Corona-Pandemie: Da habe ich mich geirrt

»Vom Minis­ter­prä­si­den­ten bis zur Viro­lo­gin: 25 Men­schen, die in der Pan­de­mie eine wich­ti­ge Rol­le spiel­ten, geste­hen ein, wo sie falsch­la­gen – und was sie heu­te nicht mehr so machen würden.

»Armin Laschet: Zu vie­le Regeln

… Die Metho­de, die wir da ange­wandt haben, hal­te ich für hoch­ge­fähr­lich: Wenn man auf dem Ver­ord­nungs­we­ge – nicht über par­la­men­ta­risch beschlos­se­ne Geset­ze – fun­da­men­ta­le Grund­rech­te außer Kraft setzt, und zwar ohne gro­ße öffent­li­che Betei­li­gung, geht man kei­nen guten Weg. Ich habe Sor­ge, dass künf­tig auch zu ande­ren Zwe­cken und zu jedem belie­bi­gen The­ma so agiert wird. Von Kli­ma­ak­ti­vis­ten ist die For­de­rung ja schon zu hören. Ich wür­de das heu­te nicht noch ein­mal so mit­ma­chen. Das soll­te sich nicht etablieren.

Armin Laschet (CDU), 61, war von 2017 bis 2021 Minis­ter­prä­si­dent von NRW

Micha­el Hal­lek: Das fal­sche Wort

Wir – eine Grup­pe von Wis­sen­schaft­lern und Ärz­ten – haben Anfang 2021 auf dem Höhe­punkt der Pan­de­mie eine Rei­he an Vor­schlä­gen unter dem Namen "No-Covid-Stra­te­gie" vor­ge­stellt. Im Rück­blick wür­de ich sagen, dass die Wahl die­ses Namens etwas unglück­lich war… Heu­te wird "No-Covid" von man­chen gleich­ge­setzt mit chi­ne­si­scher Tyran­nei. Dabei war unser Vor­schlag das Gegen­teil. "No-Covid" war eine Öffnungsstrategie! …

Micha­el Hal­lek, 63, Onko­lo­ge an der Uni-Kli­nik Köln, war Mit­in­itia­tor von "No-Covid"

Manue­la Schwe­sig: Spie­len verboten

Ich bin beein­druckt, wie gut die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die har­ten, viel­fach auch bit­ter not­wen­di­gen Ein­schrän­kun­gen mit­ge­tra­gen haben. Aus heu­ti­ger Sicht wür­de ich aber zwei Din­ge anders ent­schei­den als in der ers­ten Coro­na-Wel­le: Ers­tens, die Schlie­ßung der Spiel­plät­ze war ein Feh­ler. Dar­an erin­ne­re ich mich immer, wenn ich mit mei­ner Toch­ter auf einem bin. Zwei­tens waren die stren­gen Besuchs­ver­bo­te in den Pfle­ge­hei­men falsch. Die Vor­stel­lung, dass Men­schen ein­sam gestor­ben sind, fin­de ich schlimm. Ich weiß aber noch, wie unklar die Lage war…

Manue­la Schwe­sig (SPD), 48, ist Minis­ter­prä­si­den­tin von Mecklenburg-Vorpommern

Ran­ga Yogeshwar: An oder mit Corona?

… Mich hät­te eines noch stut­zi­ger machen müs­sen: wie wenig wir bei den Coro­na-Toten dar­über wuss­ten, wie vie­le Men­schen wirk­lich an (nicht nur mit) Covid gestor­ben waren. Im Nach­hin­ein fra­ge ich mich: War die Sta­tis­tik so unklar, weil Kli­ni­ken im einen Fall mehr abrech­nen konn­ten als im ande­ren? Hät­te ich dem ener­gisch nach­ge­hen müs­sen? Drit­tes Bei­spiel: Ich habe bei einer Pla­kat­kam­pa­gne des Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­ums für die Imp­fung gewor­ben, mein Gesicht hing rie­sig am Ber­li­ner Haupt­bahn­hof. Rück­bli­ckend ten­die­re ich dazu, mei­ne Betei­li­gung als Feh­ler zu betrach­ten. Nicht nur, weil ich unzäh­li­ge Hate-Mails bekam, son­dern auch, weil ich mehr kri­ti­sche Distanz zu einem Medi­zin­sys­tem hät­te wah­ren sol­len, das sich in der Pan­de­mie an eini­gen Stel­len als anti­quiert und über­for­dert erwie­sen hat.

