Fundstücke am 11. Juni 2023

Myokarditis im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung: eine lan­des­wei­te korea­ni­sche Studie“

Vor weni­gen Tagen erschien der Artikel „COVID-19 vac­ci­na­ti­on-rela­ted myo­car­di­tis: a Korean nati­on­wi­de stu­dy“ von Jae Yeong Cho et al., die im „Structured Graphical Abstract“ so zusam­men­ge­faßt wird (VRM = vac­ci­na­ti­on-rela­ted myo­car­di­tis; SCD = sud­den car­diac death):

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Kardiologe Peter McCullough kom­men­tiert die Studie:

„Es war eine Frage der Zeit, bis qua­li­ta­tiv bes­se­re Daten zu den unzäh­li­gen Komplikationen nach einer unklu­gen COVID-19-Impfung vor­lie­gen. In Serien bis zu etwa 100 Fällen wur­den Fälle von Myokarditis mit töd­li­chem Ausgang gemel­det, aber wir haben auf natio­na­le Datenquellen gewar­tet, die erken­nen, dass jun­ge Kinder mit Symptomen, die so schwer­wie­gend waren, dass sie in Notaufnahmen und Krankenhäusern behan­delt wer­den konn­ten, nur die Spitze des Eisbergs waren.

Cho und Kollegen berich­te­ten über Daten aus Korea im European Heart Journal, einer der welt­weit füh­ren­den kar­dio­vas­ku­lä­ren Publikationen. Sie beschrie­ben 480 Fälle vom 26. Februar bis 31. Dezember 2021. Ich habe 2022 vor dem US-Senat aus­ge­sagt, dass ‚ein Fall zu viel war‘ und mei­ne schlimms­te Befürchtung hat sich bestä­tigt. Weltweit muss es Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Fälle gege­ben haben, und die meis­ten davon sind mög­li­cher­wei­se nicht kli­nisch bekannt geworden. […]

Die Inzidenzdaten von Cho müs­sen wegen der unvoll­stän­di­gen Erfassung und des Fehlens pro­spek­ti­ver Kohortenmethoden (Bewertungen vor und nach der Impfung bei allen Personen) igno­riert wer­den. In 95 Fällen (19,8 %), 85 Einweisungen auf die Intensivstation (17,7 %), 36 ful­mi­nan­ten Myokarditiden (7,5 %), 21 ECMO-Therapien (4,4 %), 21 Todesfällen (4,4 %) und 1 Herztransplantation (0,2 %) wur­de eine schwe­re durch die COVID-19-Impfung ver­ur­sach­te Myokarditis fest­ge­stellt .Für jun­ge gesun­de Menschen sind die­se Ergebnisse erschre­ckend! Die Überlebenskurven zeig­ten höhe­re Risiken für Moderna im Vergleich zu den ande­ren Impfstoffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die COVID-19-Impfstoffe nie­mals an jun­ge Menschen ver­ab­reicht wer­den soll­ten, bei denen kein Risiko einer schwe­ren Atemwegserkrankung besteht. Diese Ergebnisse bestä­ti­gen, dass die durch die COVID-19-Impfung ver­ur­sach­te Myokarditis bei jun­gen Menschen, die unglück­li­cher­wei­se eine oder meh­re­re Injektionen erhal­ten haben, zum Tod führt. Forschung zur Myokarditis-Risikoverteilung und ‑min­de­rung ist drin­gend erforderlich.“

Die „Spitze der Informationskriegsführung“

Während im April 2020 China im Fokus der all­ge­mei­nen Aufmerksamkeit in punc­to C19 stand, hat­te die NATO Russland im Visier, denn „Russland steht an der Spitze der Informationskriegsführung der Moderne und nutzt eine Reihe von Organisationen und Strategien, um Desinformationen zur Förderung der natio­na­len Strategie zu ver­brei­ten. Aber wie machen sie das? Die Flut unzu­tref­fen­der Geschichten ist so groß, dass sowohl die NATO als auch die Europäische Union spe­zi­el­le Büros ein­ge­rich­tet haben, um Desinformation, ins­be­son­de­re im Zusammenhang mit dem Coronavirus, zu erken­nen und zu wider­le­gen.“ Weiter wur­de behaup­tet, „dass rus­si­sche Beamte fal­sche Anschuldigungen über die Rolle des Bündnisses im Kampf gegen COVID-19 erho­ben hät­ten“ und das sol­len im Frühling 2020 „die fünf größ­ten Mythen Russlands über die NATO und COVID-19“ gewe­sen sein:

