause für alle, es wird dis­ku­tiert in der Nichtöffentlichkeit.

14:45 Uhr Weiter gehts

AfD fragt

Alle Fragen müs­sen sich auf Brandenburg beziehen.

Wieler gibt zu, dass die Daten von Ionannidis nicht mit den Daten, die sie sonst so hat­ten, übereinstimmten.

AfD fragt: Könnte man die Dynamik der Inzidenzen durch Regulierung der Test beeinflussen?

Die Frage ist als unzu­läs­sig zurückgewiesen.

AfD kämpf­te um die Frage:

Wieler : Ein Grund für hohe Inzidenzen ist die Testzahl, ein wei­te­rer Grund sind die Varianten, mit höhe­rem Ansteckungspotenzial.

CDU fragt:Welche Datengrundlage beweg­te das RKI, von Genesenenstatus 6 auf 3 Monate zu gehen?

Wieler : Hat das was mit der Beweisfrage zu tun?

Ok, Omikron hat sich also gebil­det und so stark ver­brei­tet, das neue Virus unter­läuft die Immunität, man weiss das also nicht von Beginn an, es zeig­te sich, dass Omikron immuni­va­siv ist, also äh, es gibt immer Schutz vor Ansteckung, vor Krankheit und Tod, und das Konzept der 6 Monate trug nicht mehr. Dadurch hat man den Status hal­biert, weil man aus Ländern wuss­te, dass man sich rasch wie­der infiziert.

CDU: War schon klar, dass ob geimpft oder nicht geimpft kei­nen gros­sen Unterschied mehr mach­te? Haben Sie erwo­gen, Studien zu machen [über] unge­impf­te Genesene und geimpf­te Genesene?

Wieler : Wir haben kon­ti­nu­ier­li­che die Meldezahlen gehabt.

Erstaunlich, wie lan­ge Wieler Ausführungen im Sinne der Impfungen macht. Angesichts der vie­len gestor­be­nen Geimpften ist das eine unver­hält­nis­mäs­si­ge Einlassung zu Gunsten der Impfung.

AfD fragt erneut.

Auf Kassenärztliche Daten ange­spro­chen, weicht er aus und möch­te über KBV-Daten nicht sprechen.

Meldewege zu Hospitalisierungen und Impfstatus – Frau Dr. Oeynhausen fragt nach:

Sie arbei­ten nur mit den Daten, die auch gemel­det wur­den. Es wider­spricht sich ja, dass Sie nicht wis­sen, wie­vie­le Meldedaten nicht stimmten.

Wieler sagt, er weiss nich und erin­nert sich nicht, ob es vie­le sind, deren Impfstatus nicht gemel­det wurde.

Wenn Ihnen Impfstatusangaben fehl­ten, wie sind die Unsicherheiten bei die­sen Berechnungen. Wenn z.B. Krankenhäuser absicht­lich nicht gemel­det haben

Wieler : Die Unterstellung, dass KH den Impfstatus nicht gemel­det haben soll­ten, ist bösartig.

Wieler : Dass die Krankenhäuser nicht gemel­det haben, steht nicht in der Verantwortung des RKI. Sie soll­ten sich um ihre Strukturprobleme kümmern.

Wieler wie­der­holt sich, er kann sich an Daten nicht erin­nern, die bele­gen, dass es zehn­tau­sen­de Meldeverstösse der Krankenhäuser bzg.l des Impfstatus bei Corona-posi­ti­ven KH-Aufnahmen gab.

AfD fragt nach Aspiration: Was bedeu­tet es für die Sicherheit, dass Aspiration erst nicht und dann doch von der STIKO emp­foh­len war?

Die Frage wird nicht zugelassen.

[…]

Die Befragung kommt zu wich­ti­gen Fragen, näm­lich Schutz vor Tod durch Impfung, Wieler hält bei sei­nen Ausführungen oft vor, dass die Impfung 8 mal bes­ser vor Tod schützt, das ver­sucht der AfD-Abgeordnete zu wider­le­gen mit eng­li­schen Daten, und Herr Wieler sag­te dann, dass je mehr geimpft sind, des­to mehr ster­ben sta­tis­tisch auch.

Anmerkung: die­se sta­tis­ti­schen Nebelkerzen kön­nen schwer in dem Format des Untersuchungsausschusses rich­tig gestellt werden.

AfD fragt: Wurde es den Menschen mit­ge­teilt, dass die Impfung nicht mehr gegen Omikron wirkte?

Wieler : ich weiss, dass wir das bespro­chen haben, ich weiss aber nicht mehr, wie wir das kom­mu­ni­ziert haben. Aber die Impfung hat­te immer noch einen Effekt.

Gab es Fälle, die bloss gene­sen waren und dann im Krankenhaus erneut mit COVID landeten?

Wieler : natür­lich gibt es die, die sind in Publikationen zu finden.

Wieler emp­fiehlt eine seriö­se Aufarbeitung der Massnahmen eben auch eine Aufklärung.

Kennt Wieler Arbeiten, die das Gegenteil der Impfeffektivität zeigen?

Wieler : ja ich ken­ne 2 oder 3 Arbeiten.

Die LINKE stellt noch ein­mal eine Frage:

ok…leider unbe­acht­lich. Irgendwas mit Unterschieden zwi­schen den Bundesländern.

Gab es Meldepflichten?

Wieler: Ja, Gründe für unter­schied­li­che Meldepflichte sind mit nicht bekannt

Warum haben die unter­schie­li­chen Meldungen nicht so gut funktioniert?

Wieler : Ich habe dazu kei­ne tie­fer­ge­hen­den Informationen

Es gibt lei­der eine unter­schied­li­che Meldedisziplin.

Zu unter­schied­li­chem Meldeverhalten kann Abt. 3 Auskunft geben.

Ende der Vernehmung von Prof. Wieler. Gleich kommt Frau Dr. Keller-Stanislawski vom Paul-Ehrlich-Institut.“