Wer braucht Biontainer in Ruanda?

Es ist schon inter­es­sant, wel­che Akzen­tu­ie­run­gen die glei­che Nach­richt in ver­schie­de­nen Medi­en erhal­ten kann.

Die­se Mel­dung vom 13. März bringt mit der Über­schrift die Sache auf den Punkt. Wei­ter heißt es unter Bezug auf Agenturen:

»Sechs spe­zi­el­le Schiffs­con­tai­ner kamen am Mon­tag per Flug­zeug in der Haupt­stadt Kiga­li an, wie BioNTech mit­teil­te. Dort wur­den sie von dem ruan­di­schen Gesund­heits­mi­nis­ter Sabin Nsan­zi­ma­na und dem ope­ra­ti­ven Geschäfts­füh­rer von BioNTech, Sierk Poet­ting, in Emp­fang genommen.

Die sechs Con­tai­ner wer­den auf einem BioNTech-Gelän­de in einer Son­der­wirt­schafts­zo­ne in Kiga­li in einer Hal­le einen soge­nann­ten "BioN­Tai­ner" bil­den, eine modu­la­re Pro­duk­ti­ons­ein­heit. Eine zwei­te sol­che Ein­heit soll fol­gen. Der Pro­duk­ti­ons­start erfolgt indes frü­hes­tens im Ver­lauf des Jah­res 2024.

In den zwei "BioN­Tai­nern" kön­nen dann pro Jahr etwa 50 Mil­lio­nen Dosen des COVID-19-Impf­stoffs von BioNTech und Pfi­zer her­ge­stellt wer­den. Poten­zi­ell kön­nen in der Anla­ge in Zukunft auch mRNA-Impf­stof­fe gegen Tuber­ku­lo­se oder Mala­ria pro­du­ziert wer­den. Neben dem Stand­ort in Kiga­li plant Biontech in Afri­ka wei­te­re sol­che modu­la­ren Pro­duk­ti­ons­stät­ten im Sene­gal und gege­be­nen­falls in Südafrika.

Die BioNTech-Aktie zeig­te sich im NASDAQ-Han­del 1,82 Pro­zent höher bei 129,77 US-Dollar.

KIGALI/MAINZ (dpa-AFX)«

Viel­leicht, mög­li­cher­wei­se wird irgend­wann etwas gegen die wirk­li­chen gesund­heit­li­chen Gefah­ren pro­du­ziert – wobei ange­sichts des mRNA-Ver­fah­rens eher an eine ris­kan­te Fata Mor­ga­na zu den­ken ist – vor­erst schef­felt Biontech aber wei­ter Gewin­ne mit Coro­na­stof­fen, die nir­gends auf der Welt von der Bevöl­ke­rung (mehr) erwünscht sind.

Auf swr​.de wird dar­aus am glei­chen Tag eine Art Bru­der­hil­fe für ein Partnerland:

Was bei­de Dar­stel­lun­gen aus­blen­den, aber die Wahl des Lan­des durch Biontech erklä­ren hilft, berich­tet am 15.3. die "Deut­sche Welle":

Unter Bezug auf die FIFA-Tagung in Kiga­li heißt es:

»… Die Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Equi­dem [bezeich­ne­te] Ruan­da als "einen der repres­sivs­ten Staa­ten Afri­kas" und warf der FIFA vor, "ein Regime zu legi­ti­mie­ren, dem vor­ge­wor­fen wird, Akti­vis­ten auf unbe­stimm­te Zeit zu inhaf­tie­ren und zu fol­tern, nur weil sie ihre Mei­nung sagen". Und Human Rights Watch beschreibt das Land als einen Staat, der "die­je­ni­gen ins Visier nimmt, die als Bedro­hung für die Regie­rung wahr­ge­nom­men werden".