„Mythos 1: COVID-19 wird die NATO zerstören

Tatsache: […] Die NATO wur­de gegrün­det, um Krisen zu bewäl­ti­gen, und wir arbei­ten dar­an, sicher­zu­stel­len, dass die­se Gesundheitskrise nicht zu einer Sicherheitskrise wird. Wie in unse­ren Gesellschaften wur­den eini­ge unse­rer Zivil- und Militärangehörigen posi­tiv auf COVID-19 getes­tet, aber die poli­ti­sche und mili­tä­ri­sche Kernarbeit der NATO geht wei­ter. […] Wir leis­ten wei­ter­hin glaub­wür­di­ge und wirk­sa­me Abschreckungs- und Verteidigungsmaßnahmen und unter­stüt­zen gleich­zei­tig natio­na­le und inter­na­tio­na­le Bemühungen zur Bewältigung der Pandemie. Die NATO-Verbündeten unter­stüt­zen sich wei­ter­hin gegen­sei­tig bei der Reaktion auf COVID-19 und ste­hen soli­da­risch zusammen.

Mythos 2: Die NATO unter­stützt die Verbündeten nicht im Kampf gegen COVID-19

Tatsache: Die NATO leis­tet ihren Beitrag zur Unterstützung der Bündnispartner im Kampf gegen COVID-19. Dazu gehört die Erleichterung des Lufttransports wich­ti­ger medi­zi­ni­scher Güter und Ausrüstung, die Abstimmung von Unterstützungsanfragen mit Angeboten von Verbündeten und Partnern sowie die Bereitstellung inno­va­ti­ver Antworten. Viele Verbündete, dar­un­ter die Tschechische Republik, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Nordmazedonien, Rumänien, die Slowakei und Spanien, haben von die­ser Unterstützung pro­fi­tiert. Auf Ersuchen der Bündnispartner koor­di­niert der Oberbefehlshaber der NATO, General Wolters, nun die not­wen­di­ge mili­tä­ri­sche Unterstützung zur Bekämpfung der Krise und nutzt Schnellstrecken durch den euro­päi­schen Luftraum für Militärflüge mit medi­zi­ni­scher Versorgung. […]

Mythos 3: COVID-19 ist eine von der NATO ent­wi­ckel­te Waffe

Fakt ist: Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und dient dem Schutz unse­rer fast 1 Milliarde Bürger. COVID-19 ist eine zoo­no­ti­sche Krankheit. Wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestä­tigt, deu­ten alle ver­füg­ba­ren Beweise dar­auf hin, dass SARSCoV‑2, das Coronavirus, das COVID-19 ver­ur­sacht, einen natür­li­chen Ursprung in Tieren hat und kein kon­stru­ier­tes Virus ist. Wie die WHO klar­stellt, waren die­ses neue Virus und die­se neue Krankheit unbe­kannt, bevor der Ausbruch im Dezember 2019 in Wuhan, China, begann. Eine aktu­el­le Analyse der Genomsequenz von SARS-CoV‑2 ergab kei­ne Hinweise dar­auf, dass das Virus in einem Labor her­ge­stellt wur­de oder auf ande­re Weise kon­stru­iert wurde.

Mythos 4: NATO-Übungen ver­brei­ten das COVID-19-Virus

Tatsache: Seit Beginn des Ausbruchs hat die NATO stren­ge Maßnahmen ergrif­fen, um die Ausbreitung des Virus ein­zu­däm­men und die Risiken für unser Personal und die Gemeinden, denen es dient, zu mini­mie­ren. Wie wir öffent­lich mit­ge­teilt haben, wur­den eini­ge Übungen der NATO und der Alliierten geän­dert oder abge­sagt. […] Die NATO beur­teilt wei­ter­hin die Lage und ergreift alle not­wen­di­gen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Mythos 5: Die NATO för­dert Verteidigungsausgaben auf Kosten der Gesundheitsversorgung