Ran­ga Yogeshwar, 63, ist Wissenschaftsjournalist

San­dra Cie­sek: Die Wir­kung der Spritze

Ich habe gedacht, die Imp­fung wür­de die Pan­de­mie been­den. Wenn alle voll­stän­dig geimpft sind, hoff­te ich, wäre das The­ma durch… Jetzt wird die Fra­ge gestellt, ob man zu vor­sich­tig war, ob zu vie­le Maß­nah­men ergrif­fen wur­den – das wür­de ich aber nicht unter­schrei­ben. Das Coro­na­vi­rus war ein neu­es Virus, über das wir nicht viel wis­sen. Wenn man ein Risi­ko schlecht abschät­zen kann, bin ich der Typ bet­ter safe than sor­ry. Unter­schätzt wur­de mög­li­cher­wei­se, dass sozia­le Fol­gen von Lock­downs und ande­ren Maß­nah­men ungleich ver­teilt sind…

San­dra Cie­sek, 45, ist Viro­lo­gin in Frank­furt und war neben Chris­ti­an Dros­ten Exper­tin im Pod­cast "Coro­na­vi­rus-Update"

Bodo Rame­low: War­um die Schulen?

… Wir hät­ten die Schu­len und Kin­der­gär­ten wäh­rend der zwei­ten Wel­le offen hal­ten müs­sen. Da sind wir als Lan­des­re­gie­rung von der Hys­te­rie getrie­ben wor­den, und Hys­te­rie ist nie ein guter Ratgeber.

Es gibt noch etwas, das mei­ne Amts­kol­le­gen und ich frü­her hät­ten fest­stel­len müs­sen: dass die Minis­ter­prä­si­den­ten­kon­fe­ren­zen kei­nen Sinn machen, wenn am Ende eh jedes Bun­des­land ande­re Regeln auf­stellt. Ein­mal muss­te ich fünf Stun­den auf die Kanz­le­rin war­ten, da spiel­te ich in der Zwi­schen­zeit Can­dy Crush. Das hat spä­ter zu har­ter Kri­tik geführt, aber dafür ent­schul­di­ge ich mich nicht, was soll ich denn fünf Stun­den auf einen lee­ren Bild­schirm starren?…

Bodo Rame­low (Lin­ke), 66, ist Thü­rin­ger Ministerpräsident

Dirk Brock­mann: Zu wenig erklärt

… In Groß­bri­tan­ni­en, wo die Wis­sen­schafts­kul­tur der Model­lie­rung eine 40-jäh­ri­ge Tra­di­ti­on hat, wo die Top­leu­te arbei­ten, ist das Wis­sen in der Bevöl­ke­rung und in ande­ren Wis­sen­schafts­ge­bie­ten grö­ßer. Geirrt habe ich mich außer­dem in den Men­schen: Ich hät­te nie gedacht, dass sie so stark auf die Model­le und Debat­ten reagie­ren. Eini­ge Model­le wur­den von der Rea­li­tät über­holt, weil sie Ver­hal­tens­än­de­run­gen nicht berück­sich­tigt haben.

Dirk Brock­mann, 53, ist Phy­si­ker und Pro­fes­sor an der HU Ber­lin. Er wur­de bekannt für sei­ne Corona-Modellierungen

Vio­la Prie­se­mann: Mehr auf Fak­ten pochen

Ich habe mich lan­ge gefragt, woher die Miss­ver­ständ­nis­se in den Coro­na-Debat­ten kom­men. Mir war es als Model­lie­re­rin wich­tig, Fak­ten­grund­la­gen zu lie­fern – deren poli­ti­sche Bewer­tung ist nicht mei­ne Auf­ga­be… Hät­te ich lau­ter sein müs­sen, wenn fal­sche Zah­len kur­sie­ren? Mag sein. Aber es war sehr wenig Zeit für sol­che Meta­dis­kus­sio­nen. Viel­leicht kön­nen wir sie jetzt führen.

Vio­la Prie­se­mann, 40, ist Phy­si­ke­rin und berech­ne­te vie­le Corona-Modellierungen

