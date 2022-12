»Von den 1 704 teilnehmenden Beschäftigten des Gesundheitswesens waren insgesamt 595 (34,9 %) nach mindestens einer COVID-19-Impfung krankgeschrieben«

In einer Studie mit dem Titel "Inability to work fol­lowing COVID-19 vac­ci­na­ti­on among health­ca­re workers – an important aspect for future boos­ter vac­ci­na­ti­ons" aus der Universität Würzburg, die u.a. vom Bundesforschungsministerium finan­ziert und am 22.11.22 als Preprint ver­öf­fent­licht wur­de, ist zu lesen:

»Zusammenfassung

Hintergrund

Die COVID-19-Impfung ist eine wich­ti­ge Präventionsstrategie zur Verringerung der Ausbreitung und des Schweregrads von SARS-CoV-2-Infektionen, ins­be­son­de­re bei hoch­gra­dig expo­nier­ten Beschäftigten im Gesundheitswesen (HCWs). Eine impf­be­ding­te Arbeitsunfähigkeit des Gesundheitspersonals könn­te jedoch die Gesundheitssysteme überfordern.

Methoden

Diese Studie unter­such­te den Krankenstand und die Einnahme von Medikamenten pro re nata (PRN) nach der ers­ten, zwei­ten und drit­ten COVID-19-Impfung bei Beschäftigten des Gesundheitswesens. Es wur­den Untergruppenanalysen für ver­schie­de­ne Impfstoffe, Geschlechter, Gesundheitsberufe und für medi­zi­ni­sches Personal im Alter von min­des­tens 30 Jahren durch­ge­führt. Die Daten wur­den mit Hilfe eines elek­tro­ni­schen Fragebogens erhoben.



Ergebnisse

Von den 1 704 teil­neh­men­den Beschäftigten des Gesundheitswesens waren ins­ge­samt 595 (34,9 %) nach min­des­tens einer COVID-19-Impfung krank­ge­schrie­ben, was zu einer Gesamtzahl von 1 550 Krankheitstagen führ­te. Sowohl die abso­lu­ten Krankheitstage als auch der Anteil der krank­ge­schrie­be­nen medi­zi­ni­schen Fachkräfte nah­men mit jeder wei­te­ren Impfung deut­lich zu. Beim Vergleich von BNT162b2mRNA und mRNA-1273 war der Unterschied im Krankenstand nach der zwei­ten Dosis nicht signi­fi­kant, wäh­rend mRNA-1273 nach der drit­ten Dosis einen deut­lich län­ge­ren und häu­fi­ge­ren Krankenstand verursachte.

Interpretation

Eine beträcht­li­che Anzahl von Beschäftigten des Gesundheitswesens war nach der COVID-19-Impfung krank­ge­schrie­ben, die Fehlzeiten neh­men mit jeder wei­te­ren Dosis zu, sind vom Impfstoff abhän­gig und vari­ie­ren je nach Geschlecht und Beruf der Beschäftigten des Gesundheitswesens. Angesichts wei­te­rer COVID-19-Infektionswellen und Auffrischungsimpfungen besteht die Gefahr zusätz­li­cher Personalengpässe auf­grund von Arbeitsunfähigkeit nach der Impfung, was die Gesundheitssysteme akut über­las­ten und die Patientenversorgung gefähr­den könn­te. Diese Erkenntnisse wer­den wei­te­re Impfkampagnen unter­stüt­zen, um die Auswirkungen von Personalausfällen auf das Gesundheitssystem zu minimieren.



Finanzierung

Diese Studie wur­de mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft (BMBF) über eine Förderung des Universitätsklinikums Würzburg durch das Netzwerk Universitätsmedizin zu COVID-19 (B‑FAST, Förderkennzeichen 01KX2021) sowie durch den Freistaat Bayern mit COVID-Forschungsmitteln an der Universität Würzburg, Deutschland, geför­dert. Nils Petri wird durch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geför­der­te Stipendium UNION CVD unterstützt.«



"Kein Argument für eine Nichtimpfung"

Die nach­ste­hen­de Schlußfolgerung im Kapitel "Diskussion" über­sieht, daß die Risiken einer COVID-19-Infektion mit anschlie­ßen­der Erkrankung für das ver­gleichs­wei­se jun­ge Personal (je nach Gruppe zwi­schen 33 und 42 Jahren im Durchschnitt) sehr gering waren:

»… Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeitsunfähigkeit nach der COVID-19-Impfung bei den Beschäftigten des Gesundheitswesens ein wich­ti­ger und nicht zu ver­nach­läs­si­gen­der Aspekt die­ser wich­ti­gen Maßnahme zur Infektionsprävention ist. Die Fehlzeiten des Personals im Zusammenhang mit der Impfung sind wesent­lich kür­zer als die Fehlzeiten nach einer COVID-19-Infektion. Daher kann eine impf­be­ding­te Abwesenheit vom Arbeitsplatz kein Argument für eine Nichtimpfung sein. Impfbedingte Fehlzeiten des Personals kön­nen sich jedoch direkt auf die Kapazitäten des Gesundheitswesens aus­wir­ken und stel­len eine zusätz­li­che Belastung für ein ohne­hin unter­be­setz­tes Gesundheitssystem dar, das mit dem demo­gra­fi­schen Wandel, der zusätz­li­chen Belastung durch COVID-19-Patienten und dem Mangel an qua­li­fi­zier­tem Personal, ins­be­son­de­re an Krankenschwestern, zu kämp­fen hat. Um die Sicherheit der Patienten zu gewähr­leis­ten und Arbeitsüberlastung zu ver­mei­den, müs­sen Personalengpässe auf­grund von SARS-CoV-2-infi­zier­ten HCWs ver­mie­den wer­den. Unsere Studie lie­fert wich­ti­ge Daten zur Abschätzung des Krankenstandes bei den Beschäftigten des Gesundheitswesens nach der COVID-19-Impfung. Unsere Ergebnisse lie­fern reprä­sen­ta­ti­ve Daten für die Planung von Impfkampagnen und lie­fern eine Grundlage für Optimierungsmaßnahmen wie die Staffelung von Impfangeboten. Im Hinblick auf die geplan­ten COVID-19-Auffrischungsimpfungen mit einer vier­ten oder fünf­ten Dosis unter­strei­chen unse­re Daten über einen Anstieg der Krankheitszeiten bei wie­der­hol­ten Impfdosen die Notwendigkeit einer genau­en Überwachung der impf­be­ding­ten Arbeitsunfähigkeit in der Anfangsphase der Impfkampagnen.«

Diese Wertung kann nicht nur damit erklärt wer­den: "Interessenkonflikte:

Manuel Krone erhält außer­halb der ein­ge­reich­ten Arbeit Honorare von GSK und Pfizer. "

Über die Studie wur­de am 2.12.22 berich­tet auf sci​ence​files​.org. Der auf­ge­reg­ten Interpretation, "dass es wohl dar­um gegan­gen ist, die Personaldecke in Krankenhäusern so zu ver­knap­pen, dass es mög­lich ist, eine fast voll­stän­di­ge Belegung der ver­blei­ben­den Betten zu gau­keln, um dadurch den Eindruck einer Pandemie, die das Gesundheitssystem an die Grenze sei­ner Kapazität gebracht hat, zu erwe­cken", kann ich nicht fol­gen. Ich hal­te das schlicht für Quatsch: "Wer sei­ne Angestellten um die Hälfte redu­zie­ren will, dem kann somit gehol­fen wer­den: COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien sor­gen dafür."