Tatsache: Die NATO-Außenminister und der NATO-Generalsekretär haben ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit allen von COVID-19 Betroffenen, mit den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und ande­ren an vor­ders­ter Front sowie mit allen, die sich in finan­zi­el­ler Unsicherheit oder Not befin­den, zum Ausdruck gebracht. In demo­kra­ti­schen Ländern ist die Festlegung des Staatshaushalts ein kom­ple­xer poli­ti­scher Prozess, der sowohl gesell­schaft­li­che Bedürfnisse als auch natio­na­le poli­ti­sche Prioritäten wider­spie­gelt. In Krisenzeiten kön­nen unse­re Truppen eine wich­ti­ge öffent­li­che Rolle spie­len. Wie wir jetzt sehen, spie­len die alli­ier­ten Streitkräfte eine ent­schei­den­de Rolle bei der natio­na­len Reaktion auf COVID-19 und unter­stüt­zen zivi­le Bemühungen bei Logistik und Planung, in Feldlazaretten, beim Transport von Patienten, bei der Desinfektion öffent­li­cher Bereiche und an Grenzübergängen. Ihre Gesundheit und Sicherheit sind auch für die Aufrechterhaltung unse­rer Bereitschaft, Bedrohungen abzu­weh­ren und unse­re Nationen zu ver­tei­di­gen, von ent­schei­den­der Bedeutung. Es ist wich­tig, dass wir wei­ter­hin in unse­re Streitkräfte inves­tie­ren, nicht auf Kosten der öffent­li­chen Gesundheit, son­dern um die Sicherheit unse­rer Bevölkerung und unse­rer Nationen zu gewährleisten.“

Der unter„Mythos 2“ nament­lich genann­te Militär dürf­te General Tod Wolters, „Commander of U.S. European Command“ sein. Schon am 20. März 2020 – in Deutschland gab es erst drei Tage spä­ter den ers­ten Lockdown – berich­te­te Wolters in einer Pressekonferenz:

„Wie vie­le von Ihnen wis­sen, bekämpft das U.S. European Command zusam­men mit allen unse­ren NATO-Verbündeten und Partnern das Coronavirus mit äußers­ter Intensität. Das ist eine erns­te, erns­te Angelegenheit, und seit Monaten ergrei­fen wir Vorsichtsmaßnahmen, um nicht nur die Gesundheit unse­res Personals, son­dern auch unse­rer Gemeinden und der Mission zu schützen.

Im Einklang mit unse­ren Verbündeten und Partnern ergrei­fen wir wei­ter­hin die not­wen­di­gen Schritte, um die wei­te­re Ausbreitung des Virus einzudämmen. […]

Und natür­lich ist das letz­te Problem, über das Sie in Bezug auf Nicht-NATO-Partner gespro­chen haben, ich – ich möch­te Ihnen nur sagen, dass alle Nationen sehr dar­an inter­es­siert sind, zu ver­su­chen, durch­zu­kom­men. Und – und sie hören sich alle mög­li­chen Taktiken, Techniken und Verfahren an, die – die jede Nation in der Region zur Unterstützung anbie­ten kann.

Und ich möch­te nur sagen, dass ich mir der Tatsache bewusst bin, dass eini­ge der Nationen mit eini­gen Nicht-NATO-Partnern spre­chen, und sie sind sicher­lich bereit, Gespräche über bewähr­te Methoden zur Bekämpfung des Virus zu führen.“

Auf die Frage einer Journalistin nach den Konsequenzen, „wenn Artikel 4 oder 5 tat­säch­lich spe­zi­ell für das Coronavirus her­an­ge­zo­gen“, also der „Bündnisfall“ erklärt wür­de, ant­wor­te­te Wolters:

„Courtney, ich – ich wer­de es Ihnen sagen, basie­rend auf den Konsultationen, die ich gera­de in einem gehei­men Umfeld der NATO im Nordatlantikrat geführt habe, ange­sichts der Zusammenarbeit in allen Bereichen – diplo­ma­tisch, (unver­ständ­lich), finan­zi­ell, mili­tä­risch, Ich – ich sehe kei­ne Notwendigkeit, dies zu tun, nur weil das Niveau der Zusammenarbeit – diplo­ma­tisch, aus Informationsperspektive, sicher­lich aus mili­tä­ri­scher Sicht und ganz bestimmt aus finanz­po­li­ti­scher Sicht – sehr, sehr soli­de war.

Daher möch­te ich – ich muss Ihnen nur zuge­ben, dass ich auf­grund der Konsultationen, an denen ich auf – auf – gehei­mer Ebene teil­neh­men konn­te, davon über­zeugt bin, dass die Zusammenarbeit zwi­schen den Nationen kraft­voll gewe­sen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Erklärung von Artikel 4 oder 5 viel zur Gleichung bei­tra­gen würde.“

Das nach­träg­li­che Frösteln kommt nicht vom Namen, son­dern von den Worten des Generals.