Diet­rich Brüg­ge­mann: Lie­ber nichts sagen

Für selbst­kri­ti­sche Rück­schau bin ich immer zu haben. Ande­rer­seits fra­ge ich mich, ob ich da viel Neu­es bei­tra­gen kann. Wenn ich näm­lich nach­le­se, was ZEIT ONLINE und die ZEIT über die Akti­on #alles­dicht­ma­chen geschrie­ben haben, die ich im Früh­jahr 2021 mit ange­sto­ßen hat­te, dann fin­de ich auf Anhieb zahl­rei­che Arti­kel mit Über­schrif­ten wie "Alle nicht ganz dicht" oder "Büschn schä­men". Äuße­run­gen von Drit­ten wie "ekli­ge Iro­nie" und "bor­nier­ter Schrumpfsar­kas­mus" wer­den aus­führ­lich zitiert, und schließ­lich wird uns "Selbst­ein­wei­sung zum Wohl des Gan­zen" nahe­ge­legt. Da ist doch eigent­lich alles gesagt. Zwar nicht von mir, aber mit mir woll­te die ZEIT bis­her nicht reden. Jetzt will sie doch. Man wird also erst einer Mil­lio­nen­le­ser­schaft als Feind­bild prä­sen­tiert und dann um Selbst­kri­tik gebe­ten. Für mein Gefühl fehlt da min­des­tens ein Schritt. Aber bit­te, einen stra­te­gi­schen Feh­ler hät­te ich: sich über­haupt öffent­lich zu äußern. Die Akti­on soll­te näm­lich eigent­lich für sich ste­hen. Aber dann haben Kol­le­gen vor­ge­legt, und ich habe auch den Mund auf­ge­macht. Hät­te ich genau­so gut las­sen kön­nen. Wäre kar­rie­restra­te­gisch viel­leicht bes­ser gewe­sen. Wer weiß.

Diet­rich Brüg­ge­mann, 46, ist Regis­seur und war Mit­in­itia­tor der Künst­ler­ak­ti­on #alles­dicht­ma­chen wäh­rend der Pandemie

Ale­na Buyx: Die Last auf den Kindern

… Eini­ge weni­ge schei­nen ein tie­fes Bedürf­nis nach Abrech­nung mit allen Maß­nah­men zu haben, bis hin zu Rache­wün­schen, was ich etwas bedenk­lich fin­de. Aber eine Pha­se der Bear­bei­tung und Ana­ly­se zu ver­su­chen fän­de ich gut und wich­tig, das fehlt uns als Gesell­schaft – auch weil der Ukrai­ne-Krieg die Auf­merk­sam­keit von Coro­na, ganz nach­voll­zieh­bar, so extrem schnell abge­lenkt hat.

Ale­na Buyx, 45, ist Medi­zin­ethi­ke­rin und Vor­sit­zen­de des Deut­schen Ethikrats

Frank Ulrich Mont­go­me­ry: Über Neben­wir­kun­gen reden

Wir alle haben Feh­ler gemacht. Ich habe die Mas­ken­la­ge falsch ein­ge­schätzt – bin aber auch falsch inter­pre­tiert wor­den… Wir wis­sen heu­te, auch ein Stück Stoff, ein Schal et cete­ra sind bes­ser als nichts. Mein zwei­ter Feh­ler war der Glau­be, mit Imp­fun­gen Her­den­im­mu­ni­tät erzeu­gen zu kön­nen und dass Imp­fun­gen frei von Neben­wir­kun­gen wären. Das Virus hat uns mit sei­ner Muta­ti­ons­freu­dig­keit ein Schnipp­chen geschla­gen. Und Neben­wir­kun­gen gab es natür­lich. Die Debat­ten hier­zu haben die Men­schen eher ver­wirrt als bestärkt. So hat zu viel Opti­mis­mus dem Imp­fen gescha­det. Dabei wis­sen wir heu­te: Nur Imp­fen schützt uns langfristig.

Frank Ulrich Mont­go­me­ry, 70, ist Vor­stands­vor­sit­zen­der des Weltärztebundes

Micha­el Kret­schmer: Zu vie­le Tote

Im ers­ten Jahr der Pan­de­mie, 2020, war alles neu für uns. Damals gab es den ein­deu­ti­gen Rat aus der Wis­sen­schaft, die Schu­len zu schlie­ßen. Ich den­ke, das war ange­sichts des­sen, was wir damals wuss­ten, auch in Ord­nung… Sach­sen hat pro­zen­tu­al die meis­ten Todes­op­fer zu bekla­gen. Was aus mei­ner Sicht auch dar­an liegt, dass vie­le Men­schen bei der Abwä­gung zwi­schen Schutz und Risi­ko die Gefah­ren nicht so groß gese­hen haben.

Micha­el Kret­schmer (CDU), 47, ist säch­si­scher Ministerpräsident

Mar­tin Macho­wecz: Zu sorg­los gewesen

… Im Dezem­ber 2020 und Janu­ar 2021 erleb­te ich die Wucht, mit der Coro­na zuschla­gen kann. In jenen Mona­ten muss­te ich als Repor­ter vor allem in Kre­ma­to­ri­en und Kli­ni­ken rei­sen, in Sach­sen star­ben viel zu vie­le Men­schen. Mir wur­de damals klar: Die­je­ni­gen, die har­te Maß­nah­men anrie­ten, hat­ten – in einer Pha­se, in der es weder Imp­fun­gen noch groß­flä­chig Tests gab – richtiggelegen.

Mar­tin Macho­wecz, 34, ist Co-Lei­ter des ZEIT-Res­sorts Streit«