Internationale Gemeinschaft nachsichtig

Nicht nur die FIFA ver­schließt die Augen vor den auto­ri­tä­ren Zügen Ruan­das. Groß­bri­tan­ni­en etwa wähl­te Ruan­da als Part­ner für sei­nen viel kri­ti­sier­ten Plan, Asyl­be­wer­ber, die ille­gal auf der Insel ankom­men, in das ost­afri­ka­ni­sche Land zurück­zu­schi­cken – eine Erwä­gung, mit der es nicht allei­ne dasteht.

Und wäh­rend das deut­sche Bun­des­mi­nis­te­ri­um für wirt­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit und Ent­wick­lung erklärt, dass poli­ti­sche Geg­ner von Prä­si­dent Paul Kaga­me "immer wie­der ent­führt und ille­gal inhaf­tiert wer­den", tra­fen am Mon­tag sechs mobi­le Impf­stoff­pro­duk­ti­ons­an­la­gen des deut­schen Phar­ma­rie­sen BioNTech in Ruan­da ein – die ers­ten Lie­fe­run­gen die­ser Art nach Afri­ka. Ruan­da wur­de damit beauf­tragt, die Impf­stof­fe an die 55 Mit­glie­der der Afri­ka­ni­schen Uni­on zu verteilen…«

Es ist stets Vor­sicht ange­bracht, wenn im Wes­ten die Men­schen­rechts­kar­te gezo­gen wird; in der Regel sind damit hand­fes­te eige­ne Inter­es­sen ver­bun­den. Hier scheint es aber auf der Hand zu lie­gen, daß – von wem eigent­lich? – ein auto­ri­tä­res Regime beauf­tragt wird, die Gewinn­mar­gen von Biontech noch wei­ter in die Höhe zu treiben.

Selbst die­se höchst über­flüs­si­ge Geld­druck­an­la­ge wird noch aus Steu­er­mit­teln sub­ven­tio­niert. Unter einer irre­füh­ren­den Über­schrift war vor einem Jahr zu erfahren:

Weder geht es um eine "eige­ne Impf­stoff­pro­duk­ti­on" noch um eine sons­ti­ge Unter­stüt­zung des Lan­des. Viel­mehr sol­len der Fir­ma die "not­wen­di­gen Fach­kräf­te" gelie­fert werden:

»… Das Bun­des­ent­wick­lungs­mi­nis­te­ri­um ( BMZ ) unter­stützt den Auf­bau der Impf­stoff­pro­duk­ti­on mit 35,7 Mil­lio­nen Euro für die Aus­bil­dung der dafür not­wen­di­gen Fach­kräf­te und die Stär­kung der zustän­di­gen Regu­lie­rungs­be­hör­de. Damit ist das BMZ größ­ter Geber für die Qua­li­fi­zie­rung von Fach­kräf­ten und über­nimmt die Geber­ko­or­di­nie­rung für die­sen Teil­be­reich. Seit 2016 unter­stützt das BMZ bereits das ost­afri­ka­ni­sche Exzel­lenz­zen­trum für Immu­ni­sie­rung, Impf­stof­fe und Manage­ment von Gesund­heits­lie­fer­ket­ten mit Sitz in Kigali.«

Wenn eine deut­sche Minis­te­rin das Wort "Exzel­lenz­zen­trum" in den Mund nimmt, weiß man, daß Sub­ven­tio­nen deut­scher Fir­men damit gemeint sind.

Im Som­mer 2022 wur­de der Grund­stein für das Werk gelegt. Mit dabei Olaf Scholz, Ursu­la von der Ley­en (bei­de per Video­schal­tung), Dr. Tedros Adha­nom Ghe­brey­e­sus, Gene­ral­di­rek­tor der WHO, Dr. Ngo­zi Okon­jo-Iwea­la, Gene­ral­di­rek­to­rin der Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­ti­on und ande­re Grö­ßen der "Gesund­heits­po­li­tik". Sie­he dazu

Mit den Hin­ter­grün­den und den fehl­ge­lei­te­ten For­de­run­gen von NGOs beschäf­tig­te sich im Febru­ar 2022 die­ser Beitrag:

Vie­len Dank auch hier wie­der für die Anre­gung in einem Kom­men­tar, das The­ma noch ein­mal aufzugreifen.