„Keine Zustimmung zum Pandemievertrag mit der WHO“

Im Mai wur­de eine Petition ein­ge­reicht, die an den Petitionsausschuss des Bundestags gerich­tet ist und „Keine Zustimmung zum Pandemievertrag mit der WHO“ fordert.

„Text der Petition

Mit der Petition wird gefor­dert, dem Pandemievertrag mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht zuzustimmen.

Begründung

Ein Abschluss des Pandemievertrages mit der WHO geht mit erheb­li­chen Einschränkungen und Verlust der Grundrechte ein­her. Diese Macht gehört nicht in die Hände einer Institution, die sich über Pharmaindustrie und Privatiers, sowie Geschäftsleute finan­ziert. Es besteht ein Interessenkonflikt. Der WHO die Macht zu geben, welt­weit Menschenrechte zu ver­let­zen, wider­spricht jeder Verfassung.“

Das Quorum von 50.000 Mitzeichnern führt dazu, dass „die Petentin bzw. der Petent regel­mä­ßig in öffent­li­cher Ausschusssitzung ange­hört“ wird. Aktuell sind über 30.000 erreicht, 9 Tage blei­ben noch zum Mitzeichnen. Vielleicht ist dabei auch noch wich­tig zu beden­ken, dass Deutschland nicht nur eine trei­ben­de Kraft bei der Form des Umgangs mit C19, son­dern auch beim „Pandemievertrag“ war und ist.



Nachtrag zu „Der Kapitalhirsch“ vom 3.6.2023

Erwartungsgemäß sol­len die Gutachten, die zur Honorarprofessur von Eckart von Hirschhausen an der Philipps Universität Marburg geführt haben, unter Verschluss blei­ben, denn „[e]ine Zustimmung zur Weitergabe der Daten liegt nicht vor.“ Bastian Barucker, der die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt hat, ver­sucht nun nach die­ser Antwort, die Gutachten in anony­mi­sier­ter Form zu erhalten.

Hirschhausen ist wie­der für die ARD in Sachen Corona unter­wegs: „In sei­ner Reportage ‚Was von Corona übrig bleibt‘ macht er sich auf, um zu klä­ren: Haben die Impfungen mehr genutzt als gescha­det? Warum gibt es noch immer kei­ne zuge­las­se­nen Medikamente für Menschen, die an Long Covid lei­den? Wie gut sind wir für die nächs­te Pandemie gerüs­tet?“ Ein Selbstversuch muss­te nach gut drei Minuten abge­bro­chen wer­den, nach­dem behaup­tet wor­den war, dass in Deutschland 173.000 Menschen AN C19 gestor­ben sei­en. Das ZDF ist zu die­sem Thema unwe­sent­lich dif­fe­ren­zier­ter und hat das Pathos von der New York Times importiert.

Das ist das Niveau des ÖRR, der immer noch C19-Tests als Bedingung für die Teilnahmen an sei­nen Produktionen fordert.



Letzte Worte des Papiermülls

Die SZ (6.6.) erklärt:

„Fast laut­los rast die zwei­te Corona-Welle durch China. Die Kommunistische Partei hat das Virus zu einem harm­lo­sen Schnupfen erklärt, wer sich infi­ziert, soll­te also so tun, als sei er gesund“.

Die Zeit (7.6.) lässt einen Politologe erklären:

„Corona-Kauzigkeit, Gereiztheit durch Dauerkrisen, Krisen-Erschöpfung in der ‚Coronakratie‘ – all das sind in der Distanz-Demokratie Phänomene, die auto­ri­tä­re Versuchungen stärken.“

Der Tagesspiegel (8.6.) fragt und antwortet:

„Gibt es Corona wirk­lich? Ist die Erde flach? Es scheint, nur Schwurbler und Querdenker wür­den sol­che Fragen ernst­haft stel­len und die Antworten lägen auf der Hand. Hätte er heu­te gelebt, wäre René Descartes, der fran­zö­si­sche Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler, einer von ihnen gewesen? […]

Allerdings ging es Descartes nicht dar­um, nerv­tö­tend nör­gelnd alles und jeg­li­ches Wissen sinn­los in Frage zu stel­len. Sein Zweifel ist kein auf­merk­sam­keits­hei­schen­der oder selbst­ver­ge­wis­sern­der Selbstzweck, son­dern Methode des Erkenntnisgewinns, das Werkzeug, die Realität zu ‚bewei­sen‘.“

Der 2013 ver­stor­be­ne Kabarettist Dietrich Kittner sag­te einst sinn­ge­mäß: Sage mir, was du liest und ich sage dir, was du weißt.