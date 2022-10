Wenn es in MV nachts kälter wird als draußen, kommt die Sublinie

Wie sub­lim ist es, wenn in einem Text mit 329 Worten acht­mal das Wort "Sublinie" (aka Höllenhundvirus) vor­kommt? Auf welt​.de ist am 29.10. zu lesen:

"Virus-Sublinie in MV: Kaderali erwar­tet Corona-Winterwelle

Unter ande­rem eine nun auch im Nordosten nach­ge­wie­se­ne neue Sublinie des Coronavirus wird nach Einschätzung des Bioinformatikers Lars Kaderali zu einer Corona-Welle im Winter füh­ren. In der zurück­lie­gen­den Woche sei in Mecklenburg-Vorpommern erst­mals die Omikron-Sublinie BQ.1.1 nach­ge­wie­sen wor­den, sag­te das Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung der Deutschen Presse-Agentur. Wenn der Anteil stei­ge und es wie­der käl­ter wer­de, rech­ne mit der nächs­ten Infektionswelle…

Da die neue Sublinie bereits in Deutschland sei, wür­den die Zahlen nicht erst im März wie­der hochgehen…

Sollte es wie­der mehr Neuinfektionen geben und sich star­ke Belastungen durch Personalausfall in den Krankenhäusern abzeich­nen, kön­ne die Maskenpflicht in Innenräumen wie­der ein Thema wer­den, so Kaderali. Das Infektionsschutzgesetz sehe ent­spre­chen­de Möglichkeiten vor. Natürlich kön­ne man unab­hän­gig von der Maskenpflicht frei­wil­lig die Maske tra­gen. «Ich per­sön­lich bin auch wie­der dazu übergegangen.»"

Noch am 10.9. hat­te der Informatiker verkündet:

»"Es sieht im Moment so aus auch, als ob das Virus, mit dem wir es zu tun haben, wei­ter Omikron sein wird." Auch in ande­ren Ländern ste­he noch kein ganz neu­es Virus am Horizont. Auch das füh­re ihn zur aktu­ell eher posi­ti­ven Einschätzung…